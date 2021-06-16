France 24: Китай отправляет первый экипаж на свою новую космическую станцию

Впервые за последние пять лет КНР отправляет в космос пилотируемую миссию, которая станет самой длительной в истории страны. Как сообщает France 24, китайские космонавты прибудут на новую космическую станцию Пекина Tiangong, где будут испытывать, как работают бортовые системы, совершать выходы в открытый космос и проводить научные эксперименты.

Китай открывает новую, амбициозную главу своей истории и с особым рывком пускается в космическую гонку. В четверг в пустыне Гоби состоится запуск ракеты — три космонавта из КНР должны будут отправиться космос в рамках первой за последние пять лет пилотируемой миссии для этой восточноазиатской страны.

После вывода на орбиту с помощью ракеты-носителя Changzheng-2F (Long March 2F) пилотируемый аппарат Shenzhou-12 со своим экипажем в итоге должен быть пристыковаться к космической станции Tiangong. Там космонавты будут тестировать и отслеживать работу бортовых систем станции, осуществлять выходы в открытый космос и проводить научные эксперименты.

НЕ ХАЙШЭН, китайский космонавт: Прежде всего нам предстоит достроить основной модуль космической станции, который станет нашим домом в космосе. Также мы проведём ряд тестов, чтобы проверить, как работают бортовые системы.

Миссия продлится в общей сложности четыре месяца — это самое длительное пилотируемое космическое путешествие в истории Китая. Несмотря на все предстоящие трудности, космонавты говорят, что готовы возложить на себя нелёгкий груз ожиданий своих соотечественников.

ТАН ХУНБО, китайский космонавт: Это моя первая космическая миссия, так что я неизбежно ощущаю на себе давление. Космос — загадочное место, в котором есть множество неизвестного. Работа на космических станциях также полна рисков и трудностей.

Когда основной модуль Tiangong будет завершён, космонавты смогут жить в нём до шести месяцев — практически так же, как и в куда более крупной Международной космической станции.

На сегодня Пекин не принимает участие в миссиях на МКС — по большей части из-за опасений США, вызванных секретностью космической программы КНР и её связью с армией. Но несмотря на это, как ожидается, в будущем китайскую космическую станцию посетят и иностранные экипажи.

Дата выхода в эфир 16 июня 2021 года.