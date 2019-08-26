El Mundo раскрыла секрет вечной молодости Путина

Оставаться всегда в форме президенту России Владимиру Путину помогают долгий сон, правильное питание, отказ от алкоголя и занятия спортом, пишет El Mundo. Кроме того, важную роль в образе «самого спортивного президента, которого когда-либо видел Кремль», играет его стиль в одежде.

В свои 66 лет российский лидер Владимир Путин не только «не похож на дедушку», но и выглядит лучше, чем десять лет назад, пишет El Mundo. При этом даже ближайшее окружение Путина не признаёт, что в погоне за вечной молодостью президент прибегал к пластической хирургии. Как отмечает издание, «самый спортивный президент, которого когда-либо видел Кремль», — страстный поклонник хоккея, обладатель восьмого дана по дзюдо, любитель плавания и пеших прогулок.

Ещё несколько лет назад американские СМИ окрестили Путина «альфа-самцом». Кроме того, по информации портала WikiLeaks, во внутренней переписке американские дипломаты называли его не иначе как «Бэтмен». А председателя правительства, который четыре года присматривал за Кремлём, пока Путин занимал должность премьера, получил прозвище «Робин».

При этом российские СМИ добросовестно освещают каждое совершение президентом поступков, свойственных «альфа-самцу»: рыбалку в Туве, погружение в батискафе, купание в ледяной воде, езду на лошади без рубашки и многое другое. Все эти эпизоды вместе формируют образ Путина как человека, всегда остающегося в форме.

Он ещё с детства увлекается боевыми искусствами, и именно это увлечение ограждало будущего лидера России от плохой компании, курения и употребления алкоголя. Как отмечает El Mundo, Путин не пьёт алкоголь, и лишь в 80-е годы, будучи агентом КГБ, в Дрездене он открыл для себя немецкое пиво и забросил спорт. Тогда он набрал 12 кг.

Бывшая жена Людмила описывала Путина как трудоголика, однако он не любит ранние подъёмы. Утром после отправки нескольких срочных сообщений, едва перекусив, он направляется в спортзал и бассейн. Часто по завершении тренировки Путин окунается в два небольших бассейна. В одном из них температура +43 °С, а в другом — всего +13 °С.

На завтрак российский лидер предпочитает сыр и омлет, а также перепелиные яйца и соки. Кроме того, президент любит рис и пшеницу. Он питает «особую слабость» к пирогам, потому что они напоминают ему о его матери Марии. При этом бывшая супруга утверждает, что Путин достаточно «капризен»: если ему не нравилось то, что она приготовила, он не притрагивался к еде.

Не последнюю роль в образе Путина играет его стиль одежды. Президент отдаёт предпочтение итальянским брендам костюмов. Несмотря на то что он единственный, кто занимается в тренажёрном зале в его официальной резиденции, это не повод забыть о стиле. Так, по подсчётам журнала Esquire, Путин занимается спортом в одежде за €3 тыс.

Ряд СМИ всё же полагает, что секрет вечной молодости «Бенджамина Путина» заключается в ботоксе. Так, они ссылаются на пластических хирургов, которые допускают, что президент России прибегал к подтяжкам и инъекциям. Однако на данный момент «методом Путина» можно назвать долгий сон, отказ от алкоголя и правильное питание, «и плавание… время от времени в ледяной воде», пишет El Mundo.