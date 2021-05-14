DM: «спровоцирует новые атаки» — в США возмутились тем, что владельцы Colonial Pipeline пошли на поводу у хакеров

По неподтверждённым данным, оператор крупнейшего американского трубопровода Colonial Pipeline выплатил выкуп злоумышленникам, которые ранее заблокировали его работу. По мнению политиков и экспертов в сфере безопасности, решение компании может привести к новым кибератакам на критически важную инфраструктуру США, пишет Daily Mail.

Владельцы Colonial Pipeline заплатили выкуп в размере $5 млн «связанным с Россией хакерам», чтобы разблокировать ключевой топливный трубопровод. Решение вызвало тревогу у экспертов по национальной безопасности и членов конгресса. По их мнению, это лишь спровоцирует новые атаки на критически важную инфраструктуру, сообщает Daily Mail.

ФБР обвинило в атаке на трубопровод «преступную группировку» DarkSide. Хакеры, «которые предположительно базируются в России или Восточной Европе», не взяли на себя ответственность за случившееся с Colonial Pipeline, но несколькими днями ранее заявили, что взломали системы трёх других компаний, включая технологическую фирму из Иллинойса, отмечает издание.

По неподтверждённой информации, оператор трубопровода Colonial перевёл требуемую хакерами сумму в неотслеживаемой криптовалюте. При этом ранее сообщалось, что компания не собиралась выполнять условия шантажистов, обращает внимание Daily Mail.

Выкуп был выплачен всего через несколько часов после начала атаки на прошлой неделе, но трубопровод не функционировал в течение ещё шести дней. Ключ дешифрования, предоставленный хакерами, работал настолько медленно, что компания продолжала использовать собственные резервные копии для восстановления системы, утверждает издание.

Белый дом дистанцировался от решения о выкупе, перенаправив все вопросы по этому поводу к представителям Colonial. Президент Джо Байден также отказался комментировать эту ситуацию, обращает внимание Daily Mail.

Ранее Байден заявил, что ФБР исключает, что за кибератакой стоит российский президент Владимир Путин. «Мы не считаем, что к этому нападению причастно российское правительство. Но у нас есть веские основания полагать, что преступники, совершившие эту атаку, находятся в России», — сказал американский лидер, ссылаясь на доклад спецслужбы.

Он также пообещал, что злоумышленники, которые парализовали ключевой трубопровод и спровоцировали нехватку топлива на юге-востоке США, ответят «по всей строгости закона». «Мы напрямую общались с Москвой по поводу того, что ответственные страны должны принять решительные меры против этих сетей-вымогателей», — подчеркнул Байден.

Новость о том, что Colonial якобы пошла на поводу у хакеров, вызвала негодование среди республиканцев в парламенте. «Правительство США и американские компании не должны платить выкуп террористам, поскольку это только придаёт им смелости и делает американцев целью будущих атак», — заявил конгрессмен Брюс Вестерман.

«Colonial Pipeline вернулся к работе, но пока мы заправляем наши машины бензином, хакеры набивают карманы деньгами», — написал в Twitter конгрессмен Мэдисон Коуторн от Северной Каролины, которая больше всех пострадала от топливного кризиса. «Американская инфраструктура не должна быть каким-то дилижансом, который иностранные хакеры держат под дулом пистолета. Нам нужны ответы. Это никогда не должно повториться», — добавил он.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси также заявила, что компании, которые стали жертвами кибератак, схожих с атакой на Colonial Pipeline, не должны поддаваться шантажу.

«Мы не хотим, чтобы люди думали, что на угрозах безопасности критически важной инфраструктуры нашей страны можно заработать», — заявила она на встрече с журналистами.

«Если Colonial действительно заплатила выкуп, то это, к сожалению, ставит других американских поставщиков критически важной инфраструктуры в ещё более опасное положение, чем раньше», — сказал Daily Mail аналитик компании Emsisoft Бретт Кэллоу. «Подобно законному бизнесу, преступные организации делают то, что уже доказало свою эффективность. И если атаки на инфраструктуру сработают, они будут совершать их чаще», — добавил он.

Colonial начала медленно перезапускать крупнейший в стране топливопровод. Но для того, чтобы сеть протяжённостью 5,5 тыс. миль вернулась к нормальной работе, потребуется несколько дней или даже две недели, отмечает Daily Mail.

По словам издания, кризис с поставками топлива вызвал панику среди покупателей на юго-востоке США. В преддверии пикового летнего сезона на заправочных станциях выстроились длинные очереди, а цены на бензин пошли вверх.

Байден призвал водителей не покупать бензин впрок. Он спрогнозировал улучшение ситуации к выходным и предостерёг заправочные станции от взвинчивания цен. «Никто не должен использовать эту ситуацию для получения финансовой выгоды. Именно это пытались сделать хакеры», — напомнил он.