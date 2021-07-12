Bloomberg: Китай готовится бить по американским спутникам — и Вашингтон видит в этом угрозу

Китай инвестирует значительные средства в вооружения, способные глушить или напрямую уничтожать американские спутники, пытаясь нагнать США в этой области технологий, пишет Bloomberg. При этом Вашингтон признаёт эту угрозу, а американские законодатели призвали Пентагон заняться нивелированием космических угроз.

Китай инвестирует значительные средства в оружие, предназначенное для глушения или прямого уничтожения спутников, в то время как Пекин стремится в кратчайшие сроки сократить разрыв в космических технологиях с США, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление высокопоставленного сотрудника разведки из Индо-Тихоокеанского командования Пентагона.

В частности, Китай разрабатывает противоспутниковое оружие, способное «ослеплять, глушить или напрямую поражать цели с земли и из космоса». «Они над всем этим работают», — отметил по этому поводу контр-адмирал Майкл Студман.

Заявления Студмана на этот счёт, как отмечает Bloomberg, указывают на то, каким образом США оценивают китайский потенциал в космосе, — во всяком случае, публично. При этом ранее министр обороны США Ллойд Остин неоднократно указывал на эту сферу как на главную проблему оборонительного планирования США.

Та угроза, которую Китай представляет американским спутникам, а также достижения России в области противокосмических технологий во многом привели к созданию Космических сил США при администрации Трампа.

«Они посматривают на наш космический потенциал и хотят достичь в этой сфере паритета и превосходства, а также господствовать в этой области, чтобы получить возможность маневрировать для достижения своих целей в случае конфликта», — сообщил Студман.

В апреле аппарат директора Национальной разведки США заявил, что китайские военные «будут продолжать интегрировать космические службы вроде спутниковой разведки, позиционирования, навигации, синхронизации и спутниковой связи в свои системы вооружения и управления, чтобы подорвать информационное преимущество Вооружённых сил США». По этой причине, как отметило ведомство, так называемые противокосмические операции будут играть важную роль в любой военной кампании.

При этом, если верить ежегодному докладу аппарата директора Национальной разведки США об угрозах, Пекин «уже развернул ракеты наземного базирования, предназначенные для уничтожения спутников на низкой околоземной орбите, а также наземные лазеры, предназначенные, вероятно, для ослепления или повреждения чувствительных оптических датчиков космических спутников».

В своём проекте доклада о законопроекте по обороне на 2022 год комитет палаты представителей по бюджетным ассигнованиям выразил обеспокоенность насчёт «растущих угроз со стороны лазеров наземного базирования, способных повреждать или уничтожать чувствительные космические датчики на низкой орбите», а также отметил «отсутствие скоординированной стратегии по оценке этой угрозы и разработке концепций для нивелирования связанных с ней рисков».

Хотя Китай в этом документе не упоминается, его авторы предписали Пентагону «предоставить план сбора, консолидации и характеристики данных о лазерных угрозах потенциальных противников и разработать стратегии для их снижения».

Что же касается США, то, по словам Студмана, они «ведут значительную активность», поскольку Вашингтон «признаёт угрозу» в этой сфере. «Речь здесь идёт об игре мер, контрмер и контрконтрмер, которая будет продолжаться в обозримом будущем», — подытожил он.