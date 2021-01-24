«Зияющие лазейки»: Bloomberg рассказал, как «тёмные деньги» проторили Байдену путь к президентству
Президент США Джо Байден получил рекордные пожертвования от анонимных благожелателей, которые вносили средства на счета различных независимых групп, выступающих в поддержку нынешнего американского лидера. Это означает, что широкая общественность никогда не получит полной информации о том, кто помог ему выиграть выборы, пишет Bloomberg.
В совокупности штаб Байдена получил $145 млн так называемых «тёмных денег» — пожертвований, против которых демократы выступали на протяжении многих лет. Во многом именно благодаря этим денежным потокам американский лидер в ходе предвыборной кампании сумел собрать банк в размере $1,5 млрд, что само по себе стало рекордом для любого политика, претендующего на президентский пост.
При этом в сравнении с этой суммой блекнут те $28,4 млн, которые были потрачены в ходе предвыборной кампании от имени бывшего президента Дональда Трампа. Предыдущим же рекордом в плане анонимных пожертвований стала предвыборная кампания кандидата в президенты США от Республиканской партии Митта Ромни в 2012 году. Тогда штаб Ромни из этого источника в общей сложности получил $113 млн.
Между тем демократы утверждают, что стремятся к запрету «тёмных денег» из-за большого риска коррупции. Тем не менее в рамках своей борьбы против Трампа в 2020 году они предпочли сделать ставку именно на эту схему.
Например, суперкомитет политических действий Priorities USA Action Fund, который Байден использовал для внешних расходов, выделил на поддержку нынешнего американского лидера $26 млн, первоначально поступивших в его некоммерческий филиал Priorities USA. При этом личности конкретных спонсоров раскрывать не требуется.
Тем не менее председатель Priorities USA Гай Сесил оправдываться за такой подход не стал. «Мы не собирались в одностороннем порядке складывать оружие перед Трампом и правыми силами, которые ему помогали», — подчеркнул он.
В теории законы о финансировании избирательных кампаний должны огранивать роль больших денег в политической жизни страны. Однако эта система «зияет лазейками», которыми воспользовались группы, поддерживающие как Байдена, так и прочих кандидатов.
В целом в ходе предвыборной кампании Байден собрал более $1 млрд пожертвований, в то время как порог суммы пожертвования от имени частного лица за один избирательный цикл составляет $2,8 тыс. В этот $1 млрд входят $318,6 млн от спонсоров, которые пожертвовали менее $200 каждый. Остальная же сумма, которую получил штаб Байдена, сформировалась благодаря богатым спонсорам, выделявшим на эти цели по $825 тыс., причём эти средства поделили между Национальным комитетом Демократической партии и 47 отделениями Демпартии в штатах.
Между тем, как отмечает Bloomberg, «тёмные деньги» — это далеко не самый крупный источник пожертвований для избирательных штабов. Богатые спонсоры могут выписывать восьмизначные чеки суперкомитетам политических действий. Объединённые комитеты по сбору средств также могут вносить суммы по $830,5 тыс.
В то же время благожелатели, которые не хотят раскрывать свои пожертвования, могут переводить средства политическим некоммерческим группам вроде организации «Защитим демократию вместе», которая потратила на поддержку Байдена $15,6 млн притом, что она не обязана раскрывать личности своих спонсоров. Богатые сторонники того или иного кандидата также могут передавать деньги некоммерческим организациям, которые, в свою очередь, будут вливать их в суперкомитет политических действий.
Тем не менее подобное отсутствие прозрачности в сфере политических пожертвований беспокоит сторонников реформ.
Крупные спонсоры, которые вносили анонимные пожертвования, располагают таким же доступом к политикам, как и те благожелатели, имена которых известны. Однако при этом широкая общественность ничего не знает ни об анонимных спонсорах, ни об их влиянии на политическую жизнь страны.
«Весь смысл «тёмных денег» заключается в том, чтобы избежать огласки при получении выгод в частном порядке, — отметила исполнительный директор организации Issue One Мередит Макгихи. — «Тёмные деньги» являются таковыми лишь для широкой публики».
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