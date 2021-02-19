1+1: вместе с киевлянами память погибших на «майдане» почтили белорусы

В Киеве вспоминают события 2014 года, которые на Украине называют «революцией достоинства». Как передаёт «1+1», вместе с жителями украинской столицы почтить память погибших пришли и два десятка белорусов, которые «сбежали в Киев от режима Лукашенко».

Годовщина «революции достоинства». В эти минуты семь лет назад на площади Независимости в столице тлел Дом профсоюзов, баррикады были разбиты — и многим казалось, что хуже быть не может. Именно в эти дни — с 18 по 20 февраля 2014 года — в центре Киева погибло большинство участников «революции достоинства».

Люди протестовали против пророссийского режима Януковича, стояли за свободу и достоинство. За несколько месяцев протеста в столице силовики убили 107 человек.

Погибших называют «небесной сотней». Почтить их память накануне вечером собрались неравнодушные. Сначала состоялась панихида в Михайловском соборе, далее люди прошлись по улицам, где были самые ожесточённые бои, до Аллеи Героев Небесной Сотни, где уже семь лет стоят портреты погибших.

Кроме киевлян вспомнить эти события пришли два десятка белорусов, которые сбежали в Киев от режима Лукашенко.

ОЛЕГ ОВЧИННИКОВ, белорус: Поддерживаем стремление Украины к свободе так же, как и вы поддерживаете нас. Сейчас мы должны держаться вместе, чтобы нашим нациям выжить.

МУЖЧИНА: Хоть мало, зато хорошие люди пришли.

Дата выхода в эфир 19 февраля 2021 года.