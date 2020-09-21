«Сбросят Лукашенко — будет, как у нас, в Польшу поедут»: украинцы рассказали, что думают о Белоруссии

«СТРАНА» решила узнать, что думают о ситуации в Белоруссии те украинцы, которые живут буквально по соседству с белорусами. Жители приграничных сёл рассказали спецкору издания о том, поддерживают ли они Лукашенко и как живут их сёла по сравнению с белорусскими.

Отношения Украины и Белоруссии на высшем уровне продолжают ухудшаться, однако «СТРАНА» решила узнать, что думают о ситуации в соседней стране те украинцы, которые живут буквально по соседству с белорусами. Спецкор издания съездила в украинские сёла на границе с Белоруссией и поговорила с их жителями, которые рассказали, поддерживают ли Лукашенко и как живут их сёла по сравнению с белорусскими.

Жительница села Любеч оценила уровень жизни в украинском и белорусском селе по 10-балльной шкале.

«В нашем селе ноль, в Белоруссии на 8 баллов. У нас даже кладбище не могут сделать. Хоронят людей и выкапывают кости, закапывают сбоку», — рассказала она.

Ещё одна жительница Любеча рассказала, что, может, Лукашенко и не прав, что так жёстко выступил против людей, но и они тоже пусть подумают, что будут делать.

«Колхозов не будет, все поедут работать в Польшу. Пусть белорусы подумают, хотят ли они работать, потому что работы вообще нет на Украине. Будет так и в Белоруссии. Я в Славутич езжу на работу час туда и час обратно, не знаешь, автобусом или машиной, и нужно что-то ещё и дома сделать. А был бы колхоз родной — заработала бы деньги и дома», — поделилась женщина.

По её словам, придёт время — и белорусы будут вспоминать жизнь при Лукашенко как хорошие времена.

«Лукашенко следит, чтобы никто ничего не разграбил, а их папики, как и наши, хотят нажиться и всё. Пенсии там хорошие, а молодёжь против, жизнь же движется вперёд, но они не понимают ещё сами, к чему это приведёт. Будет, как на Украине: приедешь в село — половина хат пустые», — рассказали в Любече.

В селе Мысы считают, что в протестах в основном участвует молодёжь, которой за это платят.

«Если они потеряют Лукашенко — они потеряют Белоруссию», — уверен житель Мыс.

По его мнению, Верховной раде не стоило выражать свою позицию по поводу выборов в соседней стране: «В своей стране ни хрена сделать не могут, а там принимают, что в Белоруссии выборы недействительные и Лукашенко не президент».

В селе Губичи некоторые пенсионеры утверждают, что «Белоруссия им ни к чему», поэтому неохотно о ней говорят.

«Пусть люди себе решают. Они там живут. Пусть себе решают свои дела. Вот и всё», — отвечают там на вопрос об отношении к происходящим событиям в Белоруссии.

Но в целом Лукашенко в селе оценили как хорошего управленца.

«Он хороший руководитель. Но мы же там не жили, чего мы будем говорить. Мы скажем одно, а потом... вот именно. Мы не поддерживаем протесты, не зачиняем. Пусть как хотят, так и делают», — соглашаются друг с другом соседи.

«В городах они из-за копейки грызутся — и деньги себе на карман. Что мы знаем? Что Украина, что Белоруссия, что россияне — все нормальные и равные друг другу. А у кого деньги, те власть делят или ещё что-то. Вот тебе и вся разница. У кого больше денег, тот и хозяйничает. У кого мало денег — все мирно живут», — говорит житель села Губичи, который сказал, что сам россиянин.

При этом разговоры часто сворачивают на свои проблемы. Жители села жалуются на то, что усложнился проезд между странами и до «майдана» жилось лучше.

«Сейчас ни в Россию не проедешь — нужны какие-то приглашения. Всё прекратили. Ни самолётов, ни поездов, ни автобусов. Родственники живут там, уже пенсионеры, не похоронить толком, ничего. Все связи прекратились, но кому от этого легче... обычному человеку только хуже. Обещали пенсию добавить — добавляют одни копейки да и всё. До «майдана» лучше жилось», — признаётся опрошенный изданием.

В селе Неданчичи говорят, что белорусы часто ездят к ним за продуктами.

«Они к нам за всеми продуктами едут в Чернигов. Не мы к ним, потому что у нас денег нет. Приезжают, всё покупают и едут домой», — рассказывает местная жительница, сравнивая уровень жизни в сёлах через границу.

Её подруга оценивает жизнь на Украине на порядок ниже из-за качества дорог, убитой инфраструктуры и запустения: «Уровень жизни у нас на порядок ниже, чем в Белоруссии. Проедьте посмотрите на наши поля и на их. На наши дороги и развалины — и дороги Беларуси. Если бы не Славутич и не станция, так в селе бы вообще никто не работал. Мужчины поспивались. Женщины тоже, работы-то нет».

В селе, по рассказам женщин, остались только пожилые люди. Молодёжь уехала в город или на заработки: «Повыезжали. А что тут делать. Осталось старьё. Такие клячи, как мы».

При этом женщины сетуют на низкую пенсию в 2 тысячи гривен, которой едва хватает на жизнь. А выживают за счёт хозяйства.

«Ишачим с темна до темна, есть и гуска, и утка, куры есть. А сил нет. В этом году некому работать», — признаются они.

Лукашенко они называют «нормальным мужиком», который крепко держит в руках страну и занимается строительством, у которого нет заграничных вилл на островах, как у украинских правителей.

«Ну, конечно, надоел Лукашенко за 25 лет. Но лучшего, если они спихнут того Лукашенко, нет. Но там и не белорусы протестуют, а вот мы допротестовались. Нас и в Европу забрали, и в НАТО, с голой попой по Европе», — возмущаются женщины.

Они сравнивают протесты на Майдане и в Белоруссии.

«Вот Минск показывали, эти протесты, так там же дорога. У нас повыходили на протесты, разобрали Майдан, попалили, сажей всё. Ты его построил, что ты его бураешь? Потом мало, посажали бы в камеры 2 на 3 по 20 человек, да пусть бы они там полежали. Что нам «майдан» дал? Вот именно мне? Была пенсия 150 долларов, а сейчас и 70 долларов нет. Там будет в 100 раз хуже, чем у нас. Только стоит спихнуть Лукашенко. И всё. Нищие», — говорят женщины.