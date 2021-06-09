Своих знаний и опыта нет, а партнёры не хотят делиться — Insider объяснил, почему китайские истребители всё ещё без собственных двигателей

Не секрет, что большая часть китайских истребителей — результат заимствования технологий у иностранных партнёров, не всегда с их согласия, пишет Insider. Однако реактивные двигатели к своим истребителям Пекин воспроизводить до сих пор так и не научился. По словам издания, проблема заключается в том, что государственным предприятиям КНР недостаёт опыта и знаний, а традиционные партнёры, вроде России, не горят желанием делиться технологиями из опасений кражи интеллектуальной собственности.

Из всех китайских истребителей самым важным считается Chengdu J-20, пишет Insider. Это не просто стелс-истребитель пятого поколения — самолёт, который носит прозвище «Великий дракон», также служит примером, что Пекин, как и Вашингтон, может конструировать лучшую военную технику в мире.

По словам издания, J-20 стал «символом Коммунистической партии Китая (КПК), который она с гордостью демонстрирует на военных парадах, а китайские СМИ не устают упоминать в своих материалах».

После пограничного конфликта с Индией, пришедшегося на середину 2020 года, Китай направил два J-20 на авиабазы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Это была слишком незначительная переброска, чтобы она имела какое-то стратегическое значение, но тот факт, что Китай отправил в отдалённую область в Гималаях свой лучший истребитель, показывает, серьёзные намерения Пекина. Точно так же, в качестве предупреждения для Тайваня, Японии и США, Китай разместил J-20 в своём Восточном военном округе.

Правда, у главного истребителя КНР, как и у всех китайских самолётов, есть одна существенная проблема — отсутствие надёжных и мощных реактивных двигателей. Эта проблема уже давно существует в китайском военно-промышленном комплексе, и Пекин усердно работает над её исправлением.

Как рассуждает Insider, на фоне масштабного и стремительного усиления армии КНР в последние годы кого-то трудности КНР с реактивными двигателями могут удивить. Но при этом ни для кого не секрет, что Пекин преуспел в заимствовании и копировании зарубежных технологий и «практически все китайские истребители основаны на украденных или воспроизведённых по готовым моделям чертежах». Таким образом можно было бы заимствовать и технологию производства реактивных двигателей, тем более у Китая есть доступ к российским, но до сих пор попытки Пекина произвести собственные аналоги по большей части оставались безуспешными, подчёркивает издание.

Этим неудачам есть немало причин. Во-первых, Россия прекрасно знает, что Китай уже заимствовал её технологии без её согласия, и не горит желанием продавать Пекину свои лучшие двигатели. Также Москва предпочитает не продавать двигатели по-отдельности — только вместе с самими истребителями, что затрудняет копирование. Во-вторых, способность к воссозданию чужих технологий далеко не всегда перерастает в способность конструировать новые двигатели с нуля — для этого нужны долгие годы опыта и наработок.

И пожалуй, самое важное — производство реактивных двигателей само по себе очень сложно. «Есть не так много технологий, которые оказываются крайне сложны в производстве», и реактивные двигатели — одна из таких технологий, прокомментировал старший научный сотрудник аналитического центра RAND Тимоти Хит. «Такие передовые технологии так трудно освоить, что это удалось лишь некоторым странам. Многие провалились», — добавил эксперт.

С двигателями основная трудность, по мнению Insider, заключается в металлургии и механике. К примеру, один двигатель пассажирского самолёта Boeing 747 состоит из по меньшей мере 40 тыс. частей. Температуры в таком двигателе могут достигать более 1371°C, а скорость вращения лопаток его вентилятора может превышать 3 тыс. оборотов в минуту, и это — в ходе многочасового перелёта. Чертежи для такого двигателя можно скопировать, но вот секреты производства, включая производство металлических частей, которые могут работать на износ при столь высоких температурах и противостоять внешним факторам, вроде коррозии, так просто воспроизвести не получится.

Ещё одна проблема Китая заключается в том, что производством сложных двигателей занимаются государственные компании. Исторически сложилось, что подобные предприятия очень медленно внедряют инновации и нечасто могут произвести нечто передовое. «Всё это требует определённого уровня опыта и знаний, которых у государственных предприятий зачастую нет. Следует признавать ограничения китайских госпредприятий, когда дело касается инноваций», — утверждает Кит.

Сам Пекин о своих проблемах прекрасно знает. В прошлом году заместитель главы комитета науки и технологий государственной авиастроительной компании AVIC Лю Дасян назвал производство реактивных двигателей «серьёзной и неотложной политической задачей». «Состоявшиеся в авиации страны стали более строго к нам относиться в плане доступа к их технологиям», — отметил Лю. Также он добавил, что недавние попытки США ограничить возможности к приобретению американских технологий для китайской фирмы Huawei говорят о том, что «ключевые технологии купить не получится, даже если тратишь большие деньги».

В попытке получить прямой доступ к секретам производства двигателей китайская государственная компания Skyrizon, состоящая в «чёрном списке» американского правительства, попыталась приобрести контрольный пакет акций украинского предприятия «Мотор Сич», одного из крупнейших производителей двигателей для вертолётов и истребителей. Но Киев, как предполагает Insider, по настоянию США, остановил сделку.

Несмотря на все помехи, в собственных разработках Китай уже добился определённого прогресса и даже планирует поставить на свои J-20 изготовленный специально под них двигатель WS-15, что якобы позволит самолётам «быть на равных» с американскими истребителями пятого поколения F-22 Raptor. И тем не менее проблемы в виде сложной работы с металлом, цены приобретения и расширения научного опыта и нежелания других стран помогать Китаю из опасений кражи интеллектуальной собственности остаются.

С похожей ситуацией Пекин столкнулся и в производстве продвинутых микрочипов и полупроводников, которые воспроизводить самостоятельно Китай пока тоже не научился. «Дело в том, что некоторые из этих технологий крайне сложны в производстве. И неважно, сколько ты вложишь в это денег — если у тебя нет правильного сочетания людей, технологий и умений, всё так просто не выйдет», — подчеркнул Кит.