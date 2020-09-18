wPolityce: в трагическую для Польши годовщину Валенса выложил фото с советскими солдатами

Бывший президент Польши Лех Валенса советует не вмешиваться в дела Белоруссии, а особенно не идти наперекор России. Более того, он призывает Германию взять на себя ответственность и превратить ЕС — карлика в политическом плане — в гиганта, пишет wPolityce. Портал очень сожалеет о том, что эти «ужасающие» заявления прозвучали именно в 81-ю годовщину «нападения СССР на Польшу».

17 сентября, в 81-ю годовщину одного из самых трагических дней в польской истории — «нападения СССР на Польшу», — бывший президент страны Лех Валенса прославляет свою дружбу с Россией и хвалит Германию. Повести себя более отвратительно и скандально практически невозможно. Его поведение не оправдывает ни тот факт, что он уже в возрасте, ни то, что политик привык всегда ставить себя на первое место, с возмущением пишет портал wPolityce.

«Победители и проигравшие. Победить противника и потом превратить его в друга — это определённо искусство. Победить противника и превратить его во врага, который позже ответит взаимностью, — не лучшая победа», — написал 17 сентября на своей странице в Facebook Лех Валенса.

«81 год назад, 17 сентября 1939 года, Красная армия вошла на территорию Республики Польша, нарушив положения польско-советского договора о ненападении. Было пролито много крови, у нас забрали независимость и свободу. И именно в такой день экс-президент хвалится фото с советскими солдатами и пишет о дружбе с врагом. Это отвратительно», — сожалеет редакция wPolityce.

Более того, портал обращает внимание на то, что именно 17 сентября австрийская газета Der Standard опубликовала интервью с Лехом Валенсой, в котором бывший польский лидер комментирует актуальную ситуацию в Белоруссии и делится своими соображениями о ЕС. Политик отказался давать советы белорусской оппозиции, объяснив это тем, что необходимо быть на месте, чтобы правильно оценить ситуацию. При этом он настоятельно посоветовал не «делать чего-либо наперекор России», потому что «Путин не позволит этому случиться».

Валенса не исключил, однако, того, что белорусская оппозиция легко может инициировать более мелкие политические проекты и тем самым получить ценный опыт. Он сравнивает нынешнюю ситуацию в Белоруссии с событиями в Польше начала 1970-х годов. «Тогда мы проиграли большой протест на Гданьской судоверфи, потому что мы не были уверены в том, чего хотим. Опыт учит нас тому, что к революции необходимо хорошо подготовиться», — объясняет бывший президент. По его мнению, действия оппозиционного белорусского движения сейчас очень спонтанны, они не обладают никакой структурой и даже не имеют среднесрочного плана.

На вопрос о том, следует ли белорусской оппозиции сотрудничать с ЕС, Валенса отрезал: «ЕС очень слаб сегодня… В ЕС слишком много антагонистических сил».

По мнению Валенсы, было бы хорошо, если бы немцы, французы и итальянцы либо провели реформу ЕС изнутри, либо — после его распада «благодаря» Великобритании, Польше, Венгрии и другим странам — заново основали его. Он уверен, что именно Германия должна взять на себя в конце концов ответственность и превратить ЕС — карлика в политическом плане — в гиганта.