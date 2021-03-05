Польский эксперт рассказал о том, что Лукашенко поддерживает лишь треть населения
Глава Минздрава Малайзии Нур Хишам Абдула заявил, что медики впервые выявили в стране нигерийский штамм коронавируса.
Замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина во время пресс-конференции рассказала, что ведомство продолжает контроль за объектами по профилактике коронавирусной инфекции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал сообщения о том, что у него якобы есть личный дворец.
В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали решение по эпизоду с рукой полузащитника московского «Спартака» Виктора Мозеса в матче 1/8 финала Кубка России с московским «Динамо».
Минздрав Украины рассказал, сколько человек сделали прививку от коронавирусной инфекции COIVD-19 в стране.
В «Спартаке» прокомментировали информацию о готовности Доменико Тедеско переподписать контракт с московским клубом на улучшенных условиях.
По прогнозам синоптиков, в пятницу, 5 марта, в Санкт-Петербурге похолодает, температурный фон окажется ниже климатической нормы. Утром в городе было –8 °С.
За сутки обследование на коронавирус прошли более 23,5 тыс. жителей Петербурга.
Стилист и дизайнер Владислав Лисовец заявил, что для того, чтобы выглядеть стильно весной 2021 года, в гардероб женщины достаточно добавить всего три вещи.
Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что 13-я зарплата стала традиционной финансовой поддержкой граждан России перед Новым годом, поэтому вряд ли россиянки обрадуются переносу выплат на 8 Марта.
«Автодор» и «Трансстроймеханизация» заключили договор на проектирование и строительство второго пускового комплекса обхода Балашихи и Ногинска — от МКАД до пересечения с ЦКАД.
Ещё 8357 семей из Подмосковья получили выплату на новорождённых. Это деньги, перечисляемые для ухода за детьми.
На окончание пандемии коронавируса можно рассчитывать к началу 2022 года, заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью изданию Die Welt.
Глава Института Роберта Коха Лотар Вилер рассказал, какой процент населения Германии уже прошёл вакцинацию от коронавируса.
Финский лыжник Йони Мяки принял извинения спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в адрес его отца Теро Мяки.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) изучает новую ливрею болида «Формулы-1» американской команды Haas, которая выполнена в цветах российского флага.
Полпред президента России в СКФО Юрий Чайка высказался по поводу уровня коррупции на Северном Кавказе.
В Краснодаре в преддверии праздника 8 Марта будут организованы дополнительные торговые точки для торговли цветами в 43 местах города.
Согласно опросу, проведённому сервисом «Яндекс.Объявления», 43% россиян планируют уложиться в бюджет до 1 тыс. рублей на подарки к 8 Марта.
Специалистам Главархива столицы и Госинспекции удалось найти цветные акварельные рисунки фасадов, планы и чертежи построек — храмов, монастырей и часовен, которые были снесены в 1920—1930-х годах.
Гастроэнтеролог Никита Харлов объяснил, какие последствия для здоровья может иметь частое употребление хурмы.
Доцент факультета мировой политики МГУ Наталья Пискунова оценила достижения российских вузов, вошедших в рейтинг QS World University Rankings by Subject.
Правительство России выделит 800 млн рублей на развитие бор-нейтронозахватной терапии для лечения онкозаболеваний. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин при посещении новосибирского Института ядерной физики имени Будкера.
Роспотребнадзор сообщил, что вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение лицами старше 60 лет.
Нападающий «Спартака» Квинси Промес ответил на вопрос, какого футболиста вернул бы в московский клуб.
В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 1757 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала своё выступление в эстафетной гонке 4 × 6 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
В Китае с 2021 по 2025 год будут постепенно повышать пенсионный возраст, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая с докладом о работе правительства на сессии Всекитайского собрания народных представителей.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым цена на нефть марки Brent поднялась выше отметки $68 за баррель.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует разрешить украинцам иметь двойное гражданство, однако это не будет распространяться на Россию.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что российские лыжники, которых тренирует Олег Перевозчиков, отдают тренеру свои телефоны не позже 22:00.
За сутки в России выявлено 11 024 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Накануне стало известно о 11 385 заболевших.
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт отреагировал на заявление шведского бойца смешанных единоборств (MMA) чеченского происхождения Хамзата Чимаева о завершении карьеры.
Число выявленных больных коронавирусом в Узбекистане за прошедший день увеличилось ещё на 46 и достигло 80 081.
Белорусская Генпрокуратура направила Литве просьбу о выдаче экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской для её привлечения к уголовной ответственности за преступления, инкриминируемые ей в Белоруссии.
Российская биатлонистка Светлана Миронова объяснила свои промахи в эстафетной гонке 4 × 6 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Власти Челябинской области приняли решение продлить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет до 21 марта из-за ситуации с коронавирусом.
Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал ситуацию с массовой вакцинацией от коронавируса в стране.
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт отреагировал на заявление российского бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Шлеменко о желании выступать в UFC.
Цена нефти марки Brent поднялась выше отметки $68 за баррель.
Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал новость о возвращении российской фигуристки Алёны Косторной к тренеру Этери Тутберидзе.
Следователи организовали доследственную проверку по факту смерти человека в результате взрыва газового оборудования на небольшом литейном производстве в городе Златоусте Челябинской области.
В пятницу, 5 марта, начинается визит Папы Римского Франциска в Ирак.
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе опубликовала фотографию российских лыжниц Яны Кирпиченко, Юлии Ступак, Татьяны Сориной и Наталии Непряевой после завоевания серебряных медалей в эстафетной гонке на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Инициатива об исключении из тарифа за авиаперелёт стоимости регистрации в аэропорту, о которой пишут СМИ, не обсуждается, заявил РИА Новости представитель компании «Аэрофлот» Михаил Дёмин.
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение предоставить пенсионерам право на два льготных билета в год на поезда дальнего следования.
Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов ответил на вопрос о выборе состава на этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
На Украине зафиксировали 10 155 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране выявили 1 384 917 пациентов с коронавирусом.
Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».