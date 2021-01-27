New York Times Оригинал

NYT: Путин и Байден договорились о продлении СНВ-III

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Владимир Путин и Джо Байден провели первый телефонный разговор после инаугурации нового американского президента, пишет New York Times. Первым делом они договорились о продлении Договора СНВ-III, который истекает уже 5 февраля. В ближайшие дни стороны решат все технические вопросы, связанные с этим.
NYT: Путин и Байден договорились о продлении СНВ-III
Reuters
Джо Байден и Владимир Путин в время своего первого телефонного разговора в качестве двух президентов договорились о продлении Договора СНВ-III, пишет New York Times. Это соглашение истекает 5 февраля, и это единственное оставшееся между двумя странами соглашение об ограничении ядерного оружия.
 
Однако по ряду других вопросов Байден показал, что займёт более жёсткую позицию, чем его предшественник, пишет автор статьи. Он поднял тему об отравлении Алексея Навального и о кибератаках на американское правительство, о сообщениях, будто Россия объявляет награду за головы американских солдат в Афганистане, и о «вмешательстве» России в выборы в США в 2020 году.
 
Как заявили в Белом доме, американский президент дал понять, что США будут действовать твёрдо ради защиты своих национальных интересов. Но при этом два президента договорились поддерживать прозрачное и систематическое общение.
 
Со своей стороны, и в Кремле подтвердили, что лидеры договорились продлить действие СНВ-III. Также там отметили, что беседа президентов России и США носила «деловой и откровенный характер». Как пишет автор статьи, в Москве надеются, что при Байдене администрация США будет более профессиональной и предсказуемой. Поэтому Путин напомнил, что нормализация отношений будет в интересах обеих стран и, учитывая их особую ответственность за безопасность и стабильность в мире, — в интересах всего мирового сообщества.
 

Как пишет New York Times, в ближайшие дни стороны закончат процедуры, необходимые для обеспечения дальнейшего действия СНВ-III. 

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источник
New York Times США Северная Америка
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