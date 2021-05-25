CNN: Россия поддерживает Лукашенко — санкции Запада могут не сработать

20:36
Дмитрий Колдун рассказал о впечатлениях от Евровидения
Певец, участник Евровидения — 2007 Дмитрий Колдун рассказал о впечатлениях от конкурса, который состоялся в Роттердаме.
20:35
Слуцкий высказался о возможном уходе Кварацхелии из «Рубина»
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением по поводу возможного ухода полузащитника команды Хвичи Кварацхелии.
20:33
Минтруд рассказал детали правил назначения новых пособий для малообеспеченных семей
Минтруд разработал правила предоставления новых выплат для малообеспеченных семей. При назначении пособий будет использоваться комплексная оценка нуждаемости.
20:32
В АТОР прокомментировали планы Грузии открыть сухопутные границы
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе прокомментировала планы Грузии открыть сухопутные границы с 1 июня.
20:31
Британия запретила белорусским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве страны
Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс заявил, что британские власти запретили белорусским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве королевства без специального разрешения.
20:23
В Белом доме назвали возможные темы предстоящих переговоров Путина и Байдена
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным планирует обсудить стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию.
20:12
Для подмосковных компаний ввели послабления за вакцинацию от COVID-19
В Московской области компании смогут отказаться от ПЦР-тестирования сотрудников каждые 15 дней, если не менее 60% персонала пройдут вакцинацию от COVID-19.
20:12
Зобнин рассказал, как узнал о назначении Витории главным тренером «Спартака»
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как узнал о назначении португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера команды.
20:11
«Белавиа» отменила рейсы на Украину до 31 августа
Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила все рейсы на Украину из-за решения Киева прекратить авиасообщение с Белоруссией.
20:10
В Уфе начала работу выставка «Газ. Нефть. Технологии»
В Уфе прошло открытие выставки «Газ. Нефть. Технологии», в которой участвуют более 260 компаний из 31 региона России и зарубежных стран.
20:07
В Лиге безопасного интернета оценили применение системы электронного голосования в России
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала применение системы электронного голосования в России.
20:04
Число выявленных случаев COVID-19 в Молдавии достигло 254 814
В Молдавии за сутки выявили 73 случая коронавирусной инфекции COVID-19, в результате общее число заболевших достигло 254 814.
20:04
Зобнин заявил, что сборная России готова повторить успех чемпионата мира на Евро
Полузащитник сборной России по футболу Роман Зобнин высказался о задачах национальной команды на предстоящий чемпионат Европы.
19:56
Медведев назвал свою цель на «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих целях на турнир Большого шлема «Ролан Гаррос» во Франции.
19:54
В Белоруссии назвали дату закрытия своего посольства в Канаде
Посольство Белоруссии в Канаде сообщило, что оно прекратит свою работу в стране 1 сентября.
19:47
Sky Sports: футболист «Спартака» Крал провёл переговоры с пятью клубами АПЛ
Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал провёл переговоры с пятью футбольными клубами, выступающими в Английской премьер-лиге (АПЛ).
19:42
Стали известны итоги ХХ молодёжных Дельфийских игр России
Подведены итоги ХХ молодёжных Дельфийских игр России, которые проходят в Пермском крае с 21 по 26 мая.
19:41
В Британии за сутки выявили 2493 случая коронавируса
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 2493 человек, общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 4 467 310.
19:36
В США рассказали о ходе вывода американских войск из Афганистана
В Центральном командовании Вооружённых сил США (СЕNТCОМ) рассказали о ходе вывода американских войск из Афганистана.
19:36
Горбачёв прокомментировал предстоящую встречу Путина и Байдена
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал предстоящую встречу лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в Женеве.
19:33
Эксперт оценил идею внедрить еврорегламенты для увеличения срока службы техники
Директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин прокомментировал сообщение о том, что в России могут появиться европейские техрегламенты на электронику, которые, как предполагается, увеличат срок её службы до десяти лет.
19:32
Овечкин заявил, что хочет завершить карьеру в «Вашингтоне»
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что хотел бы завершить карьеру в своём нынешнем клубе.
19:30
В Тюмени раскрыли убийство, совершённое в 1998 году
В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти по неосторожности.
19:29
Адвокат рассказал об особенностях покупки дачного участка
Адвокат Адвокатской палаты Калининградской области Александр Поляков рассказал об особенностях покупки дачного участка.
19:21
Кабмин внёс в Госдуму законопроект о включении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о включении вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок.
19:21
Объявлено имя нового главного тренера донецкого «Шахтёра»
Итальянский специалист Роберто Де Дзерби назначен на пост главного тренера донецкого футбольного клуба «Шахтёр».
19:15
Эксперт дал рекомендации по безопасному катанию на велосипеде
Изобретатель Игорь Баронас дал рекомендации по безопасному катанию на велосипеде.
19:14
Международный арктический саммит пройдёт 26—28 мая в Москве и Петербурге
Международный арктический саммит «Арктика и шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие регионов» пройдёт 26—28 мая.
19:14
Адвокат Софьи Сапеги заявил, что с него взяли подписку о неразглашении
Адвокат задержанной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Александр Филанович заявил, что с него взяли подписку о неразглашении.
19:09
Глава МИД Швейцарии прокомментировал предстоящую встречу Путина и Байдена
Глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис прокомментировал предстоящую встречу президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина 16 июня в Женеве.
19:06
Синоптик предупредила о похолодании в Нижегородской области в начале лета
Начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева предупредила о похолодании в Нижегородской области в начале лета.
19:04
Медведев уступил Фритцу и не вышел из группы на турнире UTS4
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от американца Тейлора Фритца в третьем матче выставочного турнира академии Муратоглу Ultimate Tennis Showdown (UTS4).
19:04
В Минпромторге заявили, что Россия готова к росту спроса на вакцину от COVID-19
Первый замглавы российского Минпромторга Василий Осьмаков заявил, что производители вакцин от коронавируса в России способны обеспечить потребности населения в них в случае увеличения спроса.
19:04
Суд оштрафовал Facebook на 26 млн рублей
Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал социальную сеть Facebook на 26 млн рублей за отказ удалить запрещённую информацию. Об этом рассказали в пресс-службе суда.
18:56
Меркель заявила о планах продолжать обсуждение «Северного потока — 2» с США
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит обсуждать с США вопрос реализации проекта «Северный поток — 2».
18:55
Дания в овертайме одолела Великобританию на ЧМ по хоккею
Сборная Дании по хоккею в овертайме одержала победу над Великобританией в матче группового этапа чемпионата мира 2021 года в Риге.
18:53
В Москве назвали лауреатов конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»
В Москве прошла церемония закрытия конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций». Лучшими по итогам всех этапов стали 52 участника.
18:49
Сборная США по хоккею обыграла Казахстан на ЧМ-2021
Сборная США победила команду Казахстана в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
18:49
Россиянка Софья Сапега арестована в Белоруссии на два месяца
Задержанная в Белоруссии россиянка Софья Сапега арестована на два месяца, сообщил RT адвокат Александр Филанович.
18:41
Опрос: 26% россиян планируют отправиться в отпуск на автомобиле
Этим летом 26% жителей России намерены отправиться в отпуск на автомобиле, выяснили эксперты сервиса «СберАвто» и портала «Работа.ру».
18:39
Аналитик рассказал о факторах воздействия на курс рубля
Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман рассказал о факторах воздействия на курс рубля.
18:39
В Национальном центре помощи детям рассказали о причинах пропажи несовершеннолетних
Председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская рассказала о причинах пропажи несовершеннолетних.
18:37
Глава Минздрава Чехии подал в отставку
Глава Минздрава Чехии Пётр Аренбергер объявил на пресс-конференции о своём уходе с поста руководителя медицинского ведомства.
18:37
Россельхознадзор ограничил поставки кормов и кормовых добавок из Литвы
Россельхознадзор с 1 июня вводит временные ограничения на поставки кормов и кормовых добавок из Литвы. Соответствующая информация опубликована сайте ведомства.
18:36
Эксперт по фондовому рынку оценил перспективы курса рубля
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин оценил перспективы курса рубля.
18:34
Отец Софьи Сапеги заявил, что дочь никогда не интересовалась политикой
Отец задержанной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги сообщил RT, что дочка никогда политикой не интересовалась.
18:33
Теннисист Медведев: думаю, с каждым разом становлюсь всё ближе к победе на ТБШ
Вторая ракетка мира Даниил Медведев ответил на вопрос, в чём ему необходимо прибавить, чтобы добиться завоевания одного из титулов турниров Большого шлема.
18:25
Главы МИД ЕС обсудят инцидент с самолётом Ryanair 26 мая
Главы МИД ЕС обсудят инцидент с самолётом компании Ryanair в среду, 26 мая.
18:23
Студия имени Горького перезапустит киножурнал «Хочу всё знать»
Студия имени Горького заявила о перезапуске научно-популярного киножурнала «Хочу всё знать».
18:22
В Пермском крае наградили спасшего двух тонувших девочек подростка
В Октябрьском городском округе наградили 16-летнего подростка Ирека Шакирова, спасшего двух тонувших девочек, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.