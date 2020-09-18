1+1: Лукашенко закрывает границы с Европой и усиливает границу с Украиной

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что закрывает границу с Польшей и Литвой и усиливает границу с Украиной. Как передаёт «1+1», в Литве и Польше говорят, что со своей стороны они границы не перекрывали, а также не имеют данных о том, что белорусские пограничники получали указания об ограничении на въезд или выезд.

Лукашенко закрывает границы с Польшей и Литвой и усиливает границу с Украиной. Об этом он заявил накануне, выступая перед своими сторонниками. В то же время в Литве и Польше говорят, что со своей стороны границы не перекрывали. По их данным, белорусские пограничники также ещё не получали указаний об ограничении на въезд или выезд.

Литовский министр иностранных дел считает, что этим решением Лукашенко хочет ещё больше усилить давление на протестующих. Накануне Европарламент принял резолюцию, в которой не признаёт Лукашенко новоизбранным президентом.

Также в ЕС требуют освободить всех политзаключённых и выражают поддержку Светлане Тихановской и координационному совету белорусской оппозиции. У Лукашенко эту резолюцию назвали агрессивной, а сам он требует, чтобы запад не вмешивался в белорусские дела.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии: Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной. Я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту союзного государства.

Дата выхода в эфир 17 сентября 2020 года.