CNN: доводы Лукашенко на Западе на веру не принимают

Ответ президента Белоруссии Александра Лукашенко на обвинения в «государственном пиратстве» из-за посадки в Минске самолёта компании Ryanair на Западе на веру никто не принял, сообщает корреспондент CNN Фредерик Пляйтген. Как подчеркнул журналист в эфире канала, Запад реагирует на инцидент на удивление «слаженно» и оперативно, а Белоруссию ждут жёсткие санкции.

Корреспондент CNN Фредерик Пляйтген выходит с нами на связь из Берлина. Фред, событий произошло очень много: международный резонанс, ответные меры всё ужесточаются. США также собираются сказать своё веское слово. И Лукашенко, очевидно, решил дать ответ на эти обвинения.



ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Да, он выступает перед парламентом в Минске. Он начал где-то чуть более часа назад. И из его уст мы слышим довольно интересные высказывания. Судя по всему, теперь он утверждает, что сообщение о бомбе, из-за которого власти, по его словам, были вынуждены посадить этот самолёт в Минске, пришло из Швейцарии.

В каком-то смысле здесь налицо кардинальная смена курса, так как до его выступления белорусские власти, разумеется, заявляли, что о бомбе сообщил ХАМАС. Это привело к тому, что даже ХАМАС на это ответил: «Не-а, мы тут не при делах!» Более того, они даже раскритиковали Александра Лукашенко и его правительство. Но он, похоже, теперь придерживается новой версии.

Вместе с тем, он утверждает, что Белоруссия поступила так, как поступила бы любая другая страна. По его словам, он продолжит преследовать своих недоброжелателей и обличителей. Кроме того, он сообщил, что самолёт летел рядом с атомной электростанцией и, следовательно, нельзя было исключать возникновения опасной ситуации. Я перефразирую, потому что его заявления всё ещё идут.

Разумеется, международное сообщество пока ни один из этих доводов на веру не приняло. В администрации Байдена уже заявили, что рассматривают введение санкций, хотя президент Байден и не хочет забегать вперёд.

А кроме того, есть и ЕС, где сообщили о вводе новых мер в отношении режима Лукашенко; речь идёт о запрете на въезд в Евросоюз ряду людей, а также санкциях против физических и юридических лиц. Между тем, важнее всего здесь те меры, принятые в секторе гражданской авиации, в результате которых, с одной стороны, самолёты белорусской компании «БелАвиа» вскоре не смогут пересекать границы воздушного пространства ЕС и приземляться в его аэропортах, а с другой — европейским компаниям будет велено обходить воздушное пространство Белоруссии.

Глава Евросовета Шарль Мишель опубликовал в Twitter любопытный пост, где было показано, что воздушное пространство вокруг Белоруссии опустело; Мишель подчеркнул, что это — результат действий ЕС.

Таким образом, мы видим, что европейцы и США всё-таки действуют слаженно, а ЕС к тому же — по собственным меркам, ведь это блок из 27 стран — продемонстрировал серьёзную оперативность.

С нами был Фредерик Пляйтген с прямым включением из Берлина. Как и всегда, большое спасибо!

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 26 мая 2021 года.