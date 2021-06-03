Independent: в кибератаке на транспортное управление Нью-Йорка заподозрили китайских хакеров

Компьютерные системы транспортного управления Нью-Йорка в апреле подверглись кибератаке, которая была совершена хакерами, предположительно связанными с властями Китая, передаёт The Independent. Тем не менее ущерб от атаки был незначительным, и выкуп хакеры не требовали.
Американская транспортная компания Metropolitan Transportation Authority, выполняющая функции оператора метрополитена в Нью-Йорке, обвинила китайских хакеров, предположительно связанных с правительством КНР, в кибератаке на метро крупнейшего города США, сообщает The Independent.
Как отмечает издание, в ходе атаки, совершённой в апреле, были взломаны компьютерные системы транспортного управления Нью-Йорка. Тем не менее хакерам не удалось получить доступ к системе, отвечающей за движение вагонов метро, поэтому безопасности пассажиров ничего не угрожало. Утечки персональных данных сотрудников или пассажиров также не произошло.
Опасения относительно того, что хакеры оставили лазейку, которая в будущем позволит вновь проникать в операционную систему Metropolitan Transit Authority, также не подтвердились. В частности, анализ кибератаки не выявил признаков наличия подобной лазейки.
Несмотря на то что СМИ об этом стало известно сейчас, компания ещё в апреле сообщила об атаке в соответствующие правоохранительные органы. По словам главного технического директора Metropolitan Transit Authority Рафаила Портного, там «быстро и агрессивно» отреагировали на угрозу и привлекли к расследованию специализирующуюся на кибербезопасности компанию Mandiant.
«Многоуровневые системы безопасности Metropolitan Transit Authority сработали так, как было задумано, предотвратив распространение атаки, и мы продолжаем укреплять эти комплексные системы и сохранять бдительность, так как кибератаки представляют собой растущую глобальную угрозу», — добавил Портной.
В качестве меры предосторожности компания попросила около 3,7 тыс. сотрудников и подрядчиков, которые имеют доступ к системе, сменить свои пароли.
Как напоминает The Independent, в последнее время кибератаки на американские компании участились. Так, в апреле о хакерской атаке, вызвавшей перебои с поставками топлива по всем США, сообщила крупнейшая американская трубопроводная компания Colonial Pipeline. В минувшие выходные атаке с требованием выкупа также подверглось североамериканское подразделение крупнейшей в мире мясоперерабатывающей компании JBS.
Как стало известно, хакеры, ответственные за атаку на Metropolitan Transportation Authority, выкупа не требовали, однако, по словам экспертов, они всё же могли извлечь финансовую выгоду из взлома систем компании.
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