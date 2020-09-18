Euronews: Европарламент под впечатлением от женщин белорусской оппозиции и предлагает присудить им премию Сахарова

Депутаты Европарламента призвали ввести санкции против администрации Александра Лукашенко, отказываясь признавать его легитимным президентом Белоруссии. Они также выразили полную поддержку членам белорусской оппозиции, выдвинув идею о присуждении её лидерам премии Сахарова, передаёт Euronews.

Европейский парламент высказался за проведение в Белоруссии свободных и честных выборов и за введение Евросоюзом санкций против Александра Лукашенко, которого он не будет признавать легитимным президентом. В принятой подавляющим большинством резолюции депутаты призвали применить запреты на поездки и замораживание активов в отношении ряда белорусских чиновников и компаний.



Верховный представитель ЕС по внешней политике пожелал, чтобы разрабатываемые санкции вступили в силу до встречи лидеров Евросоюза в конце следующей недели. Европейские законодатели также выразили решительную поддержку белорусской оппозиции и осудили власти страны и милицию за «разгон мирных митингов и пытки».



Председатель парламентского комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер воздал должное жёнам преследуемых кандидатов в президенты.



ДЭВИД МАКАЛЛИСТЕР, глава комитета по иностранным делам Европарламента: Думаю, мы должны внимательно прислушиваться к тому, что говорят эти впечатляющие женщины. Не случайно я поддерживаю идею присудить белорусской оппозиции премию Сахарова Европейского парламента.



На премию «За свободу мысли» имени советского академика и диссидента номинированы Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало. Их кандидатуры поддерживают, по состоянию на четверг, три фракции.



Европарламент потребовал незамедлительно прекратить в Белоруссии преследования демонстрантов и отпустить всех, кого задержали по политическим мотивам. Депутаты осудили запугивание и насилие в отношении участников забастовок на белорусских предприятиях, а также против членов Координационного совета по передаче власти.



Дата выхода в эфир 17 сентября 2020 года.