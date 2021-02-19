SZ: никаких намёков от США — НАТО затягивает решение о выводе войск из Афганистана

На видеоконференции, состоявшейся в четверг, министры обороны стран НАТО не приняли решение о выводе войск из Афганистана до 30 апреля 2021 года — срока, указанного в соглашении, которое в прошлом году администрация Трампа заключила с «Талибаном»*, сообщает Süddeutsche Zeitung. Решение альянса подчинено позиции США, поскольку международные силы во многом зависят от транспортных возможностей Вооружённых сил США.

В четверг новый министр обороны США Ллойд Остин впервые обсудил с представителями 29 стран — членов НАТО будущее миссии в Афганистане. «Мы ещё не приняли окончательного решения о нашем присутствии в Афганистане», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по завершении видеоконференции глав оборонных ведомств государств альянса и объявил о предстоящих консультациях. Вопрос о том, делал ли Остин какие-либо намёки относительно сроков принятия решения Байденом, он оставил без ответа, сообщает Süddeutsche Zeitung.

В феврале 2020 года предыдущая администрация США под руководством Дональда Трампа заключила соглашение с «Талибаном»*, согласно которому иностранные войска должны покинуть Афганистан к 30 апреля 2021 года. Талибы при этом обязуются начать переговоры с афганским правительством и снизить уровень насилия.

Однако новый президент США Джо Байден объявил о намерении пересмотреть соглашение, заключённое в Дохе. Поскольку этот процесс всё ещё продолжается, от Остина вряд ли можно было ожидать каких-либо подробностей. Если в ближайшее время решение о завершении миссии принято не будет, скорее всего, она продолжится, поскольку на передислокацию солдат и техники требуется не менее двух месяцев. Операция «Решительная поддержка» оказывает помощь демократически избранному правительству Афганистана путём обучения и консультирования его сил безопасности. Бундесвер предоставляет 1100 солдат. В общей сложности в операции задействовано 10 тыс. солдат. Как отмечает издание, силы альянса в значительной степени зависят от транспортных возможностей ВС США.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (ХДС) ранее заявляла, что хотела бы обсудить потенциальную реакцию на возросшую для международных сил угрозу. Тот факт, что она говорит об «изменившейся ситуации в области безопасности», указывает на серьёзное отношение к угрозам талибов. Недавно Столтенберг обвинил их в невыполнении обещаний. По его словам, мирные переговоры должны продолжаться. Уже в течение нескольких месяцев генсек утверждает, что перед НАТО стоит дилемма. В то же время он часто подчеркивает: «Мы не уйдём, пока не придёт время».

Между тем в Берлине спорят, до какого срока должен быть продлён мандат, истекающий в конце марта. Таким образом, дата, которая должна быть согласована между Министерством иностранных дел и Министерством обороны, ещё не назначена. ХДС выступает за продление полномочий бундесвера до 31 января 2022 года, СДПГ — до 31 декабря 2021 года. Во многом срок зависит от намерений США. Как утверждает автор статьи, если всё сводится к дальнейшему продлению военного присутствия, то после выборов в бундестаг осенью 2021 года новой коалиции при любом раскладе потребуется время для соответствующих парламентских консультаций.

Министры обороны стран НАТО также приняли решение о расширении тренировочной миссии НАТО в Ираке. По словам Столтенберга, количество задействованных солдат может увеличиться с 500 до 4 тыс. человек. При этом возможность проведения боевой операции по-прежнему исключается, передаёт Süddeutsche Zeitung.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.