Британский историк: волна эмиграции ударит по Белоруссии сильнее санкций

Санкции, принятые ЕС против Белоруссии из-за инцидента с самолётом Ryanair, окажут лишь краткосрочный эффект, заявил в интервью Die Zeit британский историк Александр Кларксон. По его словам, более эффективной мерой было бы открыть европейский рынок труда для белорусских кадров. Это ослабит власть президента страны Александра Лукашенко, а также повысит затраты Москвы на поддержание его «режима», считает эксперт.

ЕС правильно поступил, что принял санкции против Белоруссии из-за инцидента с самолётом Ryanair, заявил в интервью Die Zeit британский историк Александр Кларксон. Да у европейцев и не было выбора, ведь бездействие стало бы приглашением для белорусского президента Александра Лукашенко и дальше проводить такие операции. «Лукашенко считает, что находится в экзистенциальной борьбе за собственное выживание. Он готов пойти на всё. Похищение самолёта было лишь следующим этапом обострения. Правильно, что ЕС отреагировал очень быстро. Но с помощью одних санкций его не остановить», убеждён эксперт.

По словам Кларксона, штрафные меры оказывают только краткосрочный эффект. Закрытие воздушного пространства ЕС, конечно, по сути, уничтожило белорусскую авиапромышленность. Государственная авиакомпания «Белавиа» сможет теперь летать только в Москву, Астану и Пекин. К тому же в июне будет согласован ещё более обширный пакет санкций, которые ударят по экономическим секторам, обеспечивающим работой тысячи человек. Но главная проблема в том, что у ЕС вот уже 30 лет нет никакой стратегии в отношении Белоруссии. И в целом союз представляет из себя этакое «недогосударство». В вопросах внешней политики у европейских стран не получается действовать сообща. «Сейчас ЕС переваливается из одного кризиса в другой, не имея долговременной стратегии. Хочет он того или нет,

ЕС должен наконец-то действовать геополитически, потому что он — геополитический игрок»,

Из-за инцидента с самолётом Rayanair в Брюсселе наконец-то поняли, что Белоруссия — это их сосед, а Лукашенко — проблема. И самое действенное средство давления на его режим — это миграция. У страны практически нет природных ресурсов. Всё, что производит экономика страны, очень сильно зависит от кадров. «Если ЕС действительно хочет нанести ощутимый удар по режиму Лукашенко, ему нужно открыть свой рынок труда для рабочих из Белоруссии. Сейчас доступ к нему имеют преимущественно специалисты из сферы информационных технологий. ЕС же нужно открыть свои границы для более широких слоёв населения: специалистов из сельского хозяйства, сферы здравоохранения и промышленности», предлагает Кларксон.

Режимы рушатся, когда распадаются элиты, объясняет историк. Несмотря на недовольство населения Лукашенко контролирует силы безопасности и экономические элиты. Чем больше людей будут уходить из экономического сектора, тем сильнее будет давление на президента Белоруссии и больше затраты России на поддержание его режима.

К тому же отток кадров и так идёт полным ходом, так почему бы не воспользоваться миграцией как средством давления, продолжает эксперт. В борьбе с автократическими режимами Запад слишком сильно концентрируется на наказании элит с помощью санкций: запреты на въезд, заморозка счетов, экономические штрафные меры. «При этом можно наказать режим, предоставив людям в стране привлекательную альтернативу. Ещё во время холодной войны то, что Запад был открыт для людей из Восточного блока, было одной из его самых сильных сторон. На фоне нынешнего критического отношения к миграции об этом охотно забывают», рассказал Кларксон.

«Правительства в таких государствах, как Германия или Франция, говорят: Мы хотим, чтобы белорусское население получило права и свободы». Но когда люди как раз из-за этих прав и свобод хотят приехать в ЕС, правительства создают для них препятствия», возмущается историк. По его словам, «волна эмиграции» окажет на белорусский режим большее давление, чем экономические санкции.