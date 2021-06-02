Корреспондент: эксперт спрогнозировал увеличение спроса на украинских трудовых мигрантов в Европе

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник считает, что в ближайшие годы в европейских странах значительно вырастет спрос на украинских трудовых мигрантов из-за нехватки рабочей силы. Как пишет «Корреспондент», самыми популярными среди украинских мигрантов странами являются Польша, Чехия, Германия, Литва и Латвия, где работодатели в основном нанимают водителей, дальнобойщиков, разнорабочих, упаковщиков и грузчиков.

В ближайшие годы в европейских странах значительно вырастет спрос на украинских трудовых мигрантов из-за нехватки рабочей силы. Как передаёт «Корреспондент», об этом заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Эксперт напомнил, что в коронавирусном 2020 году, когда было много ограничений по выезду за границу, трудовая миграция украинцев почти не сократилась.

Исключением, по его словам, стала Германия, легальная трудовая миграция в которую сократилась почти до нуля из-за жёстких карантинных ограничений. В то же время поток нелегальных мигрантов в этом направлении не уменьшился.

«В начале года Германия сделала дополнительные шаги для того, чтобы начать упрощать получение Blue Card. Это документ, позволяющий мигрировать самым квалифицированным трудовым мигрантам, облегчает условия трудоустройства», — отметил Воскобойник.

Также он напомнил о решении Польши упростить трудоустройство иностранных граждан, в том числе украинцев. Кроме того, Воскобойник утверждает, что Европе не хватает рабочих рук, потому Украина «будет в ближайшие годы ощущать жёсткую конкуренцию за специалистов».

Как напоминает издание, самыми популярными среди украинских мигрантов странами являются Польша, Чехия, Германия, Литва и Латвия. Работодатели из Евросоюза ищут на Украине в основном водителей, дальнобойщиков, разнорабочих, упаковщиков и грузчиков.