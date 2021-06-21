Обозреватель Bloomberg: запрещая китайские технологии, США сделают хуже только себе

Очередная попытка американских властей оказать давление на технологические компании из Поднебесной, на этот раз осуществлённая через надзорные органы в области связи, может сыграть с Америкой злую шутку, предупреждает колумнист Bloomberg Анжари Триведи. По мнению Триведи, подобное давление несколько лет назад подтолкнуло китайские корпорации в развитии, поскольку они стали ещё активнее заниматься собственными разработками. Значит, если Вашингтон продолжит идти тем же путём, он только укрепит конкурента и усилит своё отставание от него.

Федеральная комиссия по связи США (FCC) в четверг предложила наложить запрет на применение в стране некоторых категорий телекоммуникационного оборудования и прочей электроники производства китайских компаний, включая одного из крупнейших производителей камер видеонаблюдения в мире Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., а также Zhejiang Dahua Technology Co., пишет обозреватель Bloomberg Анжани Триведи. Как отмечает журналист, в заявлении ведомства, где также предлагается запретить китайским предприятиям продавать свою продукцию в США в будущем и отозвать уже выданные им лицензии, такую позицию объясняют опасениями по поводу «рисков для нацбезопасности» Америки, исходящих от Поднебесной. Упомянутые FCC компании на эти предложения уже отреагировали — в Hikvision заявили, что выступают «резко против» рекомендованных ведомством мер, тогда как в Dahua их назвали «безосновательными», удалось выяснить автору.

По мнению Триведи, попытки «освободить» США от уже использующегося на территории страны китайского оборудования и, в частности, камер, которые размещены в Америке повсюду — от улиц до школьных дворов и госучреждений, — станут «не предупредительным шагом, а подрывным». «Во-первых, более привлекательных альтернативных вариантов не слишком много, а поиск новых продуктов, как и постепенный вывод из эксплуатации старых, будет долгим процессом, который вовсе не обязательно устранит предполагаемый вред для сохранности частной жизни или безопасности — если такой вред вообще был», — поясняет колумнист Bloomberg. Как напоминает она, в ряде случаев применение китайских технологий даже принесло Америке пользу: к примеру, согласно сообщениям американских СМИ, управление полиции города Мемфис (штат Теннесси), которое за несколько лет закупило сотни камер производства Hikvision, сообщило в 2018 году, что эти устройства помогают задерживать до 100 правонарушителей в год.

За минувшие годы закрыть китайским компаниям доступ на американский рынок пытались самые разные учреждения американского правительства, но китайцы предпочли не дожидаться возобновления части денежного потока из-за рубежа — вместо этого они «просто стали жить дальше», продолжает Триведи. В результате они успели добиться ощутимого успеха в других областях, включая робототехнику и разработку средств обнаружения и интеллектуальных систем для автомобилей, а кроме того, стали широко внедрять так называемые технологии многомерного восприятия, которые позволяют расширять спектр возможностей искусственного интеллекта как в сфере промышленности, так и в других, объясняет обозреватель Bloomberg.

Hikvision удалось заручиться поддержкой «внутри китайских границ» и укрепить свой потенциал в плане научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, констатирует Триведи. В своём последнем ежегодном отчёте компания сообщала, что потратила на НИОКР 6,38 млрд юаней (около $1 млрд), то есть 10,04% своей производственной выручки, притом что расходы возросли на 16%, пишет автор. Кроме того, как подчёркивают представители Hikvsion, в этом секторе и других технических сферах заняты более 20 тыс. сотрудников компании. По некоторым данным, производственная выручка инновационных проектов Hikvision в прошлом году увеличилась почти на 40%, тогда как в секторах более традиционных технологий и оборудования рост составил около 8%.

Между тем, китайская Huawei продолжает закреплять своё «доминирующее положение» на рынке и ведёт экспансию в новые регионы, в том числе в Африку, также напоминает колумнист Bloomberg. Как подчёркивает автор, компания недавно сделала одним из своих приоритетных технологических направлений облачные услуги и в прошлом году на фоне пандемии смогла нарастить доход от этого направления на 168%.

На данном этапе тратить уйму времени, денег и усилий на то, чтобы обратить прошлое вспять или хотя бы унять обусловленные этим прошлым опасения, Вашингтону практически бессмысленно, убеждена Триведи. «Хотя США и являются на мировом технологическом рынке эталоном, в некоторых областях — в частности, в сетях и оборудовании 5G — они всё же по-прежнему выступают в роли догоняющего. А китайский госплан тем временем уже вовосю создаёт широкую инфраструктуру 5G, импортируя технику из Японии и создавая десятки тысяч базовых станций, которые станут гайками и болтами в создаваемом на наших глазах новом поколении связи. И это направление заняло в промышленной политике Китая центральное место на следующие пять лет», — пишет она.

Реальный риск для США заключается в том, что китайские компании разработают и станут масштабно применять ещё одну новую технологию, которую придётся догонять американским производителям, подытоживает обозреватель Bloomberg. «Глядя в зеркало заднего вида, США уж точно не помогут себе вырваться вперёд», — в заключение иронизирует она.