«Зияющие лазейки»: Bloomberg рассказал, как «тёмные деньги» проторили Байдену путь к президентству

В ходе предвыборной кампании президент США Джо Байден получил рекордную сумму пожертвований от анонимных благожелателей в размере $145 млн. Но личности этих спонсоров, скорее всего, никогда не будут установлены, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, хотя демократы выступают против подобного применения «тёмных денег», так как это способствует коррупции, они всё же решили сделать в своей борьбе против Трампа ставку именно на это средство.

Президент США Джо Байден получил рекордные пожертвования от анонимных благожелателей, которые вносили средства на счета различных независимых групп, выступающих в поддержку нынешнего американского лидера. Это означает, что широкая общественность никогда не получит полной информации о том, кто помог ему выиграть выборы, пишет Bloomberg.

В совокупности штаб Байдена получил $145 млн так называемых «тёмных денег» — пожертвований, против которых демократы выступали на протяжении многих лет. Во многом именно благодаря этим денежным потокам американский лидер в ходе предвыборной кампании сумел собрать банк в размере $1,5 млрд, что само по себе стало рекордом для любого политика, претендующего на президентский пост.

При этом в сравнении с этой суммой блекнут те $28,4 млн, которые были потрачены в ходе предвыборной кампании от имени бывшего президента Дональда Трампа. Предыдущим же рекордом в плане анонимных пожертвований стала предвыборная кампания кандидата в президенты США от Республиканской партии Митта Ромни в 2012 году. Тогда штаб Ромни из этого источника в общей сложности получил $113 млн.

Между тем демократы утверждают, что стремятся к запрету «тёмных денег» из-за большого риска коррупции. Тем не менее в рамках своей борьбы против Трампа в 2020 году они предпочли сделать ставку именно на эту схему.

Например, суперкомитет политических действий Priorities USA Action Fund, который Байден использовал для внешних расходов, выделил на поддержку нынешнего американского лидера $26 млн, первоначально поступивших в его некоммерческий филиал Priorities USA. При этом личности конкретных спонсоров раскрывать не требуется.

Тем не менее председатель Priorities USA Гай Сесил оправдываться за такой подход не стал. «Мы не собирались в одностороннем порядке складывать оружие перед Трампом и правыми силами, которые ему помогали», — подчеркнул он.

В теории законы о финансировании избирательных кампаний должны огранивать роль больших денег в политической жизни страны. Однако эта система «зияет лазейками», которыми воспользовались группы, поддерживающие как Байдена, так и прочих кандидатов.

В целом в ходе предвыборной кампании Байден собрал более $1 млрд пожертвований, в то время как порог суммы пожертвования от имени частного лица за один избирательный цикл составляет $2,8 тыс. В этот $1 млрд входят $318,6 млн от спонсоров, которые пожертвовали менее $200 каждый. Остальная же сумма, которую получил штаб Байдена, сформировалась благодаря богатым спонсорам, выделявшим на эти цели по $825 тыс., причём эти средства поделили между Национальным комитетом Демократической партии и 47 отделениями Демпартии в штатах.

Между тем, как отмечает Bloomberg, «тёмные деньги» — это далеко не самый крупный источник пожертвований для избирательных штабов. Богатые спонсоры могут выписывать восьмизначные чеки суперкомитетам политических действий. Объединённые комитеты по сбору средств также могут вносить суммы по $830,5 тыс.

В то же время благожелатели, которые не хотят раскрывать свои пожертвования, могут переводить средства политическим некоммерческим группам вроде организации «Защитим демократию вместе», которая потратила на поддержку Байдена $15,6 млн притом, что она не обязана раскрывать личности своих спонсоров. Богатые сторонники того или иного кандидата также могут передавать деньги некоммерческим организациям, которые, в свою очередь, будут вливать их в суперкомитет политических действий.

Тем не менее подобное отсутствие прозрачности в сфере политических пожертвований беспокоит сторонников реформ.

Крупные спонсоры, которые вносили анонимные пожертвования, располагают таким же доступом к политикам, как и те благожелатели, имена которых известны. Однако при этом широкая общественность ничего не знает ни об анонимных спонсорах, ни об их влиянии на политическую жизнь страны.

«Весь смысл «тёмных денег» заключается в том, чтобы избежать огласки при получении выгод в частном порядке, — отметила исполнительный директор организации Issue One Мередит Макгихи. — «Тёмные деньги» являются таковыми лишь для широкой публики».