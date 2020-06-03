112: «сложилось впечатление безнаказанности» — украинские депутаты выступили против амнистии участников «евромайдана»

50 украинских парламентариев направили в Конституционный суд Украины представление с просьбой отменить амнистию участников «евромайдана». Как передаёт «112 Украина», авторы ходатайства считают, что указанный закон противоречит 16 статьям Конституции Украины.
Группа из 50 украинских парламентариев направила в Конституционный суд Украины представление с просьбой отменить амнистию участников протестов на площади Независимости в 2014 году. Как передаёт «112 Украина», об этом стало известно из сообщения пресс-службы Конституционного суда.
«2 июня 2020 года в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины закона Украины «О предотвращении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных мероприятий, и признании утратившими силу некоторых законов Украины» от 21 февраля 2014», — говорится в сообщении.
Авторы ходатайства просят суд признать оспариваемый закон не соответствующим Конституции Украины. В частности, депутаты считают, что указанный закон противоречит 16 статьям Конституции Украины.
«Отдельные участники массовых акций протеста открыто признаются в применении огнестрельного оружия к представителям правоохранительных органов, их убийстве и в совершении тяжких преступлений другого характера. Но такие преступления в результате принятого закона не подлежат расследованию, а лица, которые подозреваются в их совершении, освобождены от уголовной ответственности», — подчёркивается в конституционном представлении.
Парламентарии отмечают, что в связи с амнистией протестующих в обществе сформировалось впечатление о дозволенности безнаказанно совершать преступления против жизни и здоровья человека. Кроме того, пострадавшие от преступлений лишены гарантированных им конституционных прав и свобод.
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