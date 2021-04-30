Handelsblatt: полоска земли на севере Польши рискует стать источником геополитической напряжённости

Сувалкский коридор, проходящий между Белоруссией и Калининградской областью России, в будущем может стать ещё одним источником геополитической напряжённости, считает публицист Вольфганг Мюнхау. Как пишет он в статье для Handelsblatt, Путин и Лукашенко создают политический альянс, и не исключено, что Москва захочет получить сухопутную дорогу к калининградскому анклаву. Однако даже если предположить, что Россия вторгнется в Прибалтику, нет никаких шансов, что в этом случае мгновенно вступит в действие статья устава НАТО о коллективной обороне.

Сто лет назад узкая полоска земли на севере Польши, известная как Сувалкский коридор, разделявший две не связанные между собой области Германии — Веймарскую республику на западе и Восточную Пруссию со столицей Кенигсбергом на востоке, не имела особого значения. В советские времена, когда Литва и Белоруссия были советскими республиками, а Польша входила в Организацию варшавского договора, коридор также не играл практически никакой роли. Не имел он особого значения и после развала Советского Союза, однако, как пишет директор европейского информационного интернет-портала www.eurointelligence.com Вольфганг Мюнхау, после того, как на прошлой неделе российский президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко по некоторым пунктам договорились о сотрудничестве и таким образом предприняли шаги к политическому альянсу, Сувалкский коридор может стать ещё одним источником геополитической напряжённости.

Как продолжает эксперт в статье для Handelsblatt, семь лет назад городской совет Севастополя обвинил Украину в организации террористического заговора, и большинство населения Крыма проголосовало за отделение от Украины и присоединение к России. Сегодня нетрудно представить себе сценарий, который в конечном итоге может привести к военной конфронтации в приграничных областях Польши, Литвы и Белоруссии.

Бывший главнокомандующий армии США в Европе Бен Ходжес в 2018 году написал подробную статью о том, что нужно сделать, чтобы защитить Сувалкский коридор. Он констатировал, что организовать оборону на этом участке будет сложно. По нему проходят лишь две узкие автодороги и одна железнодорожная линия, поэтому России не составит большого труда отрезать прибалтийские страны. По мнению эксперта, было бы наивно думать, что в этом случае мгновенно вступит в действие статья 5 Устава НАТО о коллективной обороне. Ходжес советует применять стратегию, которую он назвал «преклюзивной обороной». Он рекомендует не ждать, пока Россия начнёт действовать, а заранее удержать её от действий. Эта стратегия требует наращивания вооружений и присутствия НАТО в регионе.

«Но и эта стратегия всё-таки строится на том, что НАТО приведет в действие статью о коллективной обороне. По-моему, это самый слабый пункт в западной стратегии. Чем больше Германия и другие страны ЕС будут зависеть от российского газа и российских вакцин, тем меньше они будут готовы вступать в конфронтацию с Россией. Думаю, мы уже давно перешагнули рубеж, когда это было возможно политически», — констатирует Мюнхау.

Это, продолжает эксперт, понимает и Владимир Путин, который ведёт долгую игру, и политический альянс с Белоруссией — часть его долговременной стратегии.

«В том, что он сейчас делает, есть определённая логика. И эта логика позволяет мне сделать вывод, что Сувалкский коридор — потенциально очень опасное место», —заключает Вольфганг Мюнхау.