Конгрессмен США: от президентства Байдена выигрывают Китай и Россия, а не Америка

Лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти считает, что из первой недели президентства Байдена пользу извлекли не американцы, а Россия и Китай, пишет Fox News. По его словам, вместо того чтобы дать работу миллионам американцам, потерявшим её в пандемию, Байден потворствует мигрантам. В то же время его решение вновь присоединиться к Парижскому соглашению по климату сыграет на руку лишь Китаю.

Лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти заявил, что за первую неделю пребывания Джо Байдена на президентском посту его действия пошли на пользу вовсе не американскому народу, а «противникам» США, пишет Fox News.

«Просто посмотрите на первую неделю этой администрации, — указал конгрессмен. — От неё выигрывают Россия и Китай — наши противники, а не американский народ».

Маккарти также заявил, что Байден ставит «Америку на последнее место», а «Китай — на первое».

После вступления в должность Байден подписал в общей сложности 17 указов. Таким образом американский лидер отменил ряд решений администрации Трампа, сделав акцент на сферах, где он обещал смену курса в ходе предвыборной кампании, а именно на пандемии коронавируса и глобальном потеплении.

В частности, Байден остановил прокладку нефтепровода Keystone XL и заявил о приверженности США к Парижскому соглашению по климату спустя три года после того, как бывший президент Дональд Трамп отказался поддерживать эту инициативу.

По словам Маккарти, остановка работ по Keystone XL повлекла за собой сокращения рабочих мест и «нанесла ущерб нашему крупнейшему союзнику в Канаде». Кроме того, он добавил, что Парижское соглашение по климату «выгодно только Китаю». «Мы сократили наш уровень выбросов больше, чем какая-либо другая страна, — подчеркнул конгрессмен. — Больше, чем вся Европа, вместе взятая».

Политик также отметил, что Байден пошёл по «пути, который не подразумевает создание новых рабочих мест для американцев». «Помните, что он менее чем неделю назад сказал о единстве? Он не предпринял никаких соответствующих шагов», — сообщил Маккарти, имея в виду инаугурационную речь Байдена. При этом политик уверен, что на данный момент в США «нет единства».

По его мысли, объединить американцев может лишь борьба с безработицей. «Объединению помогут не 11 миллионов новых нелегальных иммигрантов, которые получат гражданство, — продолжил он. — А как насчёт тех 10,7 миллиона американцев, которым нужна работа?»

В апреле, как напоминает Fox News, из-за пандемии коронавируса и сопутствующего ей экономического краха американские работодатели сократили рекордные 20,5 млн рабочих мест, что привело к росту безработицы до 14,7% — самого высокого уровня со времён Великой депрессии. Хотя с тех пор США удалось вернуть примерно половину из 22 млн утерянных за два первых месяца пандемии рабочих мест, 9,8 млн американцев по-прежнему не имеют никакой работы. По состоянию на декабрь уровень безработицы составил 6,7%.

Маккарти также упомянул о решении администрации Байдена объявить о 100-дневней «паузе» в депортации нелегальных иммигрантов.

Подобная «пауза», как считает канал, приведёт к тому, что многие нелегальные иммигранты с судимостями или в отношении которых выдвинуты обвинения не будут подлежать депортации в указанные сроки.

Ранее Байден также подписал президентский указ об остановке строительства стены на южной границе США, в то время как администрация уже рассматривает вопрос о том, куда следует перенаправить освободившиеся с этого проекта деньги. Подобные шаги Вашингтона в сфере миграции дают основания полагать, что уже в первые недели правления Байдена американо-мексиканской границы достигнут тысячи мигрантов.

«Эта тенденция будет только нарастать», — предупредил Маккарти.

«Прошлой администрации это удалось — а именно остановить нелегальную иммиграцию и заставить Мексику делать то, чего они никогда раньше не делали: не пропускать мигрантов даже через свою страну, — продолжил конгрессмен. — Теперь же они считают, что новый президент это одобряет, и именно этим он и занимается: останавливает строительство стены, приглашая их к нам, так как он собирается предоставить им гражданство вместо того, чтобы предоставить работу более чем 10 миллионам безработных американцев».