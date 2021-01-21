Псаки о своей роли в Белом доме: «буду делиться с американским народом достоверной информацией»

В ходе своего первого общения с прессой на посту пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки заявила о своём намерении делиться с американским народом достоверной информацией, передаёт MSNBC. Она также отметила, что цель нового президента США Джо Байдена состоит в том, чтобы вернуть в правительство прозрачность и правду.
ДЖЕН ПСАКИ, пресс-секретарь Белого дома: С радостью выслушаю ваши вопросы. Зик, давайте начнём с вас?
ЗИК МИЛЛЕР, корреспондент AP: Во-первых, поздравляем вас! У меня вопрос по вашему будущему подходу к работе. Когда вы будете стоять здесь, какая задача будет для вас первостепенной: продвижение интересов президента или же вы намерены предоставлять нам голую правду, которой мы могли бы делиться с американским народом?
ДЖЕН ПСАКИ: Позвольте мне для начала отметить, что я вышла к этой трибуне, поработав в качестве официального представителя и в Белом доме, и в Госдепартаменте. И для продвижения демократии я ездила по миру, где наблюдала могущество Соединённых Штатов и, разумеется, силу этой трибуны и силу правды, а также то, как важно подавать пример вовлечённости и прозрачности.
Поэтому раз уж вы мне предоставили такую возможность, то я скажу, что питаю глубокое уважение к роли свободной и независимой прессы и нашей демократии, а также к роли, которую все вы играете.
Как я ранее отметила, будут моменты, когда мы будем не соглашаться друг с другом, и определённо будут дни, когда наши разногласия, возможно, будут занимать серьёзную часть брифинга. Но у нас есть общая цель — делиться достоверной информацией с американским народом.
Если бы президент сегодня стоял здесь, рядом со мной, он бы сказал, что работает на американский народ, а я работаю на него, поэтому я также работаю на американский народ. Но его цель и его намерения состоят в том, чтобы вернуть в правительство прозрачность и правду и делиться правдой даже тогда, когда её тяжело выслушивать. И именно этим я намерена заниматься, находясь на этой должности.
Глава организации по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко заявил, что промоушен рассматривает возможность обращения в суд за блокировку аккаунта организации на YouTube.
Благоустройство почти 20 общественных пространств в Севастополе запланировано на 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба правительства города со ссылкой на директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, который призвал предоставить территорию страны американцам в качестве плацдарма для борьбы с Россией.
В Калужской области в результате столкновения автомобиля скорой помощи с грузовиком два человека погибли, ещё два получили травмы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.
Экс-чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о возможном реванше с действующим обладателем титула в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
В четверг, 21 января, в день рождения Арно Бабаджаняна, в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского состоится концерт, который знаменует открытие юбилейного года творчества композитора.
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье считает, что вырос в физическом и ментальном плане после поражения от экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора, которое было в 2014 году.
Экс-чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал факт проживания в одном отеле с действующим обладателем титула в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что экстерриториальные санкции США в отношении «Северного потока — 2» неуместны.
Выдача потребительских кредитов в Татарстане сократилась на 28,4% с ноября 2019 года по ноябрь 2020-го — с 663,3 тыс. до 466,9 тыс., говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).