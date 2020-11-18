Вести вспомнили, кто и как пиарился на событиях на «майдане»

Пиариться на «майдане» на Украине уже давно стало мейнстримом. Как пишут «Вести», в преддверии седьмой годовщины событий в Киеве депутаты от «Слуги народа» внесли в Раду проект закона, который предусматривает предоставление масштабных льгот для участников «майдана» и членов их семей. Учитывая, что у законопроекта почти нет шансов быть принятым, речь идёт о попытке «подогнать» инициативу к дате, чтобы о ней написали СМИ, упомянув авторов и их политсилу.

В преддверии седьмой годовщины начала «евромайдана» два депутата от «Слуги народа» Анатолий Остапенко и Олег Арсенюк внесли в Раду проект закона, который предусматривает предоставление масштабных льгот для участников и членов семей «небесной сотни». Как пишут «Вести», учитывая реакцию части депутатского корпуса, у законопроекта почти нет шансов быть принятым, стало быть, речь идёт о попытке пиара: инициативу «подгоняют» к дате, чтобы о ней написали СМИ, упомянув авторов и их политсилу.

Как отмечает издание, это далеко не первая попытка подобной саморекламы. Этим же можно пояснить и гипертрофированное внимание к участникам протестных акций со стороны властей, и попытки заручиться их поддержкой со стороны отдельных политиков. Журналисты издания вспомнили, кто и как ещё пытался «пиарить» себя на «майдане».

Проект закона категоризирует всех пострадавших, устанавливая им три статуса: члены семьи героев «небесной сотни», пострадавшие участники «революции достоинства» и участники, получившие инвалидность. Льготы для всех трёх категорий примерно равноценны за малым исключением и включают в себя бесплатные медуслуги, компенсацию на получение любого образования, поддержку на покупку или же строительство жилья, скидки на коммунальные услуги, выплату помощи при временной нетрудоспособности и прочие льготы.

Отдельными статьями прописаны материальные компенсации: по 1 млн гривен каждой семье погибшего во время «революции достоинства», при условии что смерть связана с участием в революции. Тяжёлые повреждения оценили в 700 тыс. гривен, средней тяжести — в 500 тыс., лёгкие — в 200 тыс.

Как отмечает издание, примечание о привязке гибели участника протестов именно к революционным событиям неслучайно, поскольку периодически звучат призывы пересмотреть список «небесной сотни». В него, например, по­пали некоторые люди, погибшие случайно или из-за чужой халатности: участница протестов Ольга Бура умерла от аллергии на лидокаин, введённый врачом на «майдане», Сергей Дидыч погиб после наезда на него грузовика другого майдановца, а пожилой Яков Зайко скончался в метро от сердечного приступа. Однако все они стали героями Украины.

Как отмечает издание, пиариться на «майдане» на Украине уже давно стало мейнстримом. Журналисты даже составили своеобразный хит-парад тех, кто популяризировал роль «майдана» (и себя любимого) в современной истории Украины.

Первое место в нём занимает бывший президент Пётр Порошенко, который в феврале 2019 года заявлял о том, что лично выносил тела погибших на Майдане 18 февраля 2014-го. Эту речь он произнёс в ходе предвыборной гонки за президентский пост в Ивано-Франковске и ожидаемо сорвал шквальные овации.

«У фонтана была расположена цепь «Беркута», которая с помповыми ружьями стреляла в людей. Уже через 15 минут было 11 раненых — на моих глазах. Через полтора часа — трое погибших, которых мы пытались донести до Дома офицеров», — рассказал Порошенко.

Впрочем, экс-президента тотчас уличили в передёргивании фактов: журналист Татьяна Высоцкая напомнила в соцсетях, что в девять утра «Беркут» ещё не вёл стрельбу.

Вторую позицию занимает президент Владимир Зеленский. 5 декабря 2019 года он инициировал встречу с бывшими студентами, которые организовывали «евромайдан».

«Президент убеждён, что молодые люди, которые сыграли важную роль в «революции достоинства» и стали движущей силой протестов, — сильные личности, поэтому их следует привлекать к жизнедеятельности страны», — говорится на сайте президента.

Каждый из бывших студентов получил возможность высказать свои предложения по развитию государства. В частности, звучали предложения «по разработке законодательства, которое дало бы больше возможностей ветеранам реализовать себя в органах власти», а также относительно «защиты активистов и тех, кто отстаивает права людей, общин, выступает в защиту экологии».

Издание также впомнило несколько спорных моментов, связанных с «майданом». В декабре 2014 года тогдашний главный архитектор Киева Сергей Целовальник заявил о грядущем переобустройстве главной площади страны, предложив убрать с площади Независимости стелу и стеклянные купола.

«Колонна — это символ империи, тоталитарности. А мы строим демократическое государство», — подчеркнул тогда Целовальник.

А в декабре 2014 года в Запорожье появилась идея о переименовании Октябрьской площади в майдан Героев. Сторонниками стали участники «майдана» в Киеве и, неожиданно, местные власти, которые оказались очень чутки к духу времени. И хотя противников переименования также было немало, площадь в итоге всё-таки переименовали в марте 2015 года.

Как отмечает издание, логичным завершением всех предыдущих инициатив стало внесение «майдана» в Конституцию на правах высшего законодательного органа. Такая идея действительно появилась в декабре 2019 года. Её внесли на сайт петиций к президенту, однако она и близко не набрала требуемые 25 тыс. голосов для рассмотрения президентом.