WP: «быстрый и мощный ответ» — белорусским авиакомпаниям запретят летать в воздушном пространстве ЕС

В ответ на задержание белорусскими властями оппозиционного журналиста Романа Протасевича лидеры ЕС приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям совершать полёты в воздушном пространстве Евросоюза, пишет The Washington Post. Кроме того, в ходе саммита лидеров было решено в экстренном порядке ввести новые санкции против Белоруссии.

Лидеры стран ЕС по итогам прошедшего в понедельник вечером саммита согласились значительно ужесточить санкции против Белоруссии и запретить самолётам белорусских авиакомпаний летать в европейском воздушном пространстве, сообщает The Washington Post.

Предполагается, что белорусские самолёты также не смогут пользоваться аэропортами ЕС. Кроме того, лидеры рекомендовали европейским перевозчикам отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.



Помимо решения о введении ограничений для авиакомпаний, которые «нанесут сокрушительный удар по экономике», участники саммита обратились к главе евродипломатии с просьбой составить список экономических санкций. Ожидается, что ограничительные меры должны быть введены «без промедления», пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, меры, которые поддержали лидеров всех 27 стран Евросоюза, стали «быстрым и мощным ответом на дерзкий шаг президента Белоруссии Александра Лукашенко». В частности речь идёт о том, что белорусские власти посадили самолёт Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, сопроводив его истребителями, и задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который был в самолёте.