Insider: работа с 9 до 9 и постоянный страх — за прилежностью сотрудников китайских компаний следит «Третий глаз»

Во многих китайских компаниях в рабочей компьютерной сети действует программа DiSanZhiYan, «Третий глаз», которая позволяет отслеживать, что сотрудники делают за компьютером в течение рабочего дня. Как жалуется бывший сотрудник одной из таких компаний Цзян И, ему и его коллегам, которые и без того работают с 9 утра по 9 вечера шесть дней в неделю, приходилось жить в постоянном страхе.

На своей последней работе уроженец Пекина 32-летний Цзян И знал, что за ним ведётся наблюдение. Это китаец понял сразу после того, как вошёл в рабочую компьютерную сеть — в системе была установлена программа DiSanZhiYan («Третий глаз»), которая позволяет следить за сотрудниками, пишет Insider.

«Я работал по 12-16 часов в день, писал код. Окончательно меня довёл момент, когда начальник подошёл ко мне, размахивая какой-то бумажкой, и стал выяснять, почему я посмотрел два видео, вместо того чтобы заниматься работой», — вспоминает Цзян.

Как объясняет издание, подобно программам для отслеживания активности сотрудников, которые некоторые работодатели используют в США, вроде CloudDesk, китайская разработка фиксирует время, проведённое в интернете, и периоды простоя. Однако DiSanZhiYan идёт ещё дальше и может показывать в реальном времени рабочий стол сотрудника и оповещать работодателя, когда сотрудник смотрит видео на стриминговых платформах или сайты для поиска работы.

Как рассказывает Цзян, с помощью программы для начальства создавались «отчёты об эффективности», в которых с точностью до минуты и по категориям было расписано, что каждый сотрудник делал за компьютером.

«Из-за такой системы сотрудники живут в страхе. Они знают, что за ними следят на протяжении всей 12-часовой рабочей смены. Работа по 6 дней в неделю с 9 утра до 9 вечера и без того затрудняет положение, а тут ещё и постоянный страх», — посетовал Цзян.

На сайте DiSanZhiYan указано, что это «мощнейшая» и «стабильная» система, «с лёгкостью адаптирующаяся к любым способам обхода слежки». Как утверждает компания, у неё тысячи клиентов, включая правительственные учреждения и IT-корпорации.

Впрочем, это далеко не первая система слежки «в стиле Оруэлла», получившая распространение в КНР, подчёркивает Insider. Так, в 2018 году на рынке появилось мобильное приложение Zhongduantong, которое позволяло вычислить местонахождение сотрудника по его телефону. Разработчик Sangfor Technologies также предложил способ отслеживать историю мобильного браузера сотрудников и то, какими приложениями они пользуются, через рабочий Wi-Fi. Также продукты компании, которая утверждает, что среди её клиентов — такие крупные корпорации, как Alibaba, Bytedance и Xiaomi, позволяют работодателям блокировать мобильные приложения, которые, по их мнению, мешают рабочему процессу.

Более того, контроль над работниками теперь может касаться не только того, что они делают, но и как себя чувствуют. Согласно гонконгскому порталу Week in China, компания Canon China разработала камеру безопасности, которая пропускает на работу, только после того как сотрудник улыбнётся.

Доцент Китайского университета электроники и технологий Цзя Кай сомневается, насколько успешно программы могут управлять человеческим обществом, ведь пока они распознают «лишь упрощённые формы человеческого поведения». «А если сотрудник, скажем, сегодня пришёл с простудой, распознают ли это программы и дадут ли ему больше времени, чтобы закончить работу? Ответ: нет», — рассуждает эксперт.