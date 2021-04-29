Euronews: признание Байденом геноцида армян возродило в Евросоюзе старые споры

Решение президента США Джо Байдена официально признать «геноцидом» массовые убийства армян в Османской империи возродило дебаты на эту тему в Брюсселе, подобную точку зрения официально разделяют 16 членов ЕС. Армянская община в Бельгии это приветствует, турецкая — осуждает. Однако эксперты сомневаются, что Турция в ответ пойдёт на ухудшение отношений со своими партнёрами и союзниками по НАТО, передаёт Euronews.
Решение Соединённых Штатов официально признать «геноцидом» убийство турками этнических армян в Османской империи возродило давние дебаты на эту тему в Европейском союзе и диаспорах. В настоящее время признают геноцид 16 стран-членов, Европейский парламент, Совет Европы — а также ещё 13 государств мира, в том числе Россия и Армения, но не Турция.
Армянская община Бельгии приветствовала американское признание. Её руководитель Николя Тавитян считает ещё более важным «распространение правды о геноциде».
НИКОЛЯ ТАВИТЯН, глава армянской общины Бельгии: Не каждое историческое событие нуждается в признании каждым парламентом, чтобы восприниматься как факт. Геноцид армян — это просто факт, уже не нужно вести кампанию за политическое признание геноцида. Особенно сейчас, когда его признали Соединённые Штаты. Теперь стоит вопрос о понимании последствий отрицания, противодействии этому отрицанию — а также об агрессивной политике Турции в отношении Армении.
В период с 1915 по 1916 год около 1,5 млн армян погибли от рук турок-османов или устроенного теми голода. Несмотря на широко распространённое научное мнение о том, что эти зверства равносильны «геноциду», турецкое государство всегда отвергало этот термин и оспаривало количество жертв, утверждая, что массовые убийства происходили с обеих сторон.
Такую точку зрения разделяет турецкая община Бельгии, она гораздо многочисленнее армянской. Житель Брюсселя Месут Тюркоз считает, что с помощью признания геноцида Запад пытается ослабить Турцию.
МЕСУТ ТЮРКОЗ, житель Брюсселя: Это политическое решение. Турция прогрессирует, становится сильнее, особенно в сфере вооружений. Поэтому ей немного завидуют.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган осудил решение своего американского коллеги Джо Байдена. Но до сих пор Турции воздерживается от существенных шагов против своего союзника по НАТО. Подобная позиция наблюдалось и в прошлом, когда страны ЕС признали геноцид армян.
По словам историка из Брюсселя Седы Гюркан, Турция, в основном, проявляет эмоции. Но конкретных действий против Запада она не может себе позволить.
СЕДА ГЮРКАН, историк: Турция становится всё более одинокой на международной арене. Её отношения со странами региона, такими как Россия, Израиль, а также с Европейским союзом, очень проблематичны, а экономика у неё очень хрупкая. Поэтому в период, когда Турция отчаянно нуждается в партнёрах, не следует ожидать очень сильной реакции с её стороны.
Историк предполагает, что вместо дипломатических демаршей в отношении Европы и Америки, Турция могла бы использовать «армянский вопрос» для разжигания внутреннего национализма. Но это всё равно бы ухудшило её отношения с Западом и с соседней Арменией.
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