Bloomberg: Запад пригрозил Минску последствиями после экстренной посадки самолёта Ryanair

Белорусские власти в экстренном порядке посадили самолёт Ryanair, который летел из Греции в Литву, и задержали оппозиционного журналиста, который был на борту, пишет Bloomberg. Западные лидеры раскритиковали этот шаг и потребовали расследовать инцидент, пригрозив Минску последствиями.

Власти Белоруссии в срочном порядке посадили самолёт Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, сопроводив его истребителями, пишет Bloomberg. Причиной для посадки стало сообщение об угрозе на борту, но после приземления белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который был в самолёте. По некоторым данным, это был приказ самого Лукашенко. Протасевича обвиняют в том, что он организовал массовые беспорядки после выборов в прошлом году и разжигал ненависть в обществе против сотрудников правопорядка.

Лидеры западных стран высказали возмущение таким грубым нарушением европейских протоколов по воздушным перевозкам, отмечает автор статьи. «США решительно осуждают вынужденное перенаправление рейса между двумя государствами — членами ЕС и последующее снятие с борта и арест журналиста Романа Протасевича», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, информация о том, что для этого использовались военные самолёты, вызывает обеспокоенность, и он требует полного расследования событий.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала поведение белорусских властей «недопустимым» и «незаконным», а также пригрозила последствиями, потребовав освободить журналиста. «Это серьёзный и опасный инцидент, который требует международного расследования», — приводит автор статьи слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Президент Литвы Науседа назвал этот инцидент «похищением человека с помощью вооружённых сил» и призвал западные страны отреагировать на угрозу, которую представляет белорусская власть для гражданской авиации. Премьер-министр Польши, в свою очередь, призвал ввести санкции против Лукашенко за «государственный терроризм».

Премьер-министр Литвы прибыла в аэропорт вместе со следователями, они опрашивали пассажиров. Там заверили, что проведут расследование инцидента. Но политики из разных стран призывают, чтобы расследование было в рамках Международной организации гражданской авиации.

Против Минска могут быть приняты новые санкции, отмечает автор статьи. В понедельник в Брюсселе начинается саммит, на котором лидеры обсудят этот инцидент. В частности, журналисты предполагают, что европейским авиаперевозчикам могут запретить летать над Белоруссией, а белорусской компании «Белавиа» запретят приземляться в европейских аэропортах. Также могут запретить весь транзит, включая наземные поездки, между Белоруссией и Евросоюзом. И это всё вдобавок к пакету санкций, над которым в ЕС уже работают.

Впрочем, из-за этого инцидента могут обостриться отношения и у Джо Байдена с Владимиром Путиным, отмечает журналист Bloomberg. Они собирались впервые встретиться в июне. В свою очередь, Лукашенко встретится с Путиным в Сочи на этой неделе.