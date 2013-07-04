Кубинскому диссиденту вручили премию Сахарова

Кубинский оппозиционер Гильермо Фариньяс получил премию Европарламента «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. Как сообщает Euronews, награду ему присудили еще в 2010 году, однако кубинские власти запрещали диссиденту выезд из страны.

В среду в Брюсселе кубинский диссидент Гильермо Фариньяс смог получить премию Европарламента имени Андрея Сахарова, присужденную ему в 2010 году. До этого кубинские власти запрещали оппозиционеру выезд из страны.

Фариньяс возглавляет независимое информационное агентство «Кубанакан Пресс» и является членом нелегального оппозиционного «Кубинского демократического альянса».



Говоря от лица всех диссидентов, он отметил: «Мы продолжим нашу мирную борьбу. Мы олицетворяем перемены, потому что мы являемся представителями воли народа и не желаем жить без тех свобод, которые есть у вас. Которые вы осуществляете в этом парламенте.

Куба станет свободной страной. И не потому, что так решит правительство, а потому что этого хотят граждане».

Гильермо Фариньяс провел в тюрьме более десяти лет. На его счету 23 голодовки протеста против действий кубинского правительства.

Премия имени Андрея Сахарова вручается ежегодно Европарламентом за достижения в защите прав и основных свобод человека, развитии демократии, отстаивании интересов меньшинств.



Дата выхода в эфир 04 июля 2013 года.