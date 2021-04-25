Hürriyet Daily News: «серьёзная ошибка» — Турция осудила Байдена за признание геноцида армян

Анкара отвергла заявление президент США Джо Байдена о геноциде армян со стороны Османской империи в начале XX века, сообщает Hurriyet Daily News. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал эти слова «политическим оппортунизмом» и «популизмом». В свою очередь турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил американцев во вмешательстве во внутренние дела его страны.

Президент США Джо Байден признал события начала XX века в Османской империи геноцидом армян, пишет Hurriyet Daily News. «Мы помним всех тех, кто погиб во время геноцида армян в Османскую эпоху, и обязуемся не допустить повторения такого злодеяния», — заявил он, став первым президентом, который использовал этот термин в ежегодном послании. «Мы подтверждаем историю. Мы делаем это не для того, чтобы возложить вину, а чтобы гарантировать, что то, что произошло, никогда не повторится», — добавил он.

Турция же «полностью отвергла» заявление Байдена о признании геноцида армян. «Мы не собираемся ни у кого брать уроки по нашей истории. Политический оппортунизм - величайшее предательство мира и справедливости», — заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. По его словам, заявление Байдена основано исключительно на популизме.

По мнению турецких дипломатов, Байден пошёл на такой шаг под давлением радикальных армянских кругов и антитурецких групп. Заявление не имеет научной и правовой основы, а также не подтверждено никакими доказательствами, отметили они, призвав президента США исправить эту «серьёзную ошибку».

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал произошедшее «вмешательством третьих стран во внутренние дела» его страны. «От подобных дискуссий никто не выигрывает, ими должны заниматься историки», — подчеркнул он.