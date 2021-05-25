Эксперт CNN: закрыв воздушное пространство, Минск создаст проблемы для авиасообщения в Европе

Инцидент с самолётом компании Ryanair, который 23 мая вынудили приземлиться в Минске белорусские власти, обернётся очень серьёзными последствиями для гражданской авиации, заявил эксперт CNN по технике безопасности Дэвид Суси. Вместе с тем, по словам аналитика, международным профильным организациям будет непросто предпринять какие-то ощутимые меры в отношении Александра Лукашенко — а если тот сам решит закрыть воздушное пространство страны, он сможет создать для европейского авиационного трафика проблемы.

А со мной на связь выходит Дэвид Суси — эксперт CNN по вопросам техники безопасности и бывший инспектор по технике безопасности Федерального агентства гражданской авиации США. Рады вас видеть.

ДЭВИД СУСИ, эксперт CNN по технике безопасности: Спасибо, Розмари.

Этот инцидент многие назвали «государственным угоном» самолёта — Александр Лукашенко заставил гражданский самолёт с более чем 100 пассажирами на борту отклониться от курса и приземлиться в белорусской столице лишь для того, чтобы арестовать своего самого активного критика. Как подобный случай может повлиять на сектор гражданской авиации?

ДЭВИД СУСИ: Эффект уж точно будет очень серьёзный, ведь многое говорит уже тот факт, что Международной организации гражданской авиации (ИКАО) ещё ни разу не приходилось иметь дело с подобной политической ситуацией, когда правила начинают просто игнорировать. Лично я назвал бы это не «угоном», а пиратством: это уже не просто угон, а нечто масштабнее, ведь совершено это было с определённой целью — снять с рейса определённого человека.

Когда вы услышали об инциденте, какие кошмарные сценарии, которые могли бы закончиться катастрофой для всех пассажиров этого рейса, промелькнули у вас в голове?

ДЭВИД СУСИ: Больше всего меня удивляет то, что белорусские диспетчеры заявили, что на борту есть потенциальная проблема или угроза: такие слова пилот воспримет как сообщение о том, что в самолёте бомба, а никакой другой информации экипажу не предоставили. Кроме того, к самолёту отправили истребитель. Всё это могло бы обернуться тяжёлыми последствиями в зависимости от того, как стал бы реагировать пилот. К примеру, при таком сценарии пилот мог бы не продолжить движение в Беларусь*, куда и направлялся самолёт, а пойти на экстренную посадку или экстренное снижение, что поставило бы под угрозу безопасность рейса.

Международное сообщество, как известно, всё активнее выражает в связи с этим инцидентом возмущение. Какие меры, по вашему мнению, должны быть приняты в отношении Лукашенко?

ДЭВИД СУСИ: Как мне кажется, первое, что нужно предпринять — и ИКАО уже этот шаг сделала, — это заявить, что он нарушил правила, пошёл против Чикагской конвенции и поступил с информацией так, как этого делать нельзя. Но у ИКАО сейчас полно забот, а какие-то значимые меры ей предпринять будет сложно, поскольку у этой организации нет полномочий для ограничения доступа в воздушное пространство стран, это может делать только Белоруссия.

Кроме того, существует дополнительное соглашение к Чикагской конвенции — Соглашение о транзите по международным воздушным линиям — подписантом которого Белоруссия не является. Это соглашение позволяет странам — членам ИКАО пролетать через воздушное пространство друг друга. Но Белоруссия соглашение не подписывала, так что многое остаётся под вопросом — чёткости никакой здесь нет.

Может ли Белоруссия в таком случае самостоятельно устанавливать правила, касающиеся пролётов над её территорией? Там уже взымают за каждый рейс через воздушное пространство страны сбор в размере 500 долларов, а значит если такие полёты прекратятся, Минск потеряет этот доход — но ситуация здесь несколько более масштабная, ведь если Белоруссия закроет своё воздушное пространство для всех, на что страна имеет полное право, то она сможет создать проблемы для воздушного сообщения в Европе.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 25 мая 2021 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).