CNN: успехи Китая в космосе ставят под сомнение американское лидерство

Естественным продолжением соперничества США и Китая на земле становится соревнование в космосе, пишет CNN. И последние достижения Пекина ставят под сомнение многолетнее лидерство США в этой сфере, отмечают авторы статьи. Так, после вывода из эксплуатации МКС строящаяся китайская космическая станция «Тяньгун» грозит стать единственной на орбите, при этом доступ на неё американским астронавтам будет закрыт, предупреждают журналисты.

Учитывая, что США и Китай борются за экономическое, технологическое, геополитическое и даже идеологическое превосходство на Земле, естественным продолжением и решающим рубежом в этом соперничестве великих держав стал космос, пишет CNN.

При этом, поскольку космические технологии по природе имеют двойное назначение, «поставленное на карту выходит далеко за рамки авторитета в научной сфере и положения на мировой арене», уверены авторы статьи. Как поясняют журналисты, от космических спутников зависит не только национальная оборона, но и большая часть жизни людей на Земле — от цифровой связи до навигации.

После краха космической программы Советского Союза США наслаждались периодом непревзойдённого лидерства в космосе, напоминает издание. Однако в последние годы американские обозреватели и политики стали предупреждать, что господство США вскоре может быть оспорено быстрорастущими космическими мощностями Китая. Как отмечает CNN, эта озабоченность только усилилась после серии важных и громких достижений Китая: в 2019 году он стал первой страной, совершившей посадку на обратной стороне Луны, а в 2020-м — успешно вывел на орбиту свой последний спутник «Бейдоу», создав почву для того, чтобы бросить вызов американской системе GPS. Кроме того, в прошлом месяце он стал единственной страной после США, которая доставила работающий ровер на Марс.

Как передаёт издание, именно этот прорыв побудил нового администратора NASA Билла Нельсона предостеречь США от «самодовольства» перед лицом космических амбиций Китая. На слушаниях в палате представителей в прошлом месяце он показал снимок, сделанный китайским марсоходом на Марсе, и назвал Китай «очень агрессивным конкурентом», а также уговаривал конгресс профинансировать планы NASA по возвращению людей на Луну.

Хотя космические технологии Китая по-прежнему отстают от США, космическая программа Пекина обеспечена полной политической и финансовой поддержкой со стороны правящей Коммунистической партии, которая рассматривает успех миссии как ключевой показатель своего положения на международной арене и легитимности внутри страны, отмечают авторы статьи.

Новая фаза соперничества США и Китая в космосе началась на прошлой неделе, когда три китайских космонавта прибыли на всё ещё строящуюся космическую станцию страны для трёхмесячного пребывания, напоминают журналисты. Единственной альтернативой этой станции является МКС, созданная США в сотрудничестве с Россией, Европой, Японией и Канадой.

За последние 23 года МКС посетили более 200 астронавтов из 19 стран, за исключением Китая. С 2011 года NASA фактически запрещено сотрудничать с Китаем, после того как конгресс принял поправку Вольфа из-за проблем, связанных со шпионажем. Это исключение, по крайней мере отчасти, побудило Пекин построить свою собственную космическую станцию «Тяньгун», которая, как ожидается, будет завершена к концу следующего года — за два года до вывода из эксплуатации МКС. Если США и их международные партнёры не решат продлить срок службы МКС, китайская космическая станция «Тяньгун» вскоре может стать единственным «форпостом» на орбите с экипажем, к которому астронавтам NASA запрещено присоединяться по американскому законодательству, подчёркивает CNN.

«В то время как МКС была в первую очередь российско-американским предприятием, рождённым из пепла холодной войны, китайский «Тяньгун» строится на фоне разговоров о новой холодной войне. И вполне вероятно, что в ближайшие годы союзы в космосе будут всё больше отражать геополитические позиции на Земле», — считают авторы статьи.

Как передаёт издание, китайские чиновники, ответственные за космическую отрасль, уже ясно дали понять, что хотят принимать иностранных астронавтов на борту своей космической станции после её завершения. Китай также сотрудничает с Россией в проекте строительства исследовательской станции на южном полюсе Луны к 2035 году. Этот объект будет открыт и для других иностранных участников.

Тем временем США создают свою собственную международную коалицию для установления основных принципов безопасного и ответственного исследования Луны, напоминают журналисты. Соглашения Артемиды были подписаны 12 странами, включая США и их ключевых союзников, таких как Великобритания, Австралия, Канада, Япония и Южная Корея.

При этом ни Китай, ни Россия не подписали документ, обращает внимание издание.