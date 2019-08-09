WSJ: дзюдо помогает Путину извлекать максимальную выгоду из смятения и нерешительности Запада

За 20 лет у власти Владимиру Путину удалось вернуть России статус глобального игрока на мировой арене несмотря на то, что она находилась в заведомо слабой позиции. Как пишет The Wall Street Journal, в этом российскому президенту помогло его увлечение дзюдо, в котором более слабый на первый взгляд боец может вывести противника из равновесия и, воспользовавшись его временной дезориентацией, одержать победу.

ВВП России меньше ВВП Италии, численность её населения уменьшается, инфраструктура стареет, российский бюджет в значительной мере зависит от экспорта нефти и газа, а коррупция распространена повсеместно. Однако, как пишет The Wall Street Journal, несмотря на все эти ограничивающие факторы, Россия при Владимире Путине сумела вернуть себе место за столом «глобального совета директоров» и превратиться в игрока, подрывающего внешнеполитические и внутриполитические интересы западных стран.

Как пишет издание, американцы зачастую видят в русских умелых шахматистов, однако спорт Путина — это не шахматы, а дзюдо. В 1976 году в одной ленинградской газете появилась хвалебная статья, посвященная дзюдоисту Владимиру Путину, который выиграл в престижном соревновании и стал чемпионом. И хотя тогда мало кто о нём знал, в той статье говорилось, что всё скоро изменится.

В дзюдо, продолжает автор статьи, более слабый на первый взгляд боец может использовать свою внутреннюю силу и волю, чтобы одержать победу над более сильным противником. Для этого необходимо вывести противника из равновесия и, воспользовавшись его временной дезориентацией, одержать победу. И Владимир Путин продемонстрировал, что он мастерски умеет использовать те возможности, которые предоставляют ему смятение Запада и дезориентация западных лидеров.

«Когда Путин пришел к власти после Ельцина, у него уже был план возвращения России статуса великой державы. В эпоху после окончания холодной войны у Запада не было сходной стратегии, и Россия воспользовалась этим своим преимуществом перед более сильным противником», — пишет издание.

Путин демонстрирует свои навыки на Ближнем Востоке, куда Россия вернулась в качестве сильного игрока впервые за три десятилетия, начав взаимодействовать со всеми конфликтующими в регионе сторонами. Российский президент также сумел усилить напряженность внутри Организации Североатлантического договора, сблизившись с президентом Турции Эрдоганом.

Кроме того, Россия воспользовалась охлаждением в отношениях между администрацией Обамы и Саудовской Аравией, чтобы впервые выстроить с саудовцами крепкие отношения. Помимо этого, Путин ухватился за возможность, которую ему предоставила набирающая обороты торговая война администрации Трампа с Китаем, чтобы расширить укрепляющееся российско-китайское партнерство и сделать Москву незаменимой в глазах Пекина в сфере военно-технического сотрудничества.

Наконец, заключает издание, Путину удалось надавить на болевые точки Евросоюза. Чем больше Брюссель критикует Венгрию за её уход от либеральных ценностей, тем больше премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сближается с Москвой, которая его хвалит и предлагает ему экономические и политические преференции. Итальянское правительство также превращается в открытого сторонника Путина и критика антироссийских санкций.

«Теперь, когда Владимир Путин отмечает 20-летнюю годовщину прихода в Кремль, он уже доказал, что он настоящий чемпион дзюдо, способный извлекать выгоду из разногласий на Западе, ожидающий следующей удобной возможности для укрепления влияния России на международной арене и умеющий быстро реагировать. Он знает, как нужно действовать», — подводит итог автор материала.