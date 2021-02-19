1+1: вместе с киевлянами память погибших на «майдане» почтили белорусы

16:58
В Калининградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
За сутки в Калининградской области выявили 131 случай COVID-19, из больниц выписаны 134 человека, заявили в региональном оперативном штабе.
16:57
МИД России приветствует возвращение США в Парижское соглашение по климату
В МИД России заявили, что российская сторона приветствует возвращение США в Парижское соглашение по климату.
16:53
Ряд сотрудников посольства Киргизии в Москве привились «Спутником V»
Некоторые сотрудники посольства Киргизии в Москве привились российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщили в дипмиссии.
16:52
Состоялось первое заседание оргкомитета ЧМ и ЮЧМ по хоккею 2023 года в России
Вице-премьер-министр России Дмитрий Чернышенко провёл первое заседание организационного комитета чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге и юниорского первенства в Омске и Новосибирске.
16:52
Летевший из Уфы в Самару самолёт вернулся в аэропорт
Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Уфа — Самара, вернулся в аэропорт вылета из-за неубранного шасси.
16:47
В Дубне запустили производство новейших медицинских игл
Уникальное производство двусторонних игл с камерами визуализации для забора венозной крови появилось в подмосковной Дубне. Это первый серийный выпуск полного цикла в стране.
16:46
США официально вернулись в Парижское соглашение по климату
Соединённые Штаты официально вернулись в Парижское соглашение по климату. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
16:46
В Крыму с помощью спецтехники из снежных заносов достали 53 автомобиля
Сотрудники ГУ МЧС по Крыму и дорожных служб достали из снежных перемётов 53 автомобиля.
16:45
WADA не возражает против вакцинирования спортсменов от коронавируса
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не видит препятствий для вакцинации спортсменов от коронавирусной инфекции.
16:40
Власти Краснодарского края временно отменили пассажирские автобусы в Крым
Администрация Краснодарского края отменила отправление пассажирских автобусов через Крымский мост из-за погодных условий.
16:40
Военные Белоруссии получили новые средства и комплексы связи
Военнослужащим в Белоруссии передано около 40 комплектов новых и модернизированных средств и комплексов связи.
16:39
Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов
Форвард французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком минувшей недели в Лиге чемпионов УЕФА.
16:37
Аргентинские дипломаты в Москве привились «Спутником V»
Сотрудники посольства Аргентины в Москве прививаются российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом РИА Новости сообщили в дипломатической миссии.
16:30
СМИ: ФК «Тамбов» доиграет сезон РПЛ-2020/21
ФК «Тамбов» не снимется с участия в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) по ходу нынешнего сезона.
16:25
Экипаж судна под флагом Панамы в Керченском проливе запросил эвакуацию
Экипаж судна под флагом Панамы в Керченском проливе запросил эвакуацию из-за отравления пяти моряков, один человек скончался. Об этом сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.
16:23
Хованцев: на мужскую эстафету у нас оптимальный состав
Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил состав национальной команды на эстафету на чемпионате мира 2021 года в Поклюке.
16:20
Шесть россиян попали в ДТП с автобусом в Египте
В Египте шесть граждан России пострадали в аварии с участием туристического автобуса, их травмы не представляют опасности. Об этом сообщили в российском посольстве.
16:11
В посольстве Чили в Москве прививаются «Спутником V»
Несколько сотрудников посольства Чили в Москве уже привились российской вакциной «Спутник V», остальные рассматривают такую возможность.
16:04
Газизов: благодарен Федуну за то, что он отпустил меня из «Спартака»
Бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал свой уход из московского клуба, поблагодарив владельца красно-белых Леонида Федуна.
15:59
В четырёх муниципалитетах Крыма ввели режим угрозы ЧС из-за циклона
В Белогорском, Ленинском и Кировском районе Крыма, а также в Керчи ввели режим чрезвычайной ситуации из-за циклона. Власти приняли решение перекрыть трассу «Таврида» от Белогорска до Керчи.
15:58
В Минпромторге прокомментировали ситуацию с ценами на упаковку
В Минпромторге прокомментировали сообщения о росте стоимости сырья для производства пластиковой упаковки.
15:54
В Тюмени предупредили о мошенниках, представляющихся соцработниками
В Департаменте социального развития Тюменской области предупредили о мошенниках, представляющихся соцработниками.
15:51
В Малом театре рассказали о состоянии Юрия Соломина
Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, которого ранее госпитализировали с коронавирусом, чувствует себя хорошо. Об этом сообщила директор театра Тамара Михайлова.
15:50
Эксперт рассказал о характеристиках качественного сыра
Бренд-шеф компании «Едим как дома» Антон Прокофьев рассказал, от чего зависит качество сыра, и пояснил, почему в России трудно найти высококачественный продукт.
15:49
Синоптики предупредили о морозах до -35 °С в Башкирии
Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике в ближайшие дни.
15:46
Кафельников считает Джоковича фаворитом в финале Australian Open
Бывший российский теннисист Евгений Кафельников оценил шансы первой ракетки страны Даниила Медведева в матче с лидером мирового рейтинга Новаком Джоковичем.
15:44
Принц Гарри и Меган Маркл подтвердили своё решение об отказе от титула
Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл подтвердили в беседе с королевской семьёй принятое год назад решение отказаться от титула Их Высочеств, сообщает Букингемский дворец.
15:42
Кабмин утвердил сроки проведения эксперимента по маркировке пива
Правительство России утвердило сроки проведения эксперимента по маркировке для идентификации пива и других слабоалкогольных напитков в России.
15:34
СБР объявил состав мужской сборной России на эстафету ЧМ в Поклюке
Определён состав сборной России на эстафетную гонку у мужчин в рамках чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке.
15:33
Количество самозанятых в Москве превысило 500 тысяч
Количество самозанятых в Москве выросло в 2,4 раза по сравнению с показателями 2020 года. На 1 февраля их число достигло 504,6 тыс.
15:28
Эксперт прокомментировал динамику курса доллара
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин прокомментировал динамику курса доллара.
15:27
В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и Лукашенко 22 февраля
Президент России Владимир Путин в рамках переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 22 февраля планирует обсудить ключевые вопросы двусторонней повестки и развития стратегического партнёрства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
15:26
В Иркутской области рассказали о возвращении больниц к оказанию плановой помощи
В Иркутской области 11 больниц возобновляют оказание плановой медицинской помощи. За неделю сокращено более 600 мест для пациентов с COVID-19 в Иркутске, Саянске и других городах.
15:19
Мэр Лондона сделал прививку от коронавируса
Мэр Лондона Садик Хан сообщил, что сделал первую прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.
15:19
Синоптики предупредили о морозах в Нижегородской области
Аномальные морозы ожидаются в Нижегородской области в ближайшие выходные.
15:14
Абдурахимов подерётся с Сакаи на турнире UFC 1 мая
Стали известны соперник и дата следующего поединка российского бойца смешанных единоборств Шамиля Абдурахимова.
15:14
Врач рассказала о возможном влиянии «барической пилы» на здоровье
Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала о возможном влиянии «барической пилы» на здоровье.
15:08
Эксперт назвал признаки, свидетельствующие о возможном закрытии банка
Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ капитал» Артём Тузов назвал признаки, свидетельствующие о возможном закрытии банка.
15:08
В Петербурге прошла церемония вручения премии «Золотой лев»
В Санкт-Петербурге 18 февраля прошла церемония вручения премии «Золотой лев». Награда присуждается за продвижение интересов города в России и за её пределами.
15:07
В Подмосковье объявили «оранжевый» уровень метеоопасности из-за морозов
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье из-за морозов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
15:07
Эксперт прокомментировала ситуацию с расходами жилых домов на энергоресурсы
Заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Ольга Сердюк прокомментировала разработанные Минэкономразвития требования к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения.
15:07
В Севастополе фестиваль по велоспорту перенесли на март
В Севастополе фестиваль по велосипедному спорту, который был запланирован на 20 февраля, перенесли на март.
15:05
В Петербурге прокомментировали ситуацию с коронавирусом
В стационары для лечения больных коронавирусом и пневмонией в Санкт-Петербурге ежедневно доставляют 300—370 человек, сообщил замглавы городского Комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
15:02
Медведев поделился ожиданиями от финала Australian Open с Джоковичем
Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от финальной игры с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в финале Australian Open.
15:00
В ФРГ оценили сообщения о санкциях США по «Северному потоку — 2»
Берлин внимательно следит за «новостями из США» о возможных санкциях против «Северного потока — 2», позиция ФРГ неизменна. Об этом заявила официальный представитель МИД Германии Мария Адебар.
14:58
Собянин рассказал об оснащении больниц и поликлиник современным оборудованием
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в период с 2020 по 2023 год столичные больницы получат 6 тыс. единиц новейшего оборудования.
14:57
Аналитик оценил ситуацию в банковском секторе России
Аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер прокомментировал ситуацию в банковском секторе России.
14:56
Сотрудники посольства Сербии в Москве привились вакциной «Спутник V»
Сотрудники дипмиссии Сербии в Москве во главе с сербским послом в России Мирославом Лазански привились от коронавирусной инфекции COVID-19 российской вакциной «Спутник V».
14:53
В Самарской области подвели итоги работы прокуратуры за 2020 год
Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий на расширенном заседании коллегии регионального ведомства 18 февраля сообщил, что в 2020 году по материалам прокурорских проверок возбудили почти 400 уголовных дел.
14:53
Тарпищев: у Медведева есть все шансы в игре с Джоковичем
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева в полуфинальном матче Australian Open с греком Стефаносом Циципасом (6:4, 6:2, 7:5).