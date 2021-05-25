CNN: Россия поддерживает Лукашенко — санкции Запада могут не сработать

Европейский союз уже ввёл санкции против Минска из-за того, что там в принудительном порядке посадили самолёт, выполнявший рейс из Греции в Литву. Но Брюссель обсуждает введение дополнительных мер. Однако корреспондент CNN предупреждает: они вряд ли возымеют ожидаемый эффект из-за того, что Лукашенко активно поддерживает Россия.

С нами на связи Мэтью Чанс. В ответ последовало возмущение и реакция международного сообщества, в первую очередь, на данном этапе — ЕС. Но также появляются вопросы, и они как раз касаются места, где вы находитесь: какую роль во всём этом сыграла Россия?



МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Когда Кремль спросили о вменяемой ему роли, Россия сказала, что никакой роли не сыграла. Там просто отвергли эти предположения и сделали отсылку к разным авиационным организациям.



Мне кажется, Россия играет более широкую роль в ситуации. Она даёт экономическую помощь Белоруссии и президенту Лукашенко, лидеру этой страны, который находится там у власти уже 27 лет — более или менее при поддержке Москвы.



Против него и его режима уже ввели санкции, осудили подтасовки на выборах прошлого года, о которых говорят наблюдатели, подавление протестов. Тот факт, что гражданский самолёт заставили сесть в Минске, вывели оттуда этого оппозиционного журналиста с его девушкой и посадили в тюрьму, повлёк за собой санкции, которые уже ввели: запрет на полёты европейских самолётов над Белоруссией и запрет белорусским самолётам заходить в европейское воздушное пространство.



Но скорее всего будут ещё и новые санкции, которые напрямую ударят по людям, связанным с этим инцидентом, их ещё обсуждают. Но дело в том, что скорее всего они не возымеют большого влияния, пока Москва по-прежнему оказывает экономическую помощь Минску. И мы пока не увидели признаков того, что Москва собирается сократить эту поддержку режима, который находится по соседству.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 25 мая 2021 года.