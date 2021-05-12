Макфарланд: кибератака на Colonial Pipeline — попытка России использовать слабость Байдена

Российское правительство наверняка знало о готовящейся атаке на крупнейший американский трубопровод Colonial Pipeline, полагает бывший заместитель советника Трампа по национальной безопасности Кэтлин Макфарланд. По её словам, Путин использует хакеров как «субподрядчиков» для нанесения ущерба другим странам.

Обратимся к бывшему заместителю советника по национальной безопасности Кейти Макфарланд. Итак, Кейти, вопрос: почему сейчас? Почему российские преступные картели наносят удар по этому важному американскому топливному трубопроводу?* И почему Иран снова проявляет агрессию по отношению к американским кораблям в Ормузском проливе?



КЭТЛИН МАКФАРЛАНД, бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности: Послушайте, я думаю, что Китай, Россия, Иран, а возможно, что и Северная Корея, сейчас смотрят на Соединённые Штаты и говорят: «Вот страна, которую мы можем использовать, чьей слабостью мы можем злоупотреблять. У них кризис на южной границе, экономический кризис. В Вашингтоне, определённо, кризис политической системы, которая не функционирует должным образом. И они настолько поглощены идеями социальной справедливости, культурными войнами и культурой отмены, что не будут уделять внимания внешней политике». Думаю, все эти страны делают свой ход. Я совсем не удивлюсь, если в ближайшую неделю-две Китай тоже что-нибудь предпримет.



Уже второй раз за две недели американский военный корабль открыл предупредительный огонь в ответ на действия иранских катеров. Кейти, мы не видели этого почти четыре года. А сейчас сообщают, что ВМС США захватил огромный груз оружия, в том числе три тысячи китайских штурмовых винтовок, на борту судна, следовавшего в Иран. Что вы думаете по этому поводу?



КЭТЛИН МАКФАРЛАНД: Послушайте, все эти страны чувствуют некоторую невнимательность и слабость со стороны США. Каждого нового президента в первый год испытывают. Мы можем вспомнить, что было лет 50 назад. Каждого нового президента испытывают. Другие страны пытаются разобраться, что им может сойти с рук. Может быть, это их шанс?



Но если посмотреть сейчас на это уникальное время в американской истории, по-моему, все плохиши подают друг другу сигналы. Я совсем не удивлюсь, если Китай и Россия делятся разведданными друг с другом и с Ираном тоже. Именно сейчас они разберутся, что могут получить желаемое. Сейчас, особенно если они будут действовать все вместе, им может сойти с рук то, что не сошло бы в других обстоятельствах.



Пару месяцев назад, Лиз, я беседовала с экс-президентом Трампом. И он сказал: «Знаешь, при мне они никогда бы на это не осмелились. Потому что они знают, что я бы принял меры». И я думаю, в его словах есть доля истины.



Тем временем, Кейти, Владимир Путин в России вчера принимал традиционный военный парад в честь победы во Второй мировой войне. Президент встречался с восточноевропейскими лидерами НАТО, обеспокоенными российской агрессией в Крыму, на Украине. Россия также ведёт серьёзную борьбу за газопровод через Германию.



Но это очень важно, эта атака на трубопровод! Это крупнейшая атака на нефтяной сектор, с тех пор как Иран обвинили в атаке беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии в 2019 году. Этот трубопровод даже обслуживает аэропорт в Атланте, крупнейший в мире по пассажирскому трафику. Как на всё это ответит администрация Байдена?



КЭТЛИН МАКФАРЛАНД: Что они должны сделать, так это дать отпор русским. Вот какое дело. Владимир Путин понимает, что его нельзя привлечь к ответственности, так? Потому что это покрытый мраком цифровой мир, и он может заявить, как заявил администрации Трампа в ответ на обвинения во вмешательстве в выборы: «Российское правительство ничем этим не занималось».



В этом заключается его возможность отрицать свою вину, Лиз. Он не поручает это российскому правительству, он не настолько туп. Но это группировка, имеющая отношение к России. Российские группировки — почти как субподрядчики, которым он поручает наносить удары.



Я уверена, что российское правительство всё об этом знает. Почему? Потому что оно уже так поступало. Оно уже поступало так с Украиной, с Грузией. Русские используют кибератаки на критически важную инфраструктуру, особенно энергетическую. Они так уже делали, просто никогда прежде не делали нам.



Да, по-моему, в Киеве они в какой-то момент устроили масштабное отключение электроэнергии. И в Эстонии, кажется, тоже. Кейти Макфарланд, всегда приятно вас видеть. Большое спасибо, что были с нами.



Дата выхода в эфир 10 мая 2021 года.



* Россия не имела и не имеет никакого отношения к хакерским атакам на американские структуры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы категорически не приемлем какие-либо обвинения в наш адрес в этой связи», — сказал Песков, комментируя ситуацию с кибератакой на Colonial Pipeline (прим. ИноТВ).