SCMP: ударил по шашлычку — китаец загубил движок Lamborghini, пытаясь пожарить мясо у выхлопной трубы

В соцсетях набирает популярность ролик из Китая, где мужчина пытается поджарить мясо с помощью пламени из выхлопной трубы автомобиля марки Lamborghini, в то время как другой нажимает на педаль газа. Однако их попытки закончились тем, что из двигателя повалил густой белый дым, а под капотом образовалась большая лужа охлаждающей жидкости. Комментаторы оценивают стоимость ремонта автомобиля в несколько тысяч долларов, сообщает South China Morning Post.
Этот мужчина попытался поджарить мясо на огне, образующемся за счёт работы двигателя автомобиля Lamborghini, что привело в итоге к появлению густого белого дыма и утечке охлаждающей жидкости.
Он держал кусок мяса рядом с выхлопной трубой автомобиля, в то время как другой мужчина постоянно нажимал на педаль газа, расположившись на сиденье водителя.
Но тут из машины внезапно повалил белый дым, и мужчина сразу же убежал — а весь пол под автомобилем залила охлаждающая жидкость красного цвета. Как сообщили китайские СМИ, пластиковый бак с охлаждающей жидкостью треснул, что и привело к утечке.
Стоимость необходимого ремонта оценивается в несколько десятков тысяч юаней.
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