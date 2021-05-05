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Обозреватель: в Днепре неизвестные вывесили на крыше огромный флаг со Сталиным

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В преддверии Дня Победы в украинском городе Днепр на крыше здания охраны автостоянки неизвестные вывесили огромный флаг с изображением Иосифа Сталина и советской символикой. Как передаёт «Обозреватель», после визита полицейских флаг со здания сняли.
Обозреватель: в Днепре неизвестные вывесили на крыше огромный флаг со Сталиным
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В украинском Днепре на крыше здания охраны автостоянки неизвестные вывесили огромный флаг с изображением Иосифа Сталина и советской символикой. Как пишет «Обозреватель», соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook местный житель Игорь Куликовский . 

«В Днепре на здании охраны автостоянки прицепили фла ... зна... пра... Короче, хрень какую-то повесили. Я так понимаю, некоторые договорённости 2014-го с некоторыми слоями (недобитыми( зачеркнуто)) — уже не действуют», — написал Куликовский.

Как отмечает издание, флаг позже сняли с крыши после визита полиции. Об этом в комментариях к фото сообщил начальник инспекции по вопросам благоустройства днепровского городского совета Руслан Мороз.
 
«Уже всё. Какой штраф? Это уголовная статья. Компетенция либо полиции либо СБУ», — написал он.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Обозреватель Украина Европа
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