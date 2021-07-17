Sky News: США собираются построить в Британии разведывательную базу для защиты спутников от России и Китая

США намерены построить в Британии разведывательную базу, передаёт Sky News. На этом объекте с помощью радиолокационных технологий будут заниматься исследованием глубокого космоса и выявлять возможные попытки со стороны таких стран, как Россия и Китай, атаковать жизненно важные спутники.

Соединённые Штаты планируют построить в Великобритании разведывательную базу для исследования глубокого космоса и выявления любых попыток со стороны таких государств, как Россия или Китай, атаковать жизненно важные спутники, вращающиеся вокруг Земли, передаёт Sky News.



На этом объекте будут использоваться радиолокационные технологии, которые способны идентифицировать объект размером с футбольный мяч на расстоянии до 36 тыс. км. Кроме того, на базе будут исследовать космическое пространство на предмет разрушительных осколков космического мусора, которые также могут вывести спутники из строя в случае столкновения с ними.



Один из представителей Космических сил США заявил, что по задумке планируется создать три радиолокационные базы по всему миру, одна из которых, возможно, будет размещена в Шотландии или на юге Англии.



Два других объекта будут находиться в американском штате Техас и в Австралии. Планируется, что первая база будет сдана в эксплуатацию к 2025 году.



«Это необходимо, потому что мы хотим обеспечить непрерывный контроль над целями, которые могут угрожать нашим системам, находящимся на геостационарной орбите, — заявил каналу Sky News американский подполковник Джек Уокер. — Это могут быть как спутники, так и просто обломки ракет от других запусков».



Между тем представитель Министерства обороны Британии, отвечая на вопрос о перспективах создания подобной разведывательной базы в Великобритании, сказал, что эти новые радиолокационные возможности могут «сделать космос более безопасным» и помогут защитить британскую спутниковую систему.