Le Monde: «была слепа и медлительна» — эксперты назначили Францию ответственной за геноцид в Руанде

Франция несёт «тяжёлую и неопровержимую» ответственность за геноцид народности тутси в Руанде в 1994 году, пишет Le Monde со ссылкой на заключение экспертной комиссии, представленное Эммануэлю Макрону 26 марта. Как установили авторы доклада, в период геноцида французские власти слепо поддерживали правящий режим, пользовались в своих взаимоотношениях с руандийским правительством незаконными практиками, не смогли вовремя осознать факт геноцида, а также были повинны в колониальном мышлении.

Комиссия историков под председательством Венсана Дюклера, созданная в 2019 году Елисейским дворцом, с целью пролить свет на роль Франции в геноциде Тутси в Руанде в 1994 году, 26 марта 2021 года передала свой доклад Эммануэлю Макрону, сообщает Le Monde. Газета, получившая доступ к полному тексту документа, опубликовала обширные отрывки из него.

Доклад комиссии открывается вопросом, послужившим основанием для расследования: «Как объяснить противоречие между надеждами на демократизацию и урегулирование конфликта путём переговоров в Руанде в 1990-1993 годах и абсолютной катастрофой геноцида тутси в 1994 году?» Как напоминают авторы доклада, в октябре 1990 года, когда Франция приняла участие делах Руанды, она заявила о своей приверженности демократизации страны и содействовала заключению мирных соглашений между правительством Руанды и Руандийским патриотическим фронтом. 4 августа 1993 года были подписаны Арушские соглашения, в соответствии с которыми французское военное присутствие должно было уступить место миротворцам ООН. Через несколько месяцев, 7 апреля 1994 года, в Руанде начался геноцид народности тутси , а также умеренных хуту, что привело к истреблению почти 1 млн человек.

«Руандийский кризис закончился катастрофой для Руанды и поражением для Франции», — утверждается в заключении комиссии. Является ли Франция соучастницей геноцида тутси, задаются вопросом эксперты. На их взгляд, хотя в архивах нет данных о готовности Парижа участвовать в истреблении населения, Франция активно поддерживала режим, поощрявший убийства на расовой почве и «оставалась слепой в отношении подготовки геноцида наиболее радикальными элементами этого режима». В период геноцида она не торопилась порвать отношения с осуществлявшим его временным правительством, а также запоздала с проведением операции «Бирюза», которая позволила спасти множество жизней, но не спасла жизни подавляющего большинства Тутси в Руанде, истреблённых в первые недели геноцида. «Таким образом, исследование устанавливает всю полноту ответственности — тяжёлой и неопровержимой», — говорится в докладе.

Как отмечают историки, ответственность Франции носит политический характер, поскольку «французские власти долгое время проявляли слепоту в своей поддержке расистского, коррумпированного и жестокого режима». По их оценке, Франция отвечала лишь равнодушием, неприятием или неискренностью на беспокойство министров, парламентариев, высокопоставленных чиновников и интеллигенции положением дел в Руанде. «Это равнение на руандийскую власть происходило по воле главы государства и администрации президента республики», — убеждены специалисты .

Признание политической ответственности влечёт за собой институциональную ответственность — как гражданскую, так и военную. Комиссия выявила у французской администрации незаконные практики, параллельные каналы связи и командования, действия в обход правил ведения боевых действий и юридических процедур, факты запугивания и отстранения от дел должностных лиц или госслужащих.

К институциональной ответственности добавляется, с точки зрения историков, интеллектуальная ответственность. Комиссия провела исследование интеллектуальных рамок принимаемых Францией решений в отношении Руанды и их осуществления и пришла к выводу, что «главным ключом к пониманию руандийской реальности, определяющим политический выбор и его исполнение государственными органами, как дипломатическими, так и военными, оставалась этническая интерпретация», что не до конца соответствовало руандийским реалиям.

Эта степень интеллектуальной ответственности Франции ставит вопрос о последнем наборе ответственностей — этической, когнитивной и моральной, отмечают учёные.

Этическая ответственность за политические действия ставит под сомнение решения на высшем уровне, не принимавшие во внимание реальные события, в том числе и тогда, когда имелась вся информация. Когнитивная ответственность возникает из ментальной неспособности осмыслить геноцид в его определении и отличить его от массовых убийств. Она появляется и тогда, когда страна не понимает, что «этническое прочтение повторяет колониальную схему» и ведёт к стратегическому поражению. «Поражение Франции в Руанде, не всё причины которого зависели от неё самой, в этом отношении может быть сродни последнему имперскому поражению — тем более серьёзному, что оно не было ни сформулировано и не изучено», — отмечается в докладе. Моральная ответственность состоит в готовности людей и обществ мыслить и действовать в соответствии с целями человечества. Универсальные ценности ставятся под сомнение, когда речь идёт о подготовке или осуществлении геноцида.

«Взглянуть в глаза прошлому, принимая факты истины, которые оно транслирует, — единственный путь к освобождению от травм и ран», — пишут авторы документа в заключение.