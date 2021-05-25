DELFI: мэр Риги отказался снимать оппозиционный белорусский флаг
Мэр Риги Мартиньш Стакис дал ответ на письмо президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля по поводу замены государственного флага Белоруссии на бело-красно-белый в Риге. Как передаёт DELFI, мэр города, в котором проходит чемпионат мира, заявил, что не вернёт официальный флаг Белоруссии и снимет флаги Международной федерации хоккея.
«Президент IIHF требует, чтобы в Риге были восстановлены прежние флаги Белоруссии вместо белорусских флагов свободы. В противном случае он настаивает на снятии флагов IIHF. Каждый должен выбрать сторону: жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. По просьбе господина Фазеля мы снимем флаги IIHF», — написал Стакис у себя в Twitter.
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