Handelsblatt: полоска земли на севере Польши рискует стать источником геополитической напряжённости
Сто лет назад узкая полоска земли на севере Польши, известная как Сувалкский коридор, разделявший две не связанные между собой области Германии — Веймарскую республику на западе и Восточную Пруссию со столицей Кенигсбергом на востоке, не имела особого значения. В советские времена, когда Литва и Белоруссия были советскими республиками, а Польша входила в Организацию варшавского договора, коридор также не играл практически никакой роли. Не имел он особого значения и после развала Советского Союза, однако, как пишет директор европейского информационного интернет-портала www.eurointelligence.com Вольфганг Мюнхау, после того, как на прошлой неделе российский президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко по некоторым пунктам договорились о сотрудничестве и таким образом предприняли шаги к политическому альянсу, Сувалкский коридор может стать ещё одним источником геополитической напряжённости.
Как продолжает эксперт в статье для Handelsblatt, семь лет назад городской совет Севастополя обвинил Украину в организации террористического заговора, и большинство населения Крыма проголосовало за отделение от Украины и присоединение к России. Сегодня нетрудно представить себе сценарий, который в конечном итоге может привести к военной конфронтации в приграничных областях Польши, Литвы и Белоруссии.
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