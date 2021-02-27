Guardian: «дипломатия вернулась», заявил Байден — и начал бомбить Сирию

Прошёл едва ли месяц после вступления Джо Байдена в должность, однако за это время он уже успел нанести удар по проиранскому ополчению в Сирии, что значительно усложнит диалог с Тегераном по вопросу о возвращении США к ядерной сделке, пишет The Guardian. Как отмечает издание, пытаясь обвинить во всех неурядицах Иран, а также посылая Тегерану военные сигналы, Байден может добиться того, чего не удалось Трампу, а именно похоронить главное достижение Обамы — ядерную сделку.

«Дипломатия вернулась!» — заявил на прошлой неделе на Мюнхенской конференции по безопасности президент США Джо Байден. Однако, судя по всему, вернулась не только дипломатия, но и бомбардировки Сирии, пишет The Guardian.

На то, чтобы отдать приказ о своей первой бомбардировке у Байдена на президентском посту ушло лишь чуть более месяца (для сравнения, Трампу для этого понадобилось четыре). Целью ударов стали объекты на востоке Сирии, которые находятся под контролем проиранского ополчения. Сами же бомбардировки должны были стать ответом на ракетные удары по американским войскам в Ираке в начале этого месяца.

По-видимому, Байден хотел дать понять Тегерану, что его ждут с тяжёлые последствия, если он отдаст приказ на атаку американских войск с целью принудить Вашингтон вернуться к иранской ядерной сделке. Однако, нанеся бомбовый удар, Байден лишь наглядно показал, что неспособность присоединиться к ядерному соглашению ставит под угрозу национальную безопасность США, так как Иран продолжает работать над своей ядерной программой, в то время как США и Иран двигаются к военной конфронтации.

Между тем, Байден прекрасно это осознаёт — ведь именно в этом он обвинял Дональда Трампа всего несколько месяцев назад. При этом в последние годы его чиновники не раз критиковали стратегию максимального давления бывшего американского лидера — и они были правы.

Ввиду подобного поведения в прошлом нынешний политический курс по отношению к Ирану озадачивает. Хотя Байден и собирается вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), и критиковать его за это трудно, благие намерения и здравая стратегия — это не одно и то же. «Вместо того, чтобы вновь прибегнуть к дипломатии, Байден, судя о всему, возвращается к старым моделям, где предпочтение отдаётся не уму, а показной жёсткости, а дипломатия — это всего лишь лозунг, тонкой плёнкой обвалакивающий политику, ядро которой — принуждение, а не истинное стремление к компромиссу», — полагает The Guardian.

Конечно, мало кто сомневался в том, что возрождение СВПД пройдет без сучка и задоринки. Вполне возможно, что нынешняя администрация уделяет Ирану не так много внимания, так как ей приходится разбираться с обильным перечнем внутренних проблем и международных кризисов.

Однако это не может служить оправданием многих, по-видимому, ненужных и контрпродуктивных мер, принятых администрацией Байдена по иранской ядерной сделке.

Во-первых, администрация Байдена пошла на опрометчивый шаг, вступив в публичную перебранку относительно того, следует ли Ирану или США сделать первый шаг к возрождению СВПД. Вместо того чтобы пойти на сотрудничество с европейцами и выработать тщательный план, благодаря которому обе стороны могли бы действовать одновременно и тем самым избежать конфликта из-за несвоевременных решений, чиновники Байдена предпочли потребовать, чтобы первый шаг сделал именно Иран — причём даже несмотря на то, что из соглашения вышел Вашингтон, а не Тегеран.

Подобная политика не сработает. Об этом ещё в сентябре 2019 года говорила бывший ведущий переговорщик президента Барака Обамы Венди Шерман. Последняя, в частности, отметила, что «была бы шокирована, если бы Иран согласился на встречу без каких-либо санкционных послаблений» в то время как у сторон «есть немало способов провернуть это дело так, чтобы каждый получил, что хотел, сохранив лицо». Шерман, по мнению газеты, тогда была права; права она и сейчас.

Даже если Байден надеялся, что небольшая перепалка пойдёт на пользу его администрации в более широком контексте, этот спор не должен был происходить на поле, где у США нет никаких убедительных моральных или юридических аргументов.

Во-вторых, ещё до начала переговоров, администрация Байдена ввязалась в крайне непродуктивную игру взаимных обвинений, которая сильно ударила по дипломатии. Администрация хотела указать на то, что СВПД не соблюдает именно Иран — что технически не соответствует действительности, — а также, что будущее сделки зависит от того, будет ли Тегеран соблюдать её положения или нет. Причём подобный курс Вашингтон избрал даже несмотря на то, что из соглашения в своё время вышли именно США, в то время как Иран по-прежнему является его участником.

До сих пор Байден настаивал на том, что США просто-напросто не несут ответственности за действия администрации Трампа. Теперь же у Америки новый президент, который всё начнёт с чистого листа, не оглядываясь на прошлые выходки Дональда Трампа. Следовательно, виноват здесь Иран, а не Америка. Всё, что США нужно было сделать, чтобы вернуть себе моральное превосходство, — это избрать нового президента, даже несмотря на то, что в плане политики новый президент ни на йоту не отличается от старого.

Между тем, поиски козлов отпущения продолжаются и в рамках Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По имеющимся данным, США и ЕС попрекают Иран за то, что он сократил степень своего сотрудничества с ведомством. Действия Тегерана, признаёт The Guardian, безусловно, достойны порицания. Однако основная проблема, опять же, состоит в том, что США отказались от всех своих обязательств, в то время как Тегеран отказался соблюдать лишь некоторые положения сделки. Если бы США вновь присоединились к СВПД, а Иран — нет, подобные упрёки были бы вполне обоснованы. Но выступать с подобными обвинениями сейчас, когда США по-прежнему не желают вступать в сделку — это какое-то кафкианство. Даже козлов отпущения можно искать по-умному — чего США не делают.

Даже если США удастся спихнуть вину на Иран, вопрос в том, какие дивиденды принесёт подобный исход. На раннем этапе диалога сторонам следует стремиться к созданию как можно более благоприятной атмосферы для переговоров. Стороны должны продемонстрировать свои благие намерения и готовность искать решения посредством дипломатии. Взаимные обвинения начинаются тогда, когда переговоры начинают разваливаться, но для начала диалога эта тактика неэффективна. Всё, чего можно добиться с её помощью — так это намекнуть на свою неискренность или, возможно, даже злонамеренность.

«Очевидно, что манёвры Байдена в Тегеране трактуют именно так. Какое бы преимущество, по мнению Байдена, он ни получил благодаря военным сигналам в Сирии и перекладыванию вины в СМИ, в том случае если такая политика уничтожит, возможно, последний шанс для возрождения соглашения, имеющего решающее значение для национальной безопасности США, то Байден может невольно добиться того, чего не смог Трамп: похоронить главное внешнеполитического достижение Обамы», — подытоживает The Guardian.