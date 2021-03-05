Польский эксперт рассказал о том, что Лукашенко поддерживает лишь треть населения

В Белоруссии выборы и опросы проводятся для одного человека — Александра Лукашенко, который сам живёт в информационном вакууме, а это очень опасно, уверен эксперт Центра восточных исследований Камиль Клыщиньский. В беседе с изданием Niezależna он объясняет, что данные «большого опроса общественного мнения», опубликованного Минском в феврале, в котором 66,5% белорусов поддерживают лидера страны, не имеют ничего общего с реальностью.

«У нас имеются опросы, проводимые независимыми центрами, в том числе опрос по заказу Центра восточных исследований, на основании результатов которого мы можем реально оценить поддержку Александра Лукашенко», — говорит в беседе с изданием Niezależna польский эксперт Центра востоковедения Камиль Клыщиньский.

Результаты этого опроса показали, что Лукашенко положительно оценивают всего 27,2% респондентов, а «скорее положительно» — 13,6% (в целом 40,8%). Отрицательно оценили белорусского лидера 33,4% респондентов, а «скорее отрицательно» —12,3% (всего 45,7%), называет цифры эксперт. «То есть реальная поддержка Александра Лукашенко не превышает 20—30 процентов», — подчёркивает он.

10 февраля белорусские власти опубликовали результаты «большого опроса общественного мнения», в котором 66,5% опрошенных якобы заявили о своём доверии Лукашенко (75% — в телефонном опросе). Этот опрос был проведён центром Ecoom, тесно связанным с властями. Клыщиньский называет его «проправительственной неправительственной организацией». «Лукашенко действовал в типичном для него простом, лишённом тонкости и такта стиле. Надо убедить людей в том, что они меня поддерживают? Значит надо показать им результаты опроса», — объясняет польский аналитик.

По его мнению, официальная социология в Белоруссии показывает те результаты, которые являются удовлетворительными для властей. «Впрочем, я бы не удивился, если бы этот опрос вообще не проводился. Впрочем, возможно и то, что никто так и не подсчитал голоса на президентских выборах», — отмечает он.

В беседе с изданием Клыщиньский напоминает, что в Белоруссии запрещено проводить опросы без согласия властей, необходимо получить соответствующую лицензию. «Социологический беспредел» — это правонарушение, наказуемое штрафом. Тем не менее в Белоруссии проводятся независимые опросы, например, по заказу Chatham House или польского Центра восточных исследований. «Но, однако, давайте будем помнить о том, что в этой стране не просто авторитаризм, а «чрезвычайный авторитаризм». Это значит, что там люди просто-напросто боятся определённых вопросов», — утверждает эксперт. «Следовательно, мы имеем ситуацию, в которой как опросы, так и выборы проводятся для одного человека, который, кстати, сам живёт в информационном вакууме. Это весьма опасно», — добавляет он.

Аналитик уверен, что массовые протесты против фальсификации выборов свидетельствуют об «огромном разрыве» между восприятием властями ситуации в стране и реальностью. «Это может быть чревато ужасными последствиями», — прогнозирует он. В этой системе каждый пытается выжить, оправдать ожидания своего начальства, поэтому никто не посмеет принести результаты выборов на стол Лукашенко, в которых он получит меньше голосов, нежели ожидалось. Однако с каждым днём система становится всё менее стабильной, а в администрации нарастает кадровый кризис, отмечает он.

Клыщиньский также обращает внимание на то, что результат опроса Центра восточных исследований показал, что «государственная пропаганда, обвиняющая Запад, особенно Польшу и Литву, в заговоре против Белоруссии», оказалась совершенно неубедительной для респондентов. Этот опрос был, в первую очередь, посвящён международным делам, симпатии к другим странам и национальностям. Несмотря на антипольскую и антизападную пропагандистскую кампанию в официальных СМИ, которая ведётся с августа, белорусы оценивают Польшу положительно и скорее положительно — их 63,5%, а их симпатия в отношении поляков составляет 82,9%. Польша занимает третье место, после России и Германии, среди положительно оценённых стран и четвёртое среди национальностей, уступив место россиянам, украинцам и немцам.

Результаты опроса также наглядно демонстрируют, что, несмотря на поддержку России в плане преодоления политического кризиса, которой заручился Лукашенко, белорусы по-прежнему очень положительно оценивают своего восточного соседа. Россия занимает первое место в рейтинге. Страну положительно оценивает 86% респондентов, а её жителей — 96,2%. Более того, у самого президента России Владимира Путина хороший рейтинг среди белорусского населения — 60,2%. При этом фигурирует весьма высокий процент респондентов — 42,8%, которые видят со стороны России определённую угрозу территориальной целостности своей страны, резюмирует польский эксперт.