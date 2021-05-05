Обозреватель: в Днепре неизвестные вывесили на крыше огромный флаг со Сталиным

В преддверии Дня Победы в украинском городе Днепр на крыше здания охраны автостоянки неизвестные вывесили огромный флаг с изображением Иосифа Сталина и советской символикой. Как передаёт «Обозреватель», после визита полицейских флаг со здания сняли.
В украинском Днепре на крыше здания охраны автостоянки неизвестные вывесили огромный флаг с изображением Иосифа Сталина и советской символикой. Как пишет «Обозреватель», соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook местный житель Игорь Куликовский .
«В Днепре на здании охраны автостоянки прицепили фла ... зна... пра... Короче, хрень какую-то повесили. Я так понимаю, некоторые договорённости 2014-го с некоторыми слоями (недобитыми( зачеркнуто)) — уже не действуют», — написал Куликовский.
Как отмечает издание, флаг позже сняли с крыши после визита полиции. Об этом в комментариях к фото сообщил начальник инспекции по вопросам благоустройства днепровского городского совета Руслан Мороз.
«Уже всё. Какой штраф? Это уголовная статья. Компетенция либо полиции либо СБУ», — написал он.
Делегация Индии, которая принимает участие во встрече министров иностранных дел G7 в Великобритании в качестве гостя, ушла на самоизоляцию после того, как выяснилось, что двое представителей этой страны были инфицированы коронавирусом.
Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Верховный суд уголовное дело блогера Сергея Тихановского. Он обвиняется в планировании массовых беспорядков в период подготовки и проведения президентских выборов в стране.
Москва готова поделиться своими идеями по возобновлению переговорного процесса по ближневосточному урегулированию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Палестины Риядом аль-Малики.
Российский футбольный союз (РФС) высказал свою позицию относительно действий правоохранительных органов в отношении болельщиков «Локомотива» после выездного матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
Выплаты по 10 тыс. рублей семьям со школьниками должны быть проведены до 17 августа, следует из поручения премьер-министра России Михаила Мишустина по реализации послания президента Федеральному собранию.
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино считает, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен провести расследование относительно высказываний главного арбитра полуфинального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:2) в адрес игроков его команды.
Бывший форвард сборной СССР по футболу Владимир Пономарёв считает, что «Спартаку» не нужен другой иностранный тренер вместо Доменико Тедеско, который планирует покинуть московский клуб в связи с завершением срока действия контракта по окончании сезона.
Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв объявил о возобновлении спортивной карьеры после вынужденной паузы из-за положительного теста на допинг.
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на заседании глав внешнеполитических ведомств G7 заявил, что страны — участницы группы должны выработать «совместный подход» в отношении России. Об этом сообщили источники Kyodo.
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер рассказал, почему так и не удалось провести его бой с бывшим обладателем титула в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа государственного научного центра «Вектор» Александр Рыжиков сказал, что антитела к коронавирусу после вакцинации «ЭпиВакКороной» вырабатываются у более чем 90% привитых.