DELFI: мэр Риги отказался снимать оппозиционный белорусский флаг

Рижский мэр Мартиньш Стакис отказался снимать бело-красно-белый флаг, который вывесили вместо официального флага Белоруссии возле отеля, в котором проживают делегации стран — участниц чемпионата мира по хоккею. Как передаёт DELFI,вместо этого Стакис намерен убрать флаги федерации хоккея.

Мэр Риги Мартиньш Стакис дал ответ на письмо президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля по поводу замены государственного флага Белоруссии на бело-красно-белый в Риге. Как передаёт DELFI, мэр города, в котором проходит чемпионат мира, заявил, что не вернёт официальный флаг Белоруссии и снимет флаги Международной федерации хоккея.

«Президент IIHF требует, чтобы в Риге были восстановлены прежние флаги Белоруссии вместо белорусских флагов свободы. В противном случае он настаивает на снятии флагов IIHF. Каждый должен выбрать сторону: жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. По просьбе господина Фазеля мы снимем флаги IIHF», — написал Стакис у себя в Twitter.

Как напоминает издание, рижские власти провели акцию с флагом, после того как белорусские правоохранительные органы задержали основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Около гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где проживают делегации стран — участниц чемпионата мира по хоккею, официальный флаг Белоруссии был заменён на бело-красно-белый флаг. Замену белорусского флага около гостиницы лично провели министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Стакис заявил, что этот жест — инициатива Рижской думы, доверенная ему белорусской оппозицией. По его словам, замена флага — шаг поддержки тех, кто «страдает от режима Александра Лукашенко».

«Рига солидаризируется с белорусским народом, оппозицией и беженцами. За свободную Белоруссию», — заявил Стакис.

«Подняли флаг Белоруссии, который мне доверили политические беженцы. Угон самолёта и захват политических оппонентов подорвали последние остатки легитимности белорусского диктатора. В Риге не будут реять флаги, которые символизируют режим, занимающийся государственным терроризмом, — поэтому мы их убрали. Рижская дума выражает солидарность белорусскому народу», — написал Стакис в своих социальных сетях.

В ответ на это президент IIHF Рене Фазель заявил: «Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. Мы попросим убрать флаги чемпионата мира и IIHF с тех позиций, где в Риге поменяли флаги».