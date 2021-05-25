Эксперт CNN: закрыв воздушное пространство, Минск создаст проблемы для авиасообщения в Европе
А со мной на связь выходит Дэвид Суси — эксперт CNN по вопросам техники безопасности и бывший инспектор по технике безопасности Федерального агентства гражданской авиации США. Рады вас видеть.
ДЭВИД СУСИ, эксперт CNN по технике безопасности: Спасибо, Розмари.
Этот инцидент многие назвали «государственным угоном» самолёта — Александр Лукашенко заставил гражданский самолёт с более чем 100 пассажирами на борту отклониться от курса и приземлиться в белорусской столице лишь для того, чтобы арестовать своего самого активного критика. Как подобный случай может повлиять на сектор гражданской авиации?
ДЭВИД СУСИ: Эффект уж точно будет очень серьёзный, ведь многое говорит уже тот факт, что Международной организации гражданской авиации (ИКАО) ещё ни разу не приходилось иметь дело с подобной политической ситуацией, когда правила начинают просто игнорировать. Лично я назвал бы это не «угоном», а пиратством: это уже не просто угон, а нечто масштабнее, ведь совершено это было с определённой целью — снять с рейса определённого человека.
Когда вы услышали об инциденте, какие кошмарные сценарии, которые могли бы закончиться катастрофой для всех пассажиров этого рейса, промелькнули у вас в голове?
ДЭВИД СУСИ: Больше всего меня удивляет то, что белорусские диспетчеры заявили, что на борту есть потенциальная проблема или угроза: такие слова пилот воспримет как сообщение о том, что в самолёте бомба, а никакой другой информации экипажу не предоставили. Кроме того, к самолёту отправили истребитель. Всё это могло бы обернуться тяжёлыми последствиями в зависимости от того, как стал бы реагировать пилот. К примеру, при таком сценарии пилот мог бы не продолжить движение в Беларусь*, куда и направлялся самолёт, а пойти на экстренную посадку или экстренное снижение, что поставило бы под угрозу безопасность рейса.
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