WP: «быстрый и мощный ответ» — белорусским авиакомпаниям запретят летать в воздушном пространстве ЕС

03:58
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в Грузии
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на севере Грузии. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.
03:40
В Аргентине выявили более 22 тысяч случаев коронавируса за сутки
За прошедшие сутки общее количество случаев инфицирования коронавирусом в Аргентине увеличилось на 22 651 и достигло 3 562 135.
03:20
Байден прокомментировал инцидент с самолётом Ryanair в Белоруссии
Президент США приветствует призыв Евросоюза ввести санкции в отношении Минска из-за экстренной посадки самолёта компании Ryanair в Белоруссии.
03:03
В Британии за сутки выявили 2439 случаев коронавируса
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 2439 человек, общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 4 464 900.
02:45
Кудрин рассказал о способе снизить число бедных в России
Введение более адресной помощи нуждающимся с учётом имущественного ценза позволит снизить число бедных в России. С таким заявлением выступил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
02:27
Госдеп выразил обеспокоенность строительством «Северного потока — 2»
В Госдепе выразили обеспокоенность США относительно строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
02:09
Во Франции приостановили разрешение на полёты компании «Белавиа»
Разрешение на полёты белорусской авиакомпании «Белавиа» над Францией приостановлено. Об этом заявил госсекретарь при французском министерстве транспорта Жан-Батист Джеббари.
01:56
Гвардиола признан лучшим тренером года в Англии
Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола признан лучшим тренером года в Англии по версии Ассоциации тренеров лиги (LMA).
01:51
Глава ФХР прокомментировал замену флага России на символику ОКР на ЧМ в Риге
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал замену российского флага на флаг Олимпийского комитета России на чемпионате мира 2021 года в Риге.
01:45
В России за сутки ликвидировали 75 лесных пожаров
В России лесопожарные службы за сутки потушили 75 природных пожаров на площади более 2,3 тыс. га. Об этом сообщили в Авиалесоохране.
01:43
Черышев прибыл в расположение сборной России по футболу
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прибыл в расположение сборной России на сборах в австрийском Нойштифте.
01:38
Дзюба ответил на критику в свой адрес после покера в ворота «Тамбова»
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба прокомментировал слухи о том, что просил партнёров по команде играть на него, чтобы он забил как можно больше мячей в ворота «Тамбова» в матче заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
01:27
Число случаев коронавируса в Бразилии превысило 16,1 млн
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 37 498 и достигло 16 120 756.
01:19
Фазель о скандале с флагом Белоруссии на ЧМ: это неприемлемо для IIHF
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал ситуацию со снятым на чемпионате мира в Риге красно-зелёным белорусским флагом, который был заменён на бело-красно-белый.
01:10
Немецкие инспекторы проведут осмотр военного объекта в Краснодарском крае
Группа немецких инспекторов посетит с проверкой 108-й десантно-штурмовой полк Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Краснодарском крае в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
01:06
Тренер сборной Словакии по хоккею прокомментировал победу над Россией
Главный тренер сборной Словакии Крэйг Рэмзи высказался о победе его команды в матче с Россией на чемпионате мира по хоккею в Латвии.
00:54
В Госдуме считают замену флага России на ЧМ по хоккею провокацией латвийских властей
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал замену российского флага на флаг Олимпийского комитета России на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Риге.
00:40
Кавазашвили заявил, что не ждёт ничего хорошего от работы Витории в «Спартаке»
Бывший вратарь сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал назначение португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера команды.
00:36
Маас и Блинкен обсудили инцидент с Ryanair в Белоруссии
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также реакцию на инцидент с самолётом Ryanair в Минске.
00:24
Николишин высказался о замене флага России на символику ОКР на ЧМ-2021 в Риге
Чемпион мира Андрей Николишин поделился мнением по поводу замены российского флага на флаг Олимпийского комитета России на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Риге.
00:18
Lufthansa сообщила о приостановке полётов над территорией Белоруссии
Немецкая авиакомпания Lufthansa приняла решение приостановить полёты над воздушным пространством Белоруссии. Об этом сообщает агентство AFP в Twitter.
00:00
Бацарашкина стала второй в стрельбе из пневматического пистолета на ЧЕ
Россиянка Виталина Бацарашкина выиграла серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе в Хорватии.
23:57
Лидеры ЕС призвали ввести дополнительные санкции против Белоруссии
Лидеры стран Европейского союза в связи с инцидентом с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске призвали как можно скорее ввести новые санкции в отношении Белоруссии.
23:56
Назаров назвал унылой игру сборной России по хоккею со Словакией
Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал поражение сборной России от Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
23:50
Назаров о снятом флаге Белоруссии на ЧМ по хоккею: латыши ведут себя как дети
Известный тренер Андрей Назаров поделился мнением об инциденте со снятым на чемпионате мира по хоккею в Риге красно-зелёным белорусским флагом, который был заменён на бело-красно-белый.
23:46
Автоюрист оценил идею ужесточить ответственность за умышленное сокрытие номеров
Автоюрист Илья Москвитин оценил идею ужесточить ответственность за умышленное сокрытие регистрационных знаков транспортного средства.
23:44
В Ростовской области рассказали о состоянии пострадавших от утечки газа в коллекторе
В пресс-центре Ростовской области сообщили, что в реанимационном отделении остаётся один рабочий, пострадавший во время утечки газа в коллекторе в посёлке Дмитриадовка под Таганрогом.
23:41
Сноуден прокомментировал инцидент с самолётом Ryanair
Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден в своём Twitter прокомментировал ситуацию с посадкой в Минске самолёта Ryanair.
23:31
Мухаметьянов завоевал серебро на ЧЕ по стрельбе в Хорватии
Россиянин Вадим Мухаметьянов занял второе место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе в Хорватии.
23:26
Лидеры стран Евросоюза призвали закрыть небо ЕС для белорусских самолётов
Лидеры стран Евросоюза призвали Европейский совет принять меры с целью запрета полётов самолётов из Белоруссии в воздушном пространстве сообщества. Об этом говорится в выводах по итогам обсуждения данной темы на саммите.
23:13
Опубликовано видео с задержанным в Минске Протасевичем
Телеканал «Беларусь 1» опубликовал видео с задержанным в аэропорту Минска одним из создателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.
23:12
Агент Чалханоглу опроверг слухи об интересе «Зенита»
Гордон Стипич, агент полузащитника итальянского «Милана» Хакана Чалханоглу, опроверг слухи об интересе петербургского «Зенита».
23:11
Солист победившей на Евровидении Maneskin сдал тест на наркотики
Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил, что солист группы Maneskin добровольно прошёл тест на наркотики, который показал отрицательный результат. Об этом сообщается на сайте Евровидения.
22:58
Медведев уступил Муте во втором матче на турнире UTS4
Вторая ракетка мира Даниил Медведев потерпел поражение от француза Корентена Муте во втором матче выставочного турнира академии Муратоглу Ultimate Tennis Showdown (UTS4).
22:50
Сборная Чехии по хоккею в овертайме одолела Белоруссию на ЧМ-2021
Сборная Чехии в овертайме одержала победу над национальной командой Белоруссии в матче группового этапа чемпионата мира 2021 года.
22:46
Рособрнадзор сообщил, что перед ЕГЭ не нужно вакцинироваться от COVID-19
В материалах Рособрнадзора, опубликованных на странице ведомства в Facebook, говорится, что «решение о допуске участника на ЕГЭ принимает медицинский работник, находящийся в экзаменационном пункте».
22:41
Канада потерпела третье поражение подряд со старта ЧМ по хоккею
Сборная Канады по хоккею проиграла команде Германии в матче группового этапа чемпионата мира 2021 года.
22:34
Вратарь сборной Словакии Гудачек заявил, что матч с Россией был особенным для него
Голкипер сборной Словакии по хоккею Юлиус Гудачек высказался о победе над Россией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года.
22:29
Сергей Бугаев предложил создать «стену Цоя» в Петербурге
Художник, музыкант и актёр Сергей Бугаев, известный по роли Бананана в фильме «Асса», предложил создать «стену Цоя» в Санкт-Петербурге.
22:25
Безруков рассказал о сыгранном им персонаже из сериала «Обитель»
Актёр, режиссёр, народный артист России Сергей Безруков в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» рассказал о начальнике Соловецкого лагеря особого назначения Фёдоре Эйхманисе, роль которого он исполнил в сериале «Обитель», снятом по одноимённому роману Захара Прилепина.
22:22
В Татарстане перед судом предстанут обвиняемые в 33 эпизодах мошенничества
Шесть жителей Казани предстанут перед судом за разбойное нападение, три грабежа и 33 эпизода мошенничества, заявил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
22:19
Анапа приняла 340 тысяч туристов с начала года
Анапа приняла около 340 тыс. туристов с начала 2021 года, из них с 1 мая — 184 тыс.
22:17
Государственный Кремлёвский дворец откроется для зрителей в июне
Государственный Кремлёвский дворец откроется для зрителей летом 2021 года. Традиционные «Кремлёвские сезоны» стартуют 3 июня.
22:16
ЦСКА победил «Зенит» и сыграет с УНИКСом в финале Единой лиги ВТБ
Баскетболисты московского ЦСКА взяли верх над петербургским «Зенитом» в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.
22:16
В АТОР прокомментировали ситуацию с COVID-19 в Турции
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию c COVID-19 в Турции.
22:15
Число просмотров трансляций марафона «Новое знание» превысило 52 млн
Число просмотров трансляций просветительского марафона «Новое знание» превысило 52 млн.
22:10
В ЦБ рассказали о ситуации с ипотечным кредитованием
В Банке России рассказали о ситуации с ипотечным кредитованием в стране.
22:04
Рианчо о назначении Витории: мы должны доверять работе «Спартака»
Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил назначение португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера команды.
21:57
Федун прокомментировал назначение Витории на пост главного тренера «Спартака»
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о назначении португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера команды.
21:55
В Ростуризме рассказали в подробностях о программе детского туристического кешбэка
Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила подробности программы детского туристического кешбэка.