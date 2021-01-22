«Самые дорогие в американской истории» — CGTN посчитал, во сколько обошлись выборы-2020 в США

На свои предвыборные кампании в 2020 году кандидаты в президенты США в общей сложности потратили 6,6 млрд долларов, что больше, чем ВВП Мальдив или Фиджи, передаёт CGTN. Джо Байден собрал и израсходовал больше средств, чем Дональд Трамп. И победа кандидата от демократов подтвердила правило: кто больше тратит, тот выигрывает, отмечает канал.

Для того чтобы стать президентом Соединённых Штатов, нужно много всего: уверенное видение, блестящие коммуникативные навыки, политический талант, харизма и деньги. Очень много денег.

Во сколько же обошлись президентские выборы 2020 года в США?

По оценкам, на свои предвыборные кампании Джо Байден, Дональд Трамп и другие кандидаты потратили 6,6 миллиарда долларов. Таким образом эти выборы оказались самыми дорогими в американской истории. Они стоили больше, чем ВВП Мальдив, Фиджи, Сьерра-Леоне и Бутана.

Трамп стал задумываться о своём втором президентском сроке, как только начал первый в 2017 году.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы продолжим делать Америку снова великой.

На это своё начинание он впоследствии собрал 774 миллиона долларов. Байден в свою очередь сумел собрать намного больше — 1 миллиард долларов.

Откуда такие деньги? Несмотря на экономические проблемы и перебои, связанные с COVID-19, в преддверии выборов 2020 года на фоне необычайной активности американских избирателей наблюдался рост числа небольших вложений. Пожертвования на сумму менее 200 долларов составили более 50 процентов средств, собранных Байденом и Трампом на свои кампании. Байден набрал больше подобных небольших переводов, чем его основной оппонент — 643 миллиона долларов по сравнению с 475 миллионами, которые получил в пожертвованиях от своих сторонников Трамп.

Различные предприятия тоже внесли свой финансовый вклад в кампании кандидатов. Их щедрые вложения показывают политические предпочтения различных секторов экономики. Среди крупнейших отраслей, к которым относятся спонсоры Байдена, оказались финансы, ценные бумаги и инвестирование, образование и юридические компании. Трампа же поддержали крупные спонсоры преимущественно из таких секторов, как здравоохранение, азартные игры и недвижимость.

Также ощутимую поддержку кампаниям обоих кандидатов оказали их богатые сторонники. Одним из главных спонсоров Байдена стал бывший кандидат в президенты от демократов Майкл Блумберг. Он предоставил Байдену по меньшей мере 56 миллионов долларов. Крупнейшими спонсорами Трампа стали владелец нескольких казино Шелдон Адельсон и его супруга Мириам Адельсон. Они передали 75 миллионов долларов организации Preserve America («Сохраним Америку»), которая поддержала переизбрание Трампа.

С точки зрения географии, активнее всего деньги на кампанию Байдена жертвовали жители Калифорнии, столичного Вашингтона и Нью-Йорка. Пожертвования для Трампа главным образом приходили из Калифорнии, Техаса и Флориды. И хотя Трампу удалось собрать больше денег в Неваде, Аризоне, Джорджии, Висконсине и Мичигане, на выборах пять этих штатов выступили за кандидата от демократов.

Теперь поговорим о том, на что же пошли все эти деньги. Пандемия коронавируса внесла свои изменения в то, как тратят свои средства президентские избирательные штабы. По сравнению с выборами 2016 года кандидаты израсходовали меньше денег на поездки и мероприятия по сбору средств, но хорошенько вложились в рекламу. Более двух третей потраченных штабами долларов приходятся на привлечение внимания в СМИ и соцсетях. У Байдена этот пункт составляет 80 процентов всех его расходов, у Трампа — 66 процентов.

В рамках своей кампании избирательный штаб Байдена потратил намного больше Трампа на рекламу на местном кабельном телевидении — 82 миллиона долларов против 12 миллионов. Штаб Трампа предпочёл основательно потратиться на рекламу в интернете, включая такие платформы, как Facebook и Google.

Больше всего избирательный штаб Байдена потратил в Джорджии, Вирджинии и столичном Вашингтоне. Трамп сосредоточился на Вирджинии, Нью-Йорке и всё том же Вашингтоне. Байден вложил больше средств, чем Трамп, в агитацию в Джорджии, Пенсильвании и Мичигане, и на выборах эти вложения оправдались. Все три штата, на которые изначально рассчитывали республиканцы, поддержали кандидата от Демократической партии.

Для тех, кто стремится занять пост президента США, большие расходы на кампанию окупаются. Возможно, деньги и не играют определяющей роли на выборах, однако те, кто тратит на выборы больше всех, обычно имеют больше шансов одержать победу в гонке за президентское кресло. Выборы 2016 года были исключением из этого правила, но в этот раз формула вновь сработала.

Дата выхода в эфир 20 января 2021 года.