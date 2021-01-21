Псаки о своей роли в Белом доме: «буду делиться с американским народом достоверной информацией»

В ходе своего первого общения с прессой на посту пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки заявила о своём намерении делиться с американским народом достоверной информацией, передаёт MSNBC. Она также отметила, что цель нового президента США Джо Байдена состоит в том, чтобы вернуть в правительство прозрачность и правду.

ДЖЕН ПСАКИ, пресс-секретарь Белого дома: С радостью выслушаю ваши вопросы. Зик, давайте начнём с вас?



ЗИК МИЛЛЕР, корреспондент AP: Во-первых, поздравляем вас! У меня вопрос по вашему будущему подходу к работе. Когда вы будете стоять здесь, какая задача будет для вас первостепенной: продвижение интересов президента или же вы намерены предоставлять нам голую правду, которой мы могли бы делиться с американским народом?



ДЖЕН ПСАКИ: Позвольте мне для начала отметить, что я вышла к этой трибуне, поработав в качестве официального представителя и в Белом доме, и в Госдепартаменте. И для продвижения демократии я ездила по миру, где наблюдала могущество Соединённых Штатов и, разумеется, силу этой трибуны и силу правды, а также то, как важно подавать пример вовлечённости и прозрачности.



Поэтому раз уж вы мне предоставили такую возможность, то я скажу, что питаю глубокое уважение к роли свободной и независимой прессы и нашей демократии, а также к роли, которую все вы играете.



Как я ранее отметила, будут моменты, когда мы будем не соглашаться друг с другом, и определённо будут дни, когда наши разногласия, возможно, будут занимать серьёзную часть брифинга. Но у нас есть общая цель — делиться достоверной информацией с американским народом.



Если бы президент сегодня стоял здесь, рядом со мной, он бы сказал, что работает на американский народ, а я работаю на него, поэтому я также работаю на американский народ. Но его цель и его намерения состоят в том, чтобы вернуть в правительство прозрачность и правду и делиться правдой даже тогда, когда её тяжело выслушивать. И именно этим я намерена заниматься, находясь на этой должности.



Дата выхода в эфир 21 января 2021 года.