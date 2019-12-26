На традиционном хоккейном матче в конце года Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал хорошую физическую форму, сообщает немецкий телеканал N-TV. Несмотря на недосып, российский президент забил большую часть шайб в ворота соперников. Игра завершилась со счётом 8:5 в пользу команды лидера Кремля.

Владимир Путин поддерживает свой имидж спортивного руководителя государства, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. На традиционном хоккейном матче в конце года глава Кремля снова доказал, что пребывает в хорошей физической форме: несмотря на недостаток сна, он забил большинство шайб.

В ходе победной дружеской игры по случаю окончания года российский президент Владимир Путин снова продемонстрировал хорошую спортивную форму, несмотря на пенсионный возраст, отмечает немецкий телеканал. 67-летний глава государства вышел на лёд на Красной площади в Москве под номером 11 и забил большую часть шайб в ворота противника.

Матч завершился со счётом 8:5 в пользу команды Путина, в которую также входили министр обороны Сергей Шойгу и бывшие профессиональные спортсмены. В команде соперников присутствовали олигархи и политики из российских регионов.

За чаем с другими игроками Путин признался, что в последнее время не высыпается. «Не высыпался последнюю неделю. Мало спал. Четыре-пять часов», — сказал российский президент во время перерыва в игре, показанного на государственном телевидении. Перед этим глава государства посетил заседание правительства и призвал к борьбе с нищетой в России в следующем году. По замечанию Путина, у него сложилось впечатление, что многие люди в стране очень недовольны.

Российское государственное телевидение сделало акцент на том, что лидер Кремля, несмотря на множество стоящих перед ним задач, ещё находит время на спорт. Как подчеркнул корреспондент, Владимир Путин постоянно в борьбе. К форме одного из игроков была прикреплена камера, которая следила за действиями Путина в движении.

Путин периодически появляется в образе хоккеиста или дзюдоиста. Обладатель чёрного пояса часто укладывает на лопатки даже признанных дзюдоистов, отмечает N-TV.

Помимо этого Путин хочет показать и свою художественную сторону: на конец года в его расписании запланировано уже почти традиционное посещение московского Большого театра.

Как напоминает немецкий телеканал, бывший сотрудник КГБ находится у власти уже на протяжении 20 лет — отчасти как глава правительства. После отставки президента Бориса Ельцина в новогоднюю ночь 20 лет назад Путин впервые стал главой крупнейшего государства на планете, подчёркивает N-TV.