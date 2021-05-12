Макфарланд: кибератака на Colonial Pipeline — попытка России использовать слабость Байдена
Обратимся к бывшему заместителю советника по национальной безопасности Кейти Макфарланд. Итак, Кейти, вопрос: почему сейчас? Почему российские преступные картели наносят удар по этому важному американскому топливному трубопроводу?* И почему Иран снова проявляет агрессию по отношению к американским кораблям в Ормузском проливе?
КЭТЛИН МАКФАРЛАНД, бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности: Послушайте, я думаю, что Китай, Россия, Иран, а возможно, что и Северная Корея, сейчас смотрят на Соединённые Штаты и говорят: «Вот страна, которую мы можем использовать, чьей слабостью мы можем злоупотреблять. У них кризис на южной границе, экономический кризис. В Вашингтоне, определённо, кризис политической системы, которая не функционирует должным образом. И они настолько поглощены идеями социальной справедливости, культурными войнами и культурой отмены, что не будут уделять внимания внешней политике». Думаю, все эти страны делают свой ход. Я совсем не удивлюсь, если в ближайшую неделю-две Китай тоже что-нибудь предпримет.
Уже второй раз за две недели американский военный корабль открыл предупредительный огонь в ответ на действия иранских катеров. Кейти, мы не видели этого почти четыре года. А сейчас сообщают, что ВМС США захватил огромный груз оружия, в том числе три тысячи китайских штурмовых винтовок, на борту судна, следовавшего в Иран. Что вы думаете по этому поводу?
КЭТЛИН МАКФАРЛАНД: Послушайте, все эти страны чувствуют некоторую невнимательность и слабость со стороны США. Каждого нового президента в первый год испытывают. Мы можем вспомнить, что было лет 50 назад. Каждого нового президента испытывают. Другие страны пытаются разобраться, что им может сойти с рук. Может быть, это их шанс?
Но если посмотреть сейчас на это уникальное время в американской истории, по-моему, все плохиши подают друг другу сигналы. Я совсем не удивлюсь, если Китай и Россия делятся разведданными друг с другом и с Ираном тоже. Именно сейчас они разберутся, что могут получить желаемое. Сейчас, особенно если они будут действовать все вместе, им может сойти с рук то, что не сошло бы в других обстоятельствах.
Пару месяцев назад, Лиз, я беседовала с экс-президентом Трампом. И он сказал: «Знаешь, при мне они никогда бы на это не осмелились. Потому что они знают, что я бы принял меры». И я думаю, в его словах есть доля истины.
Тем временем, Кейти, Владимир Путин в России вчера принимал традиционный военный парад в честь победы во Второй мировой войне. Президент встречался с восточноевропейскими лидерами НАТО, обеспокоенными российской агрессией в Крыму, на Украине. Россия также ведёт серьёзную борьбу за газопровод через Германию.
Но это очень важно, эта атака на трубопровод! Это крупнейшая атака на нефтяной сектор, с тех пор как Иран обвинили в атаке беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии в 2019 году. Этот трубопровод даже обслуживает аэропорт в Атланте, крупнейший в мире по пассажирскому трафику. Как на всё это ответит администрация Байдена?
КЭТЛИН МАКФАРЛАНД: Что они должны сделать, так это дать отпор русским. Вот какое дело. Владимир Путин понимает, что его нельзя привлечь к ответственности, так? Потому что это покрытый мраком цифровой мир, и он может заявить, как заявил администрации Трампа в ответ на обвинения во вмешательстве в выборы: «Российское правительство ничем этим не занималось».
В этом заключается его возможность отрицать свою вину, Лиз. Он не поручает это российскому правительству, он не настолько туп. Но это группировка, имеющая отношение к России. Российские группировки — почти как субподрядчики, которым он поручает наносить удары.
Я уверена, что российское правительство всё об этом знает. Почему? Потому что оно уже так поступало. Оно уже поступало так с Украиной, с Грузией. Русские используют кибератаки на критически важную инфраструктуру, особенно энергетическую. Они так уже делали, просто никогда прежде не делали нам.
Да, по-моему, в Киеве они в какой-то момент устроили масштабное отключение электроэнергии. И в Эстонии, кажется, тоже. Кейти Макфарланд, всегда приятно вас видеть. Большое спасибо, что были с нами.
Дата выхода в эфир 10 мая 2021 года.
* Россия не имела и не имеет никакого отношения к хакерским атакам на американские структуры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы категорически не приемлем какие-либо обвинения в наш адрес в этой связи», — сказал Песков, комментируя ситуацию с кибератакой на Colonial Pipeline (прим. ИноТВ).
Ссылки по теме
-
DM: в администрации Байдена признали, что кибератаки — это «всерьёз и надолго»
-
CNN: в кибератаке на американский трубопровод США подозревают «группу из России»
-
Hill: после «российских взломов» в конгрессе США решили вложиться в кибербезопасность
-
ARD: «сдерживание и вовлечение» — Байден пробует новую формулу взаимодействия с Россией