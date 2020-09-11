Euronews: Европарламент лишил Аун Сан Су Чжи премии Сахарова

Европарламент объявил о решении лишить премии Сахарова гражданского лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи, передаёт Euronews. По мнению ЕС, она не принимает действенных мер по урегулированию конфликта в штате Ракхайн, который на Западе часто называют «этнической чисткой» в отношении народности рохинджа. Однако власти Мьянмы не согласны с такими обвинениями и заявляют, что в стране идёт борьба против вооружённых экстремистов.
Европарламент принял решение исключить из списков лауреатов премии Сахарова гражданского лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Теперь её больше не будут приглашать на мероприятия, связанные с наградой.
В Брюсселе заявили, что таков ответ на «неспособность Аун Сан Су Чжи противодействовать преступлениям» против народа рохинджа.
МЕЙБ МАКМАН, корреспондент Euronews: Аун Сан Су Чжи была удостоена премии в начале 1990-х, но лишь в 2013-м она смогла получить награду из рук тогдашнего председателя Европарламента Мартина Шульца. Сегодня на встрече председателей Европарламент в Брюсселе принял решение лишить Аун Сан Су Чжи привилегий, положенных лауреатам.
Премию Сахарова и Нобелевскую премию мира Аун Сан Су Чжи присудили за ненасильственную борьбу против военного режима. И борьба в итоге увенчалась успехом: в середине 2010-х она стала фактически гражданским лидером страны.
Однако практически сразу же её стали подвергать резкой критике за отношение к конфликту в штате Ракхайн.
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