Welt: спустя 30 лет после распада СССР фронты снова определены: Запад и США — Китай и Россия

Спустя три с лишним десятка лет после распада Советского Союза фронты на мировой арене снова обозначились ясно и отчётливо, сообщает немецкий телеканал Welt. С одной стороны — Запад под предводительством США, с другой — всё более тесный тандем Китая и России, активно развивающих сотрудничество на фоне растущей напряжённости в отношениях с Америкой.
Руководство Китая переполняется чувством собственного достоинства — и подкрепляет это соответствующей символикой. В стране отмечается сотый юбилей Коммунистической партии — это мега-событие. Один из кульминационных пунктов — шоу в Пекине 28 июня, представленное с большим пафосом. Китай демонстрирует мощь, где только возможно — и, таким образом, может быть уверен, что завладел вниманием сильных этого мира. Они давно осознали, что Китай — новая мировая держава. Президент США Байден официально провозгласил конкуренцию между демократией и автократией. Страны G7 своим новым решением сосредоточили фокус на Китае.
Поднебесная, в свою очередь, ищет сплочённости с также пребывающей в растущей напряжённости с США Россией — и это взаимно. На видеоконференции лидер Китая Си Цзиньпин и президент России Путин продлили заключённый в 2001 году договор о дружбе на пять лет. Ещё до этого они сообщили о более интенсивном сотрудничестве в сфере космической промышленности и экономики. Сюда же относится и строительство четырёх новых ядерных реакторов и двух атомных электростанций в Китае. Они являются совместным проектом по мирному использованию энергии атома. К другим российско-китайским инициативам относится создание экспериментального нейтронного реактора в Китае.
Спустя 30 с лишним лет после распада Советского Союза фронты разделились чётко, как заведено издавна: с одной стороны Запад под предводительством США при Байдене, с другой — Китай во всё более тесном тандеме с Россией.
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