Wall Street Journal Оригинал

WSJ: дзюдо помогает Путину извлекать максимальную выгоду из смятения и нерешительности Запада

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За 20 лет у власти Владимиру Путину удалось вернуть России статус глобального игрока на мировой арене несмотря на то, что она находилась в заведомо слабой позиции. Как пишет The Wall Street Journal, в этом российскому президенту помогло его увлечение дзюдо, в котором более слабый на первый взгляд боец может вывести противника из равновесия и, воспользовавшись его временной дезориентацией, одержать победу.
WSJ: дзюдо помогает Путину извлекать максимальную выгоду из смятения и нерешительности Запада
Reuters
ВВП России меньше ВВП Италии, численность её населения уменьшается, инфраструктура стареет, российский бюджет в значительной мере зависит от экспорта нефти и газа, а коррупция распространена повсеместно. Однако, как пишет The Wall Street Journal, несмотря на все эти ограничивающие факторы, Россия при Владимире Путине сумела вернуть себе место за столом «глобального совета директоров» и превратиться в игрока, подрывающего внешнеполитические и внутриполитические интересы западных стран.
 
Как пишет издание, американцы зачастую видят в русских умелых шахматистов, однако спорт Путина — это не шахматы, а дзюдо. В 1976 году в одной ленинградской газете появилась хвалебная статья, посвященная дзюдоисту Владимиру Путину, который выиграл в престижном соревновании и стал чемпионом. И хотя тогда мало кто о нём знал, в той статье говорилось, что всё скоро изменится.
 
В дзюдо, продолжает автор статьи, более слабый на первый взгляд боец может использовать свою внутреннюю силу и волю, чтобы одержать победу над более сильным противником. Для этого необходимо вывести противника из равновесия и, воспользовавшись его временной дезориентацией, одержать победу. И Владимир Путин продемонстрировал, что он мастерски умеет использовать те возможности, которые предоставляют ему смятение Запада и дезориентация западных лидеров. 
 
«Когда Путин пришел к власти после Ельцина, у него уже был план возвращения России статуса великой державы. В эпоху после окончания холодной войны у Запада не было сходной стратегии, и Россия воспользовалась этим своим преимуществом перед более сильным противником», — пишет издание.
 
Путин демонстрирует свои навыки на Ближнем Востоке, куда Россия вернулась в качестве сильного игрока впервые за три десятилетия, начав взаимодействовать со всеми конфликтующими в регионе сторонами. Российский президент также сумел усилить напряженность внутри Организации Североатлантического договора, сблизившись с президентом Турции Эрдоганом. 
 
Кроме того, Россия воспользовалась охлаждением в отношениях между администрацией Обамы и Саудовской Аравией, чтобы впервые выстроить с саудовцами крепкие отношения.  Помимо этого, Путин ухватился за возможность, которую ему предоставила набирающая обороты торговая война администрации Трампа с Китаем, чтобы расширить укрепляющееся российско-китайское партнерство и сделать Москву незаменимой в глазах Пекина в сфере военно-технического сотрудничества. 
 
Наконец, заключает издание, Путину удалось надавить на болевые точки Евросоюза. Чем больше Брюссель критикует Венгрию за её уход от либеральных ценностей, тем больше премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сближается с Москвой, которая его хвалит и предлагает ему экономические и политические преференции. Итальянское правительство также превращается в открытого сторонника Путина и критика антироссийских санкций. 
 
«Теперь, когда Владимир Путин отмечает 20-летнюю годовщину прихода в Кремль, он уже доказал, что он настоящий чемпион дзюдо, способный извлекать выгоду из разногласий на Западе, ожидающий следующей удобной возможности для укрепления влияния России на международной арене и умеющий быстро реагировать. Он знает, как нужно действовать», — подводит итог автор материала.
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