Handelsblatt Оригинал

Handelsblatt: полоска земли на севере Польши рискует стать источником геополитической напряжённости

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Сувалкский коридор, проходящий между Белоруссией и Калининградской областью России, в будущем может стать ещё одним источником геополитической напряжённости, считает публицист Вольфганг Мюнхау. Как пишет он в статье для Handelsblatt, Путин и Лукашенко создают политический альянс, и не исключено, что Москва захочет получить сухопутную дорогу к калининградскому анклаву. Однако даже если предположить, что Россия вторгнется в Прибалтику, нет никаких шансов, что в этом случае мгновенно вступит в действие статья устава НАТО о коллективной обороне.
Handelsblatt: полоска земли на севере Польши рискует стать источником геополитической напряжённости
Reuters

Сто лет назад узкая полоска земли на севере Польши, известная как Сувалкский коридор, разделявший две не связанные между собой области Германии — Веймарскую республику на западе и Восточную Пруссию со столицей Кенигсбергом на востоке, не имела особого значения. В советские времена, когда Литва и Белоруссия были советскими республиками, а Польша входила в Организацию варшавского договора, коридор также не играл практически никакой роли. Не имел он особого значения и после развала Советского Союза, однако, как пишет директор европейского информационного интернет-портала www.eurointelligence.com Вольфганг Мюнхау, после того, как на прошлой неделе российский президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко по некоторым пунктам договорились о сотрудничестве и таким образом предприняли шаги к политическому альянсу, Сувалкский коридор может стать ещё одним источником геополитической напряжённости.

Как продолжает эксперт в статье для Handelsblatt, семь лет назад городской совет Севастополя обвинил Украину в организации террористического заговора, и большинство населения Крыма проголосовало за отделение от Украины и присоединение к России. Сегодня нетрудно представить себе сценарий, который в конечном итоге может привести к военной конфронтации в приграничных областях Польши, Литвы и Белоруссии. 

Бывший главнокомандующий армии США в Европе Бен Ходжес в 2018 году написал подробную статью о том, что нужно сделать, чтобы защитить Сувалкский коридор. Он констатировал, что организовать оборону на этом участке будет сложно. По нему проходят лишь две узкие автодороги и одна железнодорожная линия, поэтому России не составит большого труда отрезать прибалтийские страны. По мнению эксперта, было бы наивно думать, что в этом случае мгновенно вступит в действие статья 5 Устава НАТО о коллективной обороне. Ходжес советует применять стратегию, которую он назвал «преклюзивной обороной». Он рекомендует не ждать, пока Россия начнёт действовать, а заранее удержать её от действий. Эта стратегия требует наращивания вооружений и присутствия НАТО в регионе.
 
«Но и эта стратегия всё-таки строится на том, что НАТО приведет в действие статью о коллективной обороне. По-моему, это самый слабый пункт в западной стратегии. Чем больше Германия и другие страны ЕС будут зависеть от российского газа и российских вакцин, тем меньше они будут готовы вступать в конфронтацию с Россией. Думаю, мы уже давно перешагнули рубеж, когда это было возможно политически», — констатирует Мюнхау.
 
Это, продолжает эксперт, понимает и Владимир Путин, который ведёт долгую игру, и  политический альянс с Белоруссией — часть его долговременной стратегии. 
 
«В том, что он сейчас делает, есть определённая логика. И эта логика позволяет мне сделать вывод, что Сувалкский коридор — потенциально очень опасное место», —заключает Вольфганг Мюнхау.
 
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