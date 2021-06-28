От действий других держав не пострадали: GT оценила отношения Пекина и Москвы после встречи Си Цзиньпина и Путина

Владимир Путин и Си Цзиньпин провели видеовстречу, приуроченную к 20-летней годовщине подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, пишет The Global Times. По мнению Си Цзиньпина, это сотрудничество — эталон новой модели международных отношений. Как отмечает газета, благожелательный тон обоих лидеров говорит о том, что Западу так и не удалось вбить клин между Москвой и Пекином.

Китайский лидер Си Цзиньпин провёл встречу по видеосвязи со своим российским коллегой Владимиром Путиным за три дня до столетнего юбилея Коммунистической партии Китая. Данная беседа была также приурочена к 20-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя державами, пишет The Global Times.

В ходе этих переговоров Китай и Россия договорились о продлении этого соглашения. По словам Си Цзиньпина, китайско-российское сотрудничество придаёт позитивную энергию мировому сообществу, создавая эталон новой модели международных отношений на фоне того, как человечество сталкивается со многими кризисами.

При этом, как отметил китайский лидер, Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве соответствует тенденциям эпохи, направленным на мир и развитие, а также являет собой практический и живой пример создания нового типа международных отношений и сообщества с единой судьбой.

Что же касается Путина, то он поздравил КПК со столетним юбилеем и отметил, что Россия ценит исторический обмен с партией и надеется на расширение с ней межпартийных контактов. Он также выразил надежду, что под руководством КПК Китай добьётся новых успехов в социальном развитии и начнёт играть более важную роль на международной арене.

По мнению аналитиков, частые контакты между высшими руководителями Китая и России говорят об углублении взаимодоверия между двумя державами, притом что они наносят сильный удар по Западу, стремящемуся вбить клин между Москвой и Пекином.

Онлайн-встреча была приурочена к 20-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который был подписан бывшим китайским лидером Цзян Цзэминем и Путиным 16 июля 2001 года. В этом контексте Си Цзиньпин и Путин планируют обменяться поздравительными посланиями и оценить текущее состояние и перспективы стратегического партнёрства двух стран.

Ряд китайских экспертов придерживается мнения, что на фоне пандемии COVID-19 и напряжённых отношений с Западом встреча Си Цзиньпина и Путина указывает на решимость Москвы и Пекина углублять двусторонние связи и сотрудничество ради обеспечения глобальной стратегической стабильности.

Между тем, саммит президента США Джо Байдена и Путина в Женеве не принёс никаких существенных прорывов, продемонстрировав, однако, некоторое снижение накала напряжённости в американо-российских отношениях. Тем не менее многие следили за этой встречей, чтобы понять, насколько сильно она изменит отношения между Россией и Китаем, так как американские СМИ гадали о том, сможет ли администрация Байдена нанести удар по российско-китайскому партнёрству, которое, как считает ряд аналитиков, несёт для Вашингтона немалую угрозу.

По словам младшего научного сотрудника Института России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук Ян Цзиня, время проведения этой онлайн-встречи демонстрирует, что Путин и Си придают большое значение двусторонним связям и стратегическому партнёрству на высоком уровне.

«В качестве главного лидера России Путин искренне приветствовал лидера КПК, что свидетельствует о том, что связи между Китаем и Россией никак не изменились от действий других великих держав», — подытожил он.