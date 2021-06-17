Sky News: китайская пилотируемая миссия вылетела на орбиту — впервые за последние 5 лет

Китай провёл успешный запуск пилотируемого корабля «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту, передаёт Sky News. Ожидается, что космонавты проведут на строящейся орбитальной станции «Тяньгун» три месяца, чтобы обеспечить обслуживание станции, а также осуществить её тестирование.

Китай впервые за последние пять лет отправил на орбиту пилотируемую миссию, запустив пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту к строящейся орбитальной станции «Тяньгун», сообщает Sky News.

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-2F» с «Шэньчжоу-12» стартовала в четверг в 4:22 по московскому времени (9.22 по местному времени) с космодрома «Цзюцюань» в провинции Ганьсу на севере Китая.

На станцию отправились 56-летний Не Хайшэн и 54-летний Лю Бомин, уже летавшие в космос, а также 45-летний Тан Хунбо, для которого полёт стал первым. Космонавтов провожали командующий китайской пилотируемой космической программой, военнослужащие и дети, которые размахивали флагами и пели патриотические песни.

На станции «Тяньгун» космонавты проведут три месяца, чтобы обеспечить обслуживание и провести тестирование создаваемой на орбите Земли китайской космической станции. Кроме того, все три месяца Управление программы пилотируемых космических полетов КНР будет следить за тем, как космонавты физически и психологически переносят пребывание в космосе.

«Это будет первый полёт с экипажем на этапе строительства космической станции, и мне повезло, что у меня есть возможность первым принять эстафетную палочку», — заявил Не Хайшэн.

Как напоминает Sky News, в 2003 году Китай стал третьей в мире страной, сумевшей самостоятельно отправить человека в космос. С тех пор туда отправились уже 14 китайских космонавтов. При этом запуск «Шэньчжоу-12» стал первой пилотируемой миссией страны с 2016 года.

Ожидается, что строительство орбитальной станции «Тяньгун» завершится к 2022 году. Предполагается, что для строительства и обеспечения снабжения станции в ближайший год будет выполнено 11 миссий.