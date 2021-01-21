Daily Mail: Билл Клинтон задремал во время торжественной речи Байдена

Бывший президент США Билл Клинтон задремал на инаугурации Джо Байдена, сообщает Daily Mail. Как отмечает издание, Клинтон сидел на приличном удалении от Байдена и, вероятно, решил, что его не видно.

Бывший президент США Билл Клинтон с трудом сдерживал сон на инаугурации Джо Байдена, чем спровоцировал бурную реакцию пользователей интернета, пишет Daily Mail.

Клинтон прикрывал глаза во время первого президентского обращения Байдена, проходившего сразу после торжественной клятвы. Этот момент попал в объективы множества камер, после чего в Twitter появилось множество шуток на эту тему. Как отмечает издание, Билл Клинтон сидел на трибуне рядом со своей женой Хиллари и сразу позади бывшего вице-президента Майка Пенса, внимательно слушавших выступление Байдена.

С момента окончания своего президентского срока Билл Клинтон посетил уже шесть инаугураций, пишет Daily Mail. Вчерашняя церемония отличалась от предыдущих: на неё было допущено лишь 1000 человек. Зрителям необходимо было соблюдать меры социальной дистанции. Клинтон сидел на достаточном удалении от Байдена: как отмечает издание, возможно, он решил, что его не видно.