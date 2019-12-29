Arizona Sports: капитан канадской сборной извинился за неуважительное поведение после матча с россиянами — задумался над ошибками

Капитан молодёжной сборной Канады по хоккею Барретт Хейтон принёс извинения и заявил, что не хотел проявить неуважение к игрокам российской команды, передаёт Arizona Sports. К извинениям Хейтона, не снявшего шлем во время исполнения гимна России, присоединилась и Федерация хоккея Канады.

Капитан молодёжной сборной Канады по хоккею Барретт Хейтон извинился за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России на чемпионате мира в Чехии, сообщает Arizona Sports.



«Я приношу извинения российской команде и её болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России. Как лидер этой команды, я пытался проанализировать прошедший матч и понять, что нам нужно изменить в своей игре. Поэтому во время гимна я отвлёкся», — заявил Хейтон.



Arizona Sports напоминает, что на хоккеиста обрушился шквал критики за то, что после досадного поражения от молодёжной сборной России со счётом 0:6 и травмы одного из основных игроков Алексиса Лафренье, он не снял шлем во время звучания российского гимна.



Игроки российской команды сочли поведение Хейтона проявлением неуважения. На видео, опубликованном спортивным каналом TSN в своём Twitter, видно, что россияне во время исполнения гимна указали судьям на поведение канадца. Капитан сборной России Григорий Денисенко даже поехал в сторону соперников, однако судьи его остановили. Кроме того, игроки не стали пожимать руку лидеру канадцев.



При этом, по словам самого Хейтона, сборная России провела «великолепную» игру, а его ошибка «не должна умалять заслуг россиян».



Свои извинения также принесла Федерация хоккея Канады. Как отмечает Arizona Sports, там заявили, что «с огромным уважением» относятся к Федерации хоккея России, её игрокам, тренерам и болельщикам, и ожидают проявления такого же уважения от своих спортсменов.