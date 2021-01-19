ОНТ: чемпионат мира по хоккею не пройдёт в Минске по политическим мотивам

Чиновники Международной федерации хоккея не разрешили провести в Белоруссии чемпионат мира по хоккею с шайбой, который должен был пройти ещё в конце мая. Как передаёт ОНТ, формальный повод — вопросы безопасности, однако очевидно, что здесь имели место политические мотивы, поскольку на европейских функционеров оказывалось мощное давление.

Нечестная игра. Белоруссия, к сожалению, не примет чемпионат мира по хоккею с шайбой, который должен был пройти в конце мая. Такое решение сегодня приняли чиновники Международной федерации хоккея. Формальный повод — вопросы безопасности. Хотя очевидно, что здесь имели место политические мотивы — на европейских функционеров оказывалось мощное давление. Например, их сетевые аккаунты атаковали жалобщики. Федерация до последнего откладывала решение, но выдержки не хватило.

Очевидно, что сегодняшний вердикт не имеет ничего общего со спортом, ведь наша страна не раз на самом высоком уровне заявляла о готовности принять спортивное событие такого уровня в соответствии с международными стандартами, но интересы спортсменов и болельщиков никто учитывать не стал.

МАКСИМ ШИМАНСКИЙ, директор СДЮШОР по хоккею имени Руслана Салея: Конечно, небольшая, но трагедия. Так или иначе дети настраивались и готовились к чемпионату мира, я, во всяком случае, могу сказать за своих воспитанников. И это большая сложность им. Невозможно заменить подобный формат подобного мероприятия на что-то другое. К сожалению и увы.

АЛЕКСЕЙ БАРАНОВ, председатель хоккейного клуба «Юность — Минск»: Ну, конечно, это очень важное событие в спортивной жизни страны. Это праздник для наших болельщиков, это вызов нашим спортсменам — у себя дома показать себя с лучшей стороны. Опять же, когда проводились до этого чемпионаты мира у нас здесь в стране, все наблюдатели и все приезжие гости отмечали, что у нас на самом высоком уровне проходит мероприятие. Опять же, касаясь даже инфраструктуры. Это гостиницы, места общепита, то есть всё у нас было в лучшем виде. Собралась неплохая сборная, которая может показать себя с хорошей стороны. И для наших спортсменов домашние условия намного были бы комфортнее, чем где-либо в другой стране.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии: Мы готовы к проведению любых международных, в том числе, культурных, спортивных состязаний. А что касается чемпионата мира по хоккею, который мы выиграли в честной борьбе, мы боролись честно за право проведения этого чемпионата, я заявил международникам, что мы готовы организовать его хоть завтра. Но для этого ещё немало предстоит сделать и, к сожалению, придётся доказывать, что мы — люди, и мы зовёмся людьми, и у нас есть своя страна. Мир спорта должен объединять, а не разъединять. Выдержат они давление со стороны своих же политиков — мы проведём красивый спортивный праздник в нашей стране. Можем и без Латвии, если они этого не хотят.

Хорошо помним яркие моменты чемпионата мира в Минске в 2014 году. Белоруссия проделала большую работу, чтобы тот чемпионат был лучшим, и мы готовы были это повторить. Праздника в Минске ждали не только белорусские болельщики, но и любители хоккея по всему миру, и этих эмоций всех нас лишили.

Дата выхода в эфир 18 января 2021 года.